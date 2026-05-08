FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अब गांवों में भी रात 2 बजे मिल सकेगी डॉक्टर की सलाह! ओडिशा में शुरू हुई बड़ी हेल्थ सुविधा

अब गांवों में भी रात 2 बजे मिल सकेगी डॉक्टर की सलाह! ओडिशा में शुरू हुई बड़ी हेल्थ सुविधा

घर में किन मूर्तियों को कभी नहीं रखना चाहिए? वरना बढ़ता रहेगा कलह, तनाव और आर्थिक दिक्कतें

घर में किन मूर्तियों को कभी नहीं रखना चाहिए? वरना बढ़ता रहेगा कलह, तनाव और आर्थिक दिक्कतें

MSBSHSE SSC 10th Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड में 92.09% स्टूडेंट्स हुए पास, इस लिंक से क्लिक कर चेक करें रिजल्ट

MSBSHSE SSC 10th Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड में 92.09% स्टूडेंट्स हुए पास, इस लिंक से क्लिक कर चेक करें रिजल्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दूध के पैकेट पर लाल, हरे और ऑरेंज रंग का क्या है मतलब? समझिए सारा कलर कोड

दूध के पैकेट पर लाल, हरे और ऑरेंज रंग का क्या है मतलब? समझिए सारा कलर कोड

Hantavirus Alert: चूहे की गंदगी पर भूलकर भी न लगाएं झाड़ू, एक्सपर्ट्स ने बताया सफाई का सही तरीका

Hantavirus Alert: चूहे की गंदगी पर भूलकर भी न लगाएं झाड़ू, एक्सपर्ट्स ने बताया सफाई का सही तरीका

पिता की मार से घर से भागे, ₹18 में होटल में मांजे जूठे बर्तन, डोसा किंग बनकर यूं खड़ी कर दी 300Cr की 'सागर रत्ना'

पिता की मार से घर से भागे, ₹18 पर किया होटल में बर्तन धोने का काम, फिर डोसा किंग बनकर खड़ी कर दी 300 करोड़ की 'सागर रत्ना'

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

अब गांवों में भी रात 2 बजे मिल सकेगी डॉक्टर की सलाह! ओडिशा में शुरू हुई बड़ी हेल्थ सुविधा

कल्पना कीजिए, गांव में रात के समय अचानक किसी की तबीयत बिगड़ जाए और अस्पताल कई किलोमीटर दूर हो. ऐसी स्थिति में अक्सर लोग इलाज मिलने से पहले ही घबराहट और असहायता महसूस करने लगते हैं. ओडिशा के कलाहांडी जैसे दूरदराज इलाकों में यह समस्या लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : May 08, 2026, 02:34 PM IST

अब गांवों में भी रात 2 बजे मिल सकेगी डॉक्टर की सलाह! ओडिशा में शुरू हुई बड़ी हेल्थ सुविधा

Now, medical advice from a doctor will be available in villages even at 2 AM.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अब इसी चुनौती को कम करने के लिए एक नई पहल शुरू हुई है. वेदांता एल्यूमीनियम ने टाटा 1mg के साथ मिलकर 24x7 टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है, जिससे गांवों में रहने वाले हजारों लोगों को घर के पास ही विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह मिल सकेगी. यह सिर्फ एक हेल्थ प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन में भरोसा और सुविधा जोड़ने की कोशिश मानी जा रही है.

अब इलाज के लिए शहर भागने की मजबूरी कम होगी

कलाहांडी और आसपास के कई गांवों में लोगों को छोटी से छोटी मेडिकल सलाह के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. कई बार समय पर डॉक्टर नहीं मिलने से मरीजों की हालत और बिगड़ जाती थी. नई टेलीमेडिसिन सुविधा के जरिए अब लोग मोबाइल ऐप और अस्पताल में बने विशेष कक्ष से विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधे जुड़ सकेंगे.

इस सेवा में लगभग 30 विशेषज्ञ और सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सलाह उपलब्ध होगी. इसका सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिनके पास बार-बार शहर जाकर इलाज कराने के लिए पैसे या संसाधन नहीं होते.

Now, medical advice from a doctor will be available in villages even at 2 AM.

आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल हेल्थ की नई शुरुआत

ग्रामीण भारत में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ने के बाद अब स्वास्थ्य क्षेत्र भी तेजी से बदल रहा है. कलाहांडी के करीब 70 गांवों के 70 हजार से ज्यादा लोगों को इस सुविधा से लाभ मिलने की उम्मीद है.

दिलचस्प बात यह है कि अब हेल्थकेयर केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया. टेलीमेडिसिन मॉडल ग्रामीण इलाकों में समय और खर्च दोनों बचा सकता है. खासकर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह सुविधा काफी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें बार-बार यात्रा नहीं करनी पड़ेगी.

