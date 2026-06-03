भारत का सबसे पुराना महल, 400 साल बाद भी बरकरार है इसकी चमक, बिना पत्थर बना है ये शाही अजूबा

महल की सबसे बड़ी खासियत इसकी निर्माण शैली है. जहां ज्यादातर पुराने महल पत्थर और संगमरमर से बने हैं, वहीं यह पूरा महल लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी से तैयार किया गया है.

जब भी भारत के पुराने महल और किलों की बात होती है, तो लोगों के दिमाग में राजस्थान के विशाल किले और संगमरमर से बने राजमहल घूमने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना और अनोखा महल पत्थरों से नहीं, बल्कि लकड़ी से बना हुआ है. सबसे हैरानी की बात ये है कि इसकी चमक आज भी बरकारा है.दक्षिण भारत में मौजूद यह ऐतिहासिक महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग, कला और शाही जीवनशैली का जीवित उदाहरण माना जाता है. खास बात यह है कि आधुनिक तकनीक के बिना बने इस महल की मजबूती आज भी लोगों को चौंका देती है.

400 साल पुराना है यह शाही महल

भारत के सबसे पुराने महलों में गिने जाने वाला पद्मनाभपुरम महल तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है. इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के आसपास त्रावणकोर साम्राज्य के शासकों ने करवाया था. इतिहासकारों के अनुसार, यह महल कभी त्रावणकोर राज्य की राजधानी हुआ करता था. बाद में इसे भगवान पद्मनाभस्वामी को समर्पित किया गया और तभी से इसका नाम पद्मनाभपुरम महल पड़ गया. आज भी यह महल उस दौर की शाही संस्कृति और दक्षिण भारतीय वास्तुकला की शानदार झलक दिखाता है.

पूरी तरह लकड़ी से बना है यह महल

इस महल की सबसे बड़ी खासियत इसकी निर्माण शैली है. जहां ज्यादातर पुराने महल पत्थर और संगमरमर से बने हैं, वहीं यह पूरा महल लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी से तैयार किया गया है.महल में सागौन और दूसरी मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है. अंदर की छत, दरवाजे, खिड़कियां और गलियारे इतनी बारीकी से बनाए गए हैं कि लोग आज भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि लकड़ी होने के बावजूद इसका इतने लंबे समय तक सुरक्षित रहना उस दौर की उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाता है.

महल का फर्श आज भी चमकता है

पद्मनाभपुरम महल का दरबार हॉल सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा माना जाता है. यहां का फर्श इतना चमकदार दिखाई देता है कि पहली नजर में यह काले शीशे जैसा लगता है.दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने में आधुनिक टाइल्स या केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ था. बताया जाता है कि पारंपरिक तरीके से कोयला, चूना, नारियल पानी और अंडे की सफेदी जैसी चीजों से इसे तैयार किया गया था.यही वजह है कि यह महल सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि पारंपरिक भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का भी अनोखा उदाहरण माना जाता है.

महल में छिपे हैं कई रहस्य

इस महल के भीतर आज भी कई ऐसी चीजें मौजूद हैं, जो लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाती हैं. यहां 300 साल से ज्यादा पुराना लकड़ी का पलंग, गुप्त रास्ते और हथियार रखने के विशेष कक्ष मौजूद हैं. इतिहासकार मानते हैं कि इन सुरंगों का इस्तेमाल आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाता होगा. यही कारण है कि यह महल सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए भी बेहद खास माना जाता है.

तमिलनाडु में है, लेकिन देखरेख करता है केरल

इस महल से जुड़ा सबसे दिलचस्प तथ्य इसका प्रशासनिक इतिहास है. वैसे तो यह तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन इसका रखरखाव और देखरेख काम केरल सरकार द्वारा किया जाता है. भाषाई राज्यों के गठन के दौरान इस महल के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई थी. यही वजह है कि यह महल भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक माना जाता है.

क्यों खास है यह जगह

आज जब लोग विदेशों के पुराने महलों और किलों को देखने के लिए हजारों रुपये खर्च करते हैं, तब भारत में मौजूद ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं.पद्मनाभपुरम महल सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि यह बताता है कि सदियों पहले भी भारत में वास्तुकला और इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी. यह जगह उन लोगों के लिए खास अनुभव बन सकती है, जो इतिहास, संस्कृति और शाही विरासत को करीब से महसूस करना चाहते हैं.

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