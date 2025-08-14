Pain in Leg: पैरों में हर समय रहता है दर्द तो समझ लें शरीर में इस विटामिन की हो गई है कमी

जीवनभर बढ़ता रहता है इंसानी शरीर का यह अंग, कभी 'रिटायर' नहीं होता यह हिस्सा!
अगर आपके पैरों में हमेशा दर्द रहता है, वह भी तब जब आप कोई मेहनत का काम न किए हो तो समझ लें शरीर में एक खास तरह के विटामिन की कमी हो रही है. इस विटामिन की कमी होने पर शरीर में कई और तरह के लक्षण भी नजर आते हैं.
हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कई विटामिनों की ज़रूरत होती है. इनमें से एक सबसे ज़रूरी विटामिन है विटामिन K. यह विटामिन रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है. विटामिन K की कमी आमतौर पर शुरुआती दौर में ध्यान देने योग्य नहीं होती, लेकिन यह शरीर में कुछ स्पष्ट लक्षण दिखाकर चेतावनी देती है. अगर इन लक्षणों को नज़रअंदाज़ किया जाए, तो एक दिन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
नीला रंग: विटामिन K की कमी से त्वचा बिना किसी कारण के या मामूली चोट लगने पर भी नीली पड़ जाती है. ऐसा रक्त का थक्का जमाने में मदद करने वाले प्रोटीन की कमी के कारण होता है.
घाव से अत्यधिक रक्तस्राव: अगर किसी छोटे घाव से लंबे समय तक रक्तस्राव होता रहे, तो यह विटामिन K की कमी का स्पष्ट संकेत हो सकता है. आमतौर पर, रक्त थोड़े समय में ही जम जाता है, लेकिन इसकी कमी से यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है.
नाक या मसूड़ों से खून आना: विटामिन K की कमी से अक्सर नाक से खून आना या ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आना जैसी समस्याएँ हो सकती हैं. इन लक्षणों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए.
मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव: अगर महिलाओं में विटामिन K की कमी है, तो उन्हें सामान्य से ज़्यादा या ज़्यादा समय तक रक्तस्राव हो सकता है. इससे शरीर कमज़ोर हो सकता है.
पेशाब या मल में खून आना: यह एक गंभीर लक्षण है. अगर आपको पेशाब या मल में खून दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. यह विटामिन K की कमी के कारण आंतरिक रक्तस्राव का संकेत हो सकता है.
हड्डियों का कमज़ोर स्वास्थ्य: विटामिन K हड्डियों को मज़बूत बनाने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल करता है. इसलिए, इस विटामिन की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का ख़तरा बढ़ सकता है.
विटामिन K की कमी से बचने के लिए खाने योग्य खाद्य पदार्थ: विटामिन K हरी पत्तेदार सब्जियों, ब्रोकली, पालक, केल, और कुछ फलों व डेयरी उत्पादों में पाया जाता है. इसलिए, विटामिन K की कमी से पीड़ित लोग इन खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं.
विटामिन K के दुष्प्रभाव: विटामिन K के अधिक सेवन से दुष्प्रभाव होना दुर्लभ है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वसा में घुलनशील विटामिन है और शरीर में जमा नहीं होता.
