Nutrition For Womens Health: रहना चाहती हैं फिट और जवां? डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें, बनी रहेगी शरीर की एनर्जी

Nutrition For Womens Health: 20 साल की उम्र के बाद खासतौर से लड़कियों को अपनी डाइट में ये चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए. इससे आप फिट और जवां बनी रहेंगी..

डीएनए हिंदीः स्वास्थ्य शरीर के लिए बेहतर खानपान के साथ अच्छी लाइफस्टाइल का होना बहुत ही जरूरी है. क्योंकि कई तरह की गंभीर बीमारियों की सबसे बड़ी वजह यही दो चीजें होती हैं. बता दें कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है और आजकल (Nutrition For Womens Health) की बिजी लाइफस्टाइल में लोगों के लिए डाइट में सभी तरह के पोषक तत्वों को शामिल करना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई तरह की गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो स्वास्थ्य शरीर के लिए बहुत ही जरूरी हैं. 20 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और महिलाओं को खासतौर पर अपनी (Everyday Diet For Women Above 20) डाइट में पोषक तत्वों को जरूर शामिल करना चाहिए. आइए जानते हैं आपको अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए..

फोलेट

बता दें कि यह हार्ट हेल्थ, नर्वस फंक्शन, मसल हेल्थ, एनर्जी, डाइजेशन, ब्लड हेल्थ, भूख को कंट्रोल करने, आंखों और स्किन के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है. इतना ही नहीं, इससे प्रेग्नेंसी के दौरान बर्थ डिफेक्ट का खतरा भी कम होता है. इसके लिए आप ब्रोकली, छोले, हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में शामिल कर सकते हैं.

आयरन

वहीं हार्मोनल बैलेंस के साथ ही शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आयरन को काफी जरूरी माना जाता है और आयरन, शरीर के सभी ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है. बता दें आयरन का सेवन विटामिन सी के साथ करने से यह अच्छी तरह से अवशोषित हो जाता है. इसके लिए किशमिश, दालें, सोयाबीन, तिल डाइट में शामिल करें.

मैग्नीशियम

मैग्नीशियम एक खनिज है जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है और दिल को ठीक तरह से काम करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है. इसका सोर्स है केला, एवोकाडो, नट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, ज्वार.

ओमेगा-3 फैटी एसिड

बता दें कि ओमेगा -3 फैटी एसिड कुछ ऐसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है जिसकी हमारे शरीर को काफी ज्यादा जरूरत होती है और यह हमारी सेहत के साथ ही स्किन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा शरीर में ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी होने पर कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है.

विटामिन डी

बता दें कि विटामिन डी इंसानी शरीर के लिए काफी जरूरी विटामिन है और इसका सबसे अच्छा सोर्स सूर्य की रोशनी होती है. यह शरीर को नियंत्रित रखने कैल्शियम, मैग्निशियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को पचाने के लिए काफी जरूरी होता है. इसके अलावा विटामिन डी इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने और हड्डियों एवं दांतों की ग्रोथ बढ़ाने में भी मदद करता है. इससे डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी छुटकारा पाने में मदद मिलती है. धूप के अलावा मशरूम और अंडे का पीला भाग इसका अच्छा सोर्स है.

विटामिन ई

यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और इम्यूनिटी, हार्मोनल बैलेंस, इंफ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है और इसका सोर्स- बाजरा, आम, नारियल, अलसी के बीज, अखरोट है.

कैल्शियम

कैल्शियम बोन हेल्थ, दांत, मसल फंक्शन, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है. इसके लिए डाइट मे रागी, पनीर, बथुआ के पत्ते, तिल के बीज आदि शामिल करें.

