योग को आदत बनाने की मुहीम में जुड़े 9 लाख से भी ज्यादा लोग, हैबिल्ड ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

योग को अक्सर व्यक्तिगत अभ्यास माना जाता है, लेकिन भारत के हैबिट-बिल्डिंग प्लेटफॉर्म हैबिल्ड (Habuild) ने इसे सामूहिक संकल्प में बदल दिया. एक ही दिन में आयोजित छह लाइव ऑनलाइन योग सत्रों के ज़रिये प्लेटफॉर्म ने सबसे अधिक योग व्यूअरशिप का विश्व रिकॉर्ड बना दिया. वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनियन द्वारा प्रमाणित इस उपलब्धि के अनुसार योग सेशन से एक ही दिन में 9.3 लाख लोग दुनिया भर से जुड़े थे.

लेकिन यह रिकॉर्ड केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है. इसी दिन हैबिल्ड ने एक और घोषणा की एक स्कूल का निर्माण किया जाएगा. अब प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला हर नया प्रतिभागी उस स्कूल की दीवार में एक “ईंट” के बराबर योगदान देगा. यानी योग केवल शरीर नहीं गढ़ेगा बल्कि भविष्य भी गढ़ेगा.

“क्विटर्स डे” के खिलाफ एक जवाब

जनवरी की शुरुआत संकल्पों से भरी होती है पर महीने के मध्य तक अधिकतर लोग टूट जाते हैं. इसी मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर हैबिल्ड ने अपनी ‘हर घर योग’ पहल को नई दिशा दी. संदेश था कि योग को आदत बनानी है दबाव नहीं.

परफेक्ट बनने का दबाव नहीं

यहां रोज़ थोड़ा-थोड़ा योग से लोगों को जोड़ॉा जाता है और ये दिमाग में फिट किया जाता है कि अगर योग छोड़ा तो असफल नहीं होंगे आप बल्कि फिर से शुरू करना ही जीत है. यह दिन री-स्टार्ट कल्चर का प्रतीक बना चुका है.जहां लोग या तो पहली बार शुरू कर सके या फिर दोबारा.

क्यों खास रही महिलाओं की भागीदारी?

इस अभियान में 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही. यही वह वर्ग है जो रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों के बीच अपनी सेहत को आख़िरी पायदान पर रख देता है. उनकी मौजूदगी बताती है कि जब अभ्यास सरल, सुलभ और साथ देने वाला हो, तो आदतें टिकती हैं. हैबिल्ड की ताकत यही है हल्की जवाबदेही, साझा दिनचर्या और एक समुदाय, जो अकेलेपन को खत्म करता है.

रिकॉर्ड से आगे की सोच

हैबिल्ड के को-फाउंडर और योग शिक्षक सौरभ बोथरा का मानना है कि यह दिन रिकॉर्ड से ज्यादा लोगों के खुद से दोबारा जुड़ने का था. जब सहभागिता सहज होती है, तो निरंतरता अपने आप आती है. यहीं से मंच का असली विज़न साफ होता है. योग को “इवेंट” नहीं, आदत बनाना. और उस आदत को समाज के लिए उपयोगी बनाना.

दबाव से भागता है मन लेकिन आदत से मन जुड़ता है

आज जब फिटनेस ऐप्स अक्सर लक्ष्य-आधारित दबाव पैदा करते हैं जबकि हैबिल्ड का मॉडल अलग रास्ता दिखाता है, छोटे कदम, रोज़ की मौजूदगी यहां मायने रखती है. दबाव से लोगों का मन भागता है जबिक उन्हें अगर इसे फायदे और लक्ष्य से जोड़ा जाए तो ये उनकी आदत बनता है. योग को आदत बनाना यहां जरूरी है. हैबिल्ड का यह रिकॉर्ड दरअसल एक संदेश भी है जब आदतें जुड़ती हैं, तो देश बनता है.

