योग को आदत बनाने की मुहीम में जुड़े 9 लाख से भी ज्यादा लोग, हैबिल्ड ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन

Thailand Train Accident: थाईलैंड में क्रेन गिरने से पटरी से उतर गई ट्रेन, 22 की मौत 30 से ज्यादा लोग घायल

Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें

मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते

कितने पढ़े-लिखे थे PVC होशियार सिंह दहिया? जिनकी वीरता की कहानी Border 2 में दिखाएंगे वरुण धवन

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

योग को आदत बनाने की मुहीम में जुड़े 9 लाख से भी ज्यादा लोग, हैबिल्ड ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

योग को लेकर लोगोंं की जागरुता तेजी से बढ़ी है और लोग योग से जुड़ भी रहे हैं. यहीं कारण है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर योग के लाइव सेशन चल रहे हैं. इसी क्रम में हैबिट-बिल्डिंग प्लेटफॉर्म हैबिल्ड ने लोगों को न केवल योग से जोड़ा है बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉड तक कायम कर दिया है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jan 14, 2026, 02:18 PM IST

योग को आदत बनाने की मुहीम में जुड़े 9 लाख से भी ज्यादा लोग, हैबिल्ड ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Over more than 9 lakh people joined the campaign to make yoga a habit

योग को अक्सर व्यक्तिगत अभ्यास माना जाता है, लेकिन भारत के हैबिट-बिल्डिंग प्लेटफॉर्म हैबिल्ड (Habuild) ने इसे सामूहिक संकल्प में बदल दिया. एक ही दिन में आयोजित छह लाइव ऑनलाइन योग सत्रों के ज़रिये प्लेटफॉर्म ने सबसे अधिक योग व्यूअरशिप का विश्व रिकॉर्ड बना दिया. वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनियन द्वारा प्रमाणित इस उपलब्धि के अनुसार योग सेशन से एक ही दिन में 9.3 लाख लोग दुनिया भर से जुड़े थे.

लेकिन यह रिकॉर्ड केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है. इसी दिन हैबिल्ड ने एक और घोषणा की एक स्कूल का निर्माण किया जाएगा. अब प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला हर नया प्रतिभागी उस स्कूल की दीवार में एक “ईंट” के बराबर योगदान देगा. यानी योग केवल शरीर नहीं गढ़ेगा बल्कि भविष्य भी गढ़ेगा.

“क्विटर्स डे” के खिलाफ एक जवाब

जनवरी की शुरुआत संकल्पों से भरी होती है पर महीने के मध्य तक अधिकतर लोग टूट जाते हैं. इसी मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर हैबिल्ड ने अपनी ‘हर घर योग’ पहल को नई दिशा दी. संदेश था कि  योग को आदत बनानी है दबाव नहीं.

परफेक्ट बनने का दबाव नहीं

यहां रोज़ थोड़ा-थोड़ा योग से लोगों को जोड़ॉा जाता है और ये दिमाग में फिट किया जाता है कि अगर योग छोड़ा तो असफल नहीं होंगे आप बल्कि फिर से शुरू करना ही जीत है. यह दिन री-स्टार्ट कल्चर का प्रतीक बना चुका है.जहां लोग या तो पहली बार शुरू कर सके या फिर दोबारा.

क्यों खास रही महिलाओं की भागीदारी?

इस अभियान में 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही. यही वह वर्ग है जो रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों के बीच अपनी सेहत को आख़िरी पायदान पर रख देता है. उनकी मौजूदगी बताती है कि जब अभ्यास सरल, सुलभ और साथ देने वाला हो, तो आदतें टिकती हैं. हैबिल्ड की ताकत यही है हल्की जवाबदेही, साझा दिनचर्या और एक समुदाय, जो अकेलेपन को खत्म करता है.

रिकॉर्ड से आगे की सोच

हैबिल्ड के को-फाउंडर और योग शिक्षक सौरभ बोथरा का मानना है कि यह दिन रिकॉर्ड से ज्यादा लोगों के खुद से दोबारा जुड़ने का था. जब सहभागिता सहज होती है, तो निरंतरता अपने आप आती है. यहीं से मंच का असली विज़न साफ होता है. योग को “इवेंट” नहीं, आदत बनाना. और उस आदत को समाज के लिए उपयोगी बनाना.

दबाव से भागता है मन लेकिन आदत से मन जुड़ता है

आज जब फिटनेस ऐप्स अक्सर लक्ष्य-आधारित दबाव पैदा करते हैं जबकि हैबिल्ड का मॉडल अलग रास्ता दिखाता है, छोटे कदम, रोज़ की मौजूदगी  यहां मायने रखती है. दबाव से लोगों का मन भागता है जबिक उन्हें अगर इसे फायदे और लक्ष्य से जोड़ा जाए तो ये उनकी आदत बनता है. योग को आदत बनाना यहां जरूरी है. हैबिल्ड का यह रिकॉर्ड दरअसल एक संदेश भी है जब आदतें जुड़ती हैं, तो देश बनता है.

Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
कितने पढ़े-लिखे थे PVC होशियार सिंह दहिया? जिनकी वीरता की कहानी Border 2 में दिखाएंगे वरुण धवन
शॉकिंग रही 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब' की कमाई, क्या 5वें दिन 'धुरंधर' से आगे निकल गई प्रभास की फिल्म?
दुनिया की सबसे बुजुर्ग नदी कौन सी है? डायनासोर से भी पुराना है इसका इतिहास
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
बसंत पंचमी की तारीखों को लेकर आप भी हैं कन्फ्यूज तो जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
