ICC ने महिला वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी में की बढ़ोतरी, मेंस से इतनी अधिक मिलेगी राशि
क्या है प्रतिभा सेतु जिससे UPSC फेल कैंडिडेट्स को मिलेगी सरकारी जॉब?
Ganesh Visarjan 2025: 3, 5 और 7 दिन में भी कर सकते हैं गणपति विसर्जन, जानें इसकी तारीख और शुभ मुहूर्त
बिहार SIR पर SC का बड़ा फैसला 1 सितंबर के बाद भी चलता रहेगा वोटर लिस्ट अपडेट
Blood Moon: 82 मिनट तक इस तारीख को 'खून' जैसा लाल दिखाई देगा चांद, साल के आखिरी चंद्रग्रहण का सूतककाल क्या होगा?
LNMU UG Admission 2025: ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की खाली सीटों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें सारी डिटेल्स
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों का स्वास्थ्य रहता है खराब, जीवनभर रहते हैं किसी न किसी बीमारी के शिकार
झूठ बोल रहे हैं Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट अभिषक बजाज? Ex-Wife का दावा- वो बैचलर नहीं, तलाकशुदा है
Stomach Cancer: युवा पीढ़ी के लिए काल बन रहा पेट का कैंसर! क्यों बढ़ रही है ये बीमारी? डॉक्टर से जानिए बचाव के उपाय
IBPS RRB Notification 2025: आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए ibps.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इस लिंक से करें अप्लाई
लाइफस्टाइल
Lunar Eclipse in September: इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 और 8 सितंबर को लगेगा. इस दौरान चंद्रमा 82 मिनट तक एकदम सूर्ख लाल दिखाई देगा.
7 और 8 सितंबर की रात को चंद्रमा 82 मिनट के लिए रक्त के समान लाल हो जाएगा, जिसे देखना सभी के लिए एक अद्भुत अनुभव होगा. ऐसा तब होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच से गुजरेगी. इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो 5 घंटे तक चलेगा. इस साल पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे चंद्रमा का पूरा भाग अंधेरे में डूब जाएगा और लाल दिखाई देगा. इसी कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है. चंद्रमा का लाल रंग रेले स्कैटरिंग नामक घटना के कारण होता है.
नासा ने इस ब्लड मून के बारे में क्या कहा?
नासा का कहना है कि दिखाई देने वाला लाल रंग हमेशा एक जैसा नहीं होता. पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद धूल, बादल या ज्वालामुखी की राख इसे प्रभावित करती है. ये चीज़ें प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव को और बढ़ा सकती हैं, जिससे चाँद का रंग गहरा लाल हो जाता है.
कहां दिखेगा ब्लड मून?
बता दें कि 7 और 8 सितंबर को लगने वाले इस चंद्रग्रहण को अमेरिका के लोग नहीं देख पाएंगे. साल 2025 का यह आखिरी चंद्रग्रहण दुनिया की करीब 78 फीसदी आबादी को दिखाई देगा. यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप में दिखाई देगा. तारीख और समय के हिसाब से इसका सबसे अच्छा नजारा एशिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, जबकि यूरोप और अफ्रीका के लोग इस चंद्रग्रहण का एक हिस्सा देख पाएंगे.
कब और किस समय लगेगा चंद्रग्रहण
साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 07 सितंबर 2025 रविवार को लगेगा. चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात को 09:58 बजे होगी और यह अपनी चरम स्थिति में रात्रि 11:00 से 12:22 बजे तक रहेगा. चंद्र ग्रहण की समाप्ति 08 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 01:26 बजे होगी.
सूतक काल क्या होगा?
चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से सूतक काल लग जाएगा यानी सूतक काल दोपहर 12:57 बजे से प्रारंभ हो जाएगा. मंदिर के कपाट, मूर्ति पूजा, खाना-पीना आदि इस दौरान नहीं होगा. केवल मन में भजन, मंत्र या जाप कर सकेंगे. गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी. चाकू-कैंची या सुई धागा का इस्तेमाल नहीं करना होगा.
पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या है?
पूर्ण चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है. यह घटना तब होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं. उस समय चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाता है और चंद्रमा रक्त जैसा लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहा जाता है.