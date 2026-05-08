अब गांवों में भी रात 2 बजे मिल सकेगी डॉक्टर की सलाह! ओडिशा में शुरू हुई बड़ी हेल्थ सुविधा

कल्पना कीजिए, गांव में रात के समय अचानक किसी की तबीयत बिगड़ जाए और अस्पताल कई किलोमीटर दूर हो. ऐसी स्थिति में अक्सर लोग इलाज मिलने से पहले ही घबराहट और असहायता महसूस करने लगते हैं. ओडिशा के कलाहांडी जैसे दूरदराज इलाकों में यह समस्या लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है.

Now, medical advice from a doctor will be available in villages even at 2 AM.

अब इसी चुनौती को कम करने के लिए एक नई पहल शुरू हुई है. वेदांता एल्यूमीनियम ने टाटा 1mg के साथ मिलकर 24x7 टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है, जिससे गांवों में रहने वाले हजारों लोगों को घर के पास ही विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह मिल सकेगी. यह सिर्फ एक हेल्थ प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन में भरोसा और सुविधा जोड़ने की कोशिश मानी जा रही है.

अब इलाज के लिए शहर भागने की मजबूरी कम होगी

कलाहांडी और आसपास के कई गांवों में लोगों को छोटी से छोटी मेडिकल सलाह के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. कई बार समय पर डॉक्टर नहीं मिलने से मरीजों की हालत और बिगड़ जाती थी. नई टेलीमेडिसिन सुविधा के जरिए अब लोग मोबाइल ऐप और अस्पताल में बने विशेष कक्ष से विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधे जुड़ सकेंगे.

इस सेवा में लगभग 30 विशेषज्ञ और सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सलाह उपलब्ध होगी. इसका सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिनके पास बार-बार शहर जाकर इलाज कराने के लिए पैसे या संसाधन नहीं होते.

आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल हेल्थ की नई शुरुआत

ग्रामीण भारत में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ने के बाद अब स्वास्थ्य क्षेत्र भी तेजी से बदल रहा है. कलाहांडी के करीब 70 गांवों के 70 हजार से ज्यादा लोगों को इस सुविधा से लाभ मिलने की उम्मीद है.

दिलचस्प बात यह है कि अब हेल्थकेयर केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया. टेलीमेडिसिन मॉडल ग्रामीण इलाकों में समय और खर्च दोनों बचा सकता है. खासकर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह सुविधा काफी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें बार-बार यात्रा नहीं करनी पड़ेगी.

सिर्फ अस्पताल नहीं, गांवों की पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश

वेदांता की पहल केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं है. कंपनी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आजीविका और बच्चों के पोषण से जुड़े कई प्रोजेक्ट भी चला रही है. ‘प्रोजेक्ट सखी’ महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ रहा है, जबकि ‘प्रोजेक्ट संगम’ किसानों को जल संरक्षण और आधुनिक खेती के जरिए मदद दे रहा है.

इसके अलावा नंद घर और डीएवी वेदांता इंटरनेशनल स्कूल जैसी पहलें गांवों में शिक्षा और शुरुआती बाल विकास को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं. इससे यह साफ दिखता है कि अब कंपनियां केवल उद्योग नहीं चला रहीं, बल्कि सामाजिक ढांचे में भी अपनी भूमिका बढ़ा रही हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं में निजी कंपनियों की भूमिका क्यों बढ़ रही है

भारत के कई ग्रामीण इलाकों में अब भी डॉक्टरों और मेडिकल सुविधाओं की कमी बड़ी समस्या है. ऐसे में निजी कंपनियों और सरकार के बीच साझेदारी वाले मॉडल तेजी से बढ़ रहे हैं. इससे उन इलाकों में सेवाएं पहुंच रही हैं जहां सरकारी संसाधन अकेले पर्याप्त नहीं पड़ते.

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं सही तरीके से लागू हों, तो आने वाले समय में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का दबाव काफी कम हो सकता है. इससे लोगों को शुरुआती स्तर पर ही इलाज मिल पाएगा और गंभीर बीमारियों का खतरा भी घट सकता है.

ओडिशा में उद्योग के साथ सामाजिक विकास का नया मॉडल

वेदांता ने दावा किया है कि उसने ओडिशा में सामाजिक विकास परियोजनाओं पर 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया है और 10 लाख से ज्यादा लोग इन योजनाओं से प्रभावित हुए हैं. कंपनी का लांजीगढ़ प्लांट भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिना रिफाइनरियों में शामिल है, जिसने स्थानीय रोजगार और छोटे कारोबारों को भी बढ़ावा दिया है.

हालांकि, ग्रामीण इलाकों में ऐसी परियोजनाओं की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि लोग इन सेवाओं का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं और क्या ये सुविधाएं लंबे समय तक लगातार उपलब्ध रह पाती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.