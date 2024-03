प्याज के छिलकों को फेंके नहीं, पाउडर बनाकर ऐसे करें इस्तेमाल, Onion Peel Powder से मिलेंगे कई फायदे

How To Make Onion Peel Powder: प्याज के छिलकों को फेंकने की जगह इ सका इस्तेमाल घरेलू नुस्खों के तौर पर कर सकते हैं. इस लेख के जरिए इसके बारे में बताते हैं.

Onion Peel Powder: प्याज का इस्तेमाल खाने से लेकर सलाद तक में किया जाता है. खाने में प्याज का तड़का स्वाद को बढ़ा देता है. प्याज को काटने और छिलने के बाद इसके छिलकों को फेंक दिया जाता है. लेकिन प्याज के छिलकों को फेंकने की जगह इसका इस्तेमाल घरेलू नुस्खों (Onion Peel Powder Benefits) के तौर पर कर सकते हैं. प्याज के छिलकों से पाउडर तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं. यह कई स्वास्थ्य लाभ (Benefits Of Onion) पहुंचाता है. चलिए आपको इसके फायदों के बारे में बताते हैं साथ ही जानते हैं कि प्याज के छिलकों को पाउडर कैसे (How To Make Onion Peel Powder) तैयार कर सकते हैं.

प्याज के छिलके के फायदे (Pyaz Ke Chilke Ke Fayde)

हार्ट हेल्थ के लिए

आयुर्वेद के अनुसार, प्याद के छिलकों में एंटीऑक्सिडेंट, एंटीइंफ्लामेटरी और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं. इसके पाउडर का इस्तेमाल हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है. यह ब्लड सेर्कुलेशन को कंट्रोल करता है और दिल की सेहत अच्छी रहती है.

इम्यून सिस्टम के लिए

प्याज के छिलकों के गुण इम्यूनिटी को बूस्ट करने में फायदेमंद हो सकते हैं. प्याज के छिलकों को आहार में शामिल करने से टॉक्सिक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं. ऐसे में रोगों से बच सकते हैं.

स्किन के लिए

हेल्दी स्किन के लिए प्याज के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं. स्किन केयर के लिए प्याज के छिलकों के पाउडर को एलोवेरा जेल में मिलाकर स्किन पर लगा सकते हैं. यह एक अच्छा उपाय है.

बालों के लिए प्याज का छिलका

करी पत्ता, लौंग और कलौंजी के तेल में प्याज के छिलके को इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए तेल में डालकर प्याज के छिलके के पाउडर को पका लें. इससे बालों में मसाज करें. यह बालों के लिए अच्छा है.

ऐसे बनाएं प्याज के छिलकों का पाउडर (How To Make Onion Peel Powder)

प्याज के छिलकों का पाउडर बनाने के लिए एक कटोरी छिलके लें और एक तेज पत्ता 1 चम्मच जीरा लें. इन्हें अच्छे से धो लें. इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डालें. इन्हें धोने के बाद धूप में सूखा लें. सूखने के बाद इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें. इसे अच्छे से ग्राइंड करने के बाद स्टोर कर लें.