सिर्फ अस्पताल नहीं, गांवों की पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश

वेदांता की पहल केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं है. कंपनी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आजीविका और बच्चों के पोषण से जुड़े कई प्रोजेक्ट भी चला रही है. ‘प्रोजेक्ट सखी’ महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ रहा है, जबकि ‘प्रोजेक्ट संगम’ किसानों को जल संरक्षण और आधुनिक खेती के जरिए मदद दे रहा है.

इसके अलावा नंद घर और डीएवी वेदांता इंटरनेशनल स्कूल जैसी पहलें गांवों में शिक्षा और शुरुआती बाल विकास को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं. इससे यह साफ दिखता है कि अब कंपनियां केवल उद्योग नहीं चला रहीं, बल्कि सामाजिक ढांचे में भी अपनी भूमिका बढ़ा रही हैं.

Now, medical advice from a doctor will be available in villages even at 2 AM.

स्वास्थ्य सेवाओं में निजी कंपनियों की भूमिका क्यों बढ़ रही है

भारत के कई ग्रामीण इलाकों में अब भी डॉक्टरों और मेडिकल सुविधाओं की कमी बड़ी समस्या है. ऐसे में निजी कंपनियों और सरकार के बीच साझेदारी वाले मॉडल तेजी से बढ़ रहे हैं. इससे उन इलाकों में सेवाएं पहुंच रही हैं जहां सरकारी संसाधन अकेले पर्याप्त नहीं पड़ते.

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं सही तरीके से लागू हों, तो आने वाले समय में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का दबाव काफी कम हो सकता है. इससे लोगों को शुरुआती स्तर पर ही इलाज मिल पाएगा और गंभीर बीमारियों का खतरा भी घट सकता है.

ओडिशा में उद्योग के साथ सामाजिक विकास का नया मॉडल

वेदांता ने दावा किया है कि उसने ओडिशा में सामाजिक विकास परियोजनाओं पर 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया है और 10 लाख से ज्यादा लोग इन योजनाओं से प्रभावित हुए हैं. कंपनी का लांजीगढ़ प्लांट भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिना रिफाइनरियों में शामिल है, जिसने स्थानीय रोजगार और छोटे कारोबारों को भी बढ़ावा दिया है.

हालांकि, ग्रामीण इलाकों में ऐसी परियोजनाओं की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि लोग इन सेवाओं का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं और क्या ये सुविधाएं लंबे समय तक लगातार उपलब्ध रह पाती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दूध के पैकेट पर लाल, हरे और ऑरेंज रंग का क्या है मतलब? समझिए सारा कलर कोड
दूध के पैकेट पर लाल, हरे और ऑरेंज रंग का क्या है मतलब? समझिए सारा कलर कोड
Hantavirus Alert: चूहे की गंदगी पर भूलकर भी न लगाएं झाड़ू, एक्सपर्ट्स ने बताया सफाई का सही तरीका
Hantavirus Alert: चूहे की गंदगी पर भूलकर भी न लगाएं झाड़ू, एक्सपर्ट्स ने बताया सफाई का सही तरीका
पिता की मार से घर से भागे, ₹18 में होटल में मांजे जूठे बर्तन, डोसा किंग बनकर यूं खड़ी कर दी 300Cr की 'सागर रत्ना'
पिता की मार से घर से भागे, ₹18 पर किया होटल में बर्तन धोने का काम, फिर डोसा किंग बनकर खड़ी कर दी 300 करोड़ की 'सागर रत्ना'
Hantavirus Outbreak: चूहों ने घर में जमा लिया है डेरा? बिना मारे भगाने के 4 असरदार तरीके
Hantavirus Outbreak: चूहों ने घर में जमा लिया है डेरा? बिना मारे भगाने के 4 असरदार तरीके
UPI चलाते हैं? पेमेंट से पहले चेक कर लें ये 5 सेटिंग्स, सुरक्षित रहेगा आपका पैसा
UPI चलाते हैं? पेमेंट से पहले चेक कर लें ये 5 सेटिंग्स, सुरक्षित रहेगा आपका पैसा
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग बनने से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता
महालक्ष्मी राजयोग बनने से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड  
Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Today Horoscope 7 May: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalashtami 2026: कालाष्टमी को लेकर आप भी कन्फ्यूज तो जान लें सही तारीख, मई में इस दिन रखा जाएगा व्रत
कालाष्टमी को लेकर आप भी कन्फ्यूज तो जान लें सही तारीख, मई में इस दिन रखा जाएगा व्रत
MORE
Advertisement