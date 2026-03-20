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FSSAI की चेतावनी, 'ऑर्गेनिक’ लिखे हर प्रोडक्ट पर न करें भरोसा, खरीदने से पहले इन 3 चीज़ों पर डालें नजर

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FSSAI की चेतावनी, 'ऑर्गेनिक’ लिखे हर प्रोडक्ट पर न करें भरोसा, खरीदने से पहले इन 3 चीज़ों पर डालें नजर

FSSAI के मुताबिक, सिर्फ पैकेट पर लिखे ऑर्गेनिक शब्द पर भरोसा करना सही नहीं है. कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी सही जानकारी, प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) और लेबल को ध्यान से जरूर जांचना चाहिए. आइए जानें इसके बारे में...

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Abhay Sharma

Updated : Mar 20, 2026, 02:30 PM IST

FSSAI की चेतावनी, 'ऑर्गेनिक’ लिखे हर प्रोडक्ट पर न करें भरोसा, खरीदने से पहले इन 3 चीज़ों पर डालें नजर

Organic Food Safety Tips

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Organic Food Safety Tips: आज के समय में बाजार में ऑर्गेनिक खाने-पीने की चीजों का ट्रेंड तेजी से बढ़ गया है, बहुत से लोग यह सोचकर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं कि यह सामान्य खाने की तुलना में ज्यादा शुद्ध, सुरक्षित और सेहत के लिए बेहतर होता है. इसी वजह से दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ऑर्गेनिक नाम से कई तरह के प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि हर वह चीज जिस पर ऑर्गेनिक लिखा हो, वह सच में ऑर्गेनिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार कंपनियां सिर्फ मार्केटिंग के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करती हैं, ताकि लोग आकर्षित हों और प्रोडक्ट ज्यादा बिके.

इसी को लेकर FSSAI ने भी लोगों को सावधान किया है. FSSAI के मुताबिक, सिर्फ पैकेट पर लिखे ऑर्गेनिक शब्द पर भरोसा करना सही नहीं है. कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी सही जानकारी, प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) और लेबल को ध्यान से जरूर जांचना चाहिए. 

ऑर्गेनिक फूड की पहचान  

आइए जानते हैं ऑर्गेनिक और सामान्य खाने में क्या अंतर होता है, किसी प्रोडक्ट की असली पहचान कैसे करें, लेबल को सही तरीके से कैसे समझें, और कैसे आप समझदारी से ज्यादा हेल्दी विकल्प चुन सकते हैं. बता दें कि ऑर्गेनिक फूड उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं, जिन्हें उगाने और बनाने में केमिकल वाले खाद, कीटनाशक (पेस्टिसाइड), जीन बदलने वाली तकनीक (GMO) या किसी तरह के आर्टिफिशियल एडिटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता. इसमें खेती के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और कीड़ों से भी प्राकृतिक तरीके से बचाव हो सके.

यह भी पढ़ें: 10 से 15 साल पहले चेतावनी! फिर भी HPV Test से चूक क्यों रही हैं महिलाएं? जानिए Cervical Cancer में कितना अहम ये जांच 

ऑर्गेनिक फूड की खास बातें 

  • इसमें केमिकल वाले खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होता
  • इसमें GMO (जीन बदले हुए तत्व) नहीं होते
  • इसमें आर्टिफिशियल प्रिज़र्वेटिव, रंग या फ्लेवर नहीं मिलाए जाते
  • इसे नैचुरल और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से तैयार किया जाता है

नॉर्मल या (कन्वेंशनल) फूड क्या होता है? 

नॉर्मल या कन्वेंशनल फूड वह होता है, जिसे आधुनिक खेती के तरीकों से तैयार किया जाता है. इसमें फसल को जल्दी उगाने और ज्यादा उत्पादन पाने के लिए केमिकल वाले खाद, कीटनाशक (पेस्टिसाइड) और ग्रोथ बढ़ाने वाले तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है. इससे खाने की चीजों की शेल्फ लाइफ (ज्यादा समय तक टिकने की क्षमता) भी बढ़ाई जाती है. 

कैसे करें असली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की पहचान? 

आजकल कई प्रोडक्ट पर ऑर्गेनिक शब्द लिखा होता है, लेकिन हर बार यह सच नहीं होता है. इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ नाम देखकर भरोसा न करें, बल्कि उसकी सही पहचान भी करें. इसके अलावा असली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पहचानने के लिए हमेशा उसके पैकेट पर दिए गए आधिकारिक सर्टिफिकेशन (प्रमाणन) को जरूर देखें. आइए जानें उन जरूरी लेबल के बारे में, जिन्हें आपको जरूर चेक करना चाहिए. 

- Jaivik Bharat Logo - भारत में ऑर्गेनिक फूड के लिए यह जरूरी लेबल होता है, 
- India Organic - यह NPOP (नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन) का सर्टिफिकेशन है
- PGS-India Organic - यह भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑर्गेनिक प्रमाणन है

अगर किसी प्रोडक्ट पर ये लेबल मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि वह सरकारी मानकों के अनुसार ऑर्गेनिक है. इसलिए खरीदने से पहले इन निशानों को ध्यान से जरूर जांचें. 

यह भी पढ़ें: ESR Test: क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का अर्ली डिटेक्शन टेस्ट! जानिए क्या है 'सेड रेट', जो देता है शरीर में छिपे सूजन का संकेत

फूड लेबल सही तरीके से कैसे पढ़ें

बता दें कि खाने-पीने की चीजें खरीदते समय उनके लेबल को समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप सही और सुरक्षित विकल्प चुन सकें.

सबसे पहले क्या देखें (What to Look For)?

  • सर्टिफिकेशन लोगो- यह देखें कि प्रोडक्ट पर सही और मान्यता प्राप्त लोगो है या नहीं
  • इंग्रीडिएंट लिस्ट- जितनी छोटी और आसान लिस्ट होगी, उतना बेहतर माना जाता है
  • एडिटिव्स और प्रिज़र्वेटिव्स: अनावश्यक केमिकल्स से बचने की कोशिश करें
  • एक्सपायरी डेट- ऑर्गेनिक फूड जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए तारीख जरूर चेक करें

किस बात से सावधान रहें (Red Flags) 

- नेचुरल या फार्म फ्रेश जैसे शब्द लिखे हों, लेकिन कोई सर्टिफिकेशन न हो
- बिना किसी सबूत के बहुत ज्यादा बड़े-बड़े दावे किए गए हों
- सही जानकारी देखकर ही प्रोडक्ट खरीदें, ताकि आपकी सेहत सुरक्षित रहे. 

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