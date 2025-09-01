Blood Moon: 82 मिनट तक इस तारीख को 'खून' जैसा लाल दिखाई देगा चांद, साल के आखिरी चंद्रग्रहण का सूतककाल क्या होगा?

Lunar Eclipse in September: इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 और 8 सितंबर को लगेगा. इस दौरान चंद्रमा 82 मिनट तक एकदम सूर्ख लाल दिखाई देगा.

7 और 8 सितंबर की रात को चंद्रमा 82 मिनट के लिए रक्त के समान लाल हो जाएगा, जिसे देखना सभी के लिए एक अद्भुत अनुभव होगा. ऐसा तब होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच से गुजरेगी. इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो 5 घंटे तक चलेगा. इस साल पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे चंद्रमा का पूरा भाग अंधेरे में डूब जाएगा और लाल दिखाई देगा. इसी कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है. चंद्रमा का लाल रंग रेले स्कैटरिंग नामक घटना के कारण होता है.



नासा ने इस ब्लड मून के बारे में क्या कहा?

नासा का कहना है कि दिखाई देने वाला लाल रंग हमेशा एक जैसा नहीं होता. पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद धूल, बादल या ज्वालामुखी की राख इसे प्रभावित करती है. ये चीज़ें प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव को और बढ़ा सकती हैं, जिससे चाँद का रंग गहरा लाल हो जाता है.

कहां दिखेगा ब्लड मून?

बता दें कि 7 और 8 सितंबर को लगने वाले इस चंद्रग्रहण को अमेरिका के लोग नहीं देख पाएंगे. साल 2025 का यह आखिरी चंद्रग्रहण दुनिया की करीब 78 फीसदी आबादी को दिखाई देगा. यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप में दिखाई देगा. तारीख और समय के हिसाब से इसका सबसे अच्छा नजारा एशिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, जबकि यूरोप और अफ्रीका के लोग इस चंद्रग्रहण का एक हिस्सा देख पाएंगे.

कब और किस समय लगेगा चंद्रग्रहण

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 07 सितंबर 2025 रविवार को लगेगा. चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात को 09:58 बजे होगी और यह अपनी चरम स्थिति में रात्रि 11:00 से 12:22 बजे तक रहेगा. चंद्र ग्रहण की समाप्ति 08 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 01:26 बजे होगी.

सूतक काल क्या होगा?

चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से सूतक काल लग जाएगा यानी सूतक काल दोपहर 12:57 बजे से प्रारंभ हो जाएगा. मंदिर के कपाट, मूर्ति पूजा, खाना-पीना आदि इस दौरान नहीं होगा. केवल मन में भजन, मंत्र या जाप कर सकेंगे. गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी. चाकू-कैंची या सुई धागा का इस्तेमाल नहीं करना होगा.

पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या है?

पूर्ण चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है. यह घटना तब होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं. उस समय चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाता है और चंद्रमा रक्त जैसा लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहा जाता है.