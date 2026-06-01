New Cancer Pill: जानलेवा पैंक्रियाटिक कैंसर पर बड़ी जीत! क्या नई दवा Daraxonrasib से दोगुना होगा मरीजों का सर्वाइवल टाइम?

Pancreatic Cancer Breakthrough: सबसे खतरनाक और जानलेवा पैंक्रियाटिक कैंसर के खिलाफ वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. वैज्ञानिकों ने Daraxonrasib नाम की नई दवा विकसित की है, जिससे पैनक्रियाटिक कैंसर के मरीजों का सर्वाइवल टाइम दोगुना हो सकता है.

Pancreatic Cancer Pill: पैंक्रियाटिक कैंसर को सबसे खतरनाक और जानलेवा कैंसर में से एक माना जाता है. हालांकि, इस कैंसर के खिलाफ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा विकसित कर ली है, जिससे मरीजों का सर्वाइवल टाइम बढ़ सकता है. दवा का नाम है डैराक्सोनरासिब (Daraxonrasib). यह एक नई एक्सपेरिमेंटल टैबलेट है, जिससे एडवांस पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित मरीजों को लंबे समय तक जीवित रहने में मदद मिल सकती है. इस दवा ने मरीजों और डॉक्टर दोनों की उम्मीद बढ़ा दी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कैंसर के इलाज के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है. आइए जानते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और इस बीमारी में ये दवा कैसे काम करती है...

पैंक्रियाटिक कैंसर

पैंक्रियाटिक कैंसर दुनिया का सबसे खतरनाक कैंसर में से एक माना जाता है, इसमें मरीज के बचने के चांस काफी कम होते हैं. इस कैंसर में पैंक्रियाज में सेल्स की असामान्य वृद्धि से शुरू होती है, पैंक्रियाज पेट के निचले हिस्से के पीछे होता है और यह पाचन में मदद करने वाले एंजाइम और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बनाता है. इसका सबसे आम प्रकार है पैंक्रियाटिक डक्टल एडेनोकार्सिनोमा.

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पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षण?

यह उन कैंसर में से एक है, जो शुरुआती दौर में पकड़ में नहीं आता है. क्योंकि इसके लक्षण देर से दिखाई देते हैं. लक्षणों की बात करें तो पेट या पीठ में दर्द, वजन कम होना, भूख न लगना, पीलिया, पेशाब का रंग गहरा होना, थकान और अचानक डायबिटीज बढ़ना पैंक्रियाटिक कैंसर का एक संकेत हो सकता है. इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं वे कई दूसरी बीमारियों से भी मिलते-जुलते हो सकते हैं. इस स्थिति में डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना जरूरी है. इस कैंसर में 80 से 85 प्रतिशत मामलों के लक्षण देर से दिखाई देते हैं और सिर्फ 10 प्रतिशत मरीज ही 5 साल तक जिंदा रह पाते हैं.