शहर का AQI चाहे हो जितना भी हो खराब लेकिन इस टाउनशिप में रहेगी एयर क्लीन, आ गया नया कॉन्सेप्ट

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच जहां लोग शुद्ध हवा के लिए महंगे एयर प्यूरीफायर या शहर छोड़ने पर मजबूर हैं, वहीं मेरठ में एक ऐसी टाउनशिप विकसित हो रही है जो घर के भीतर ही साफ हवा देने का दावा कर रही है. यह पहल शहरी जीवन के नए मॉडल की ओर इशारा करती है.

Townships are being developed where the AQI will remain at a healthy level

मेरठ और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बना हुआ है. अधिकांश दिनों में AQI खराब या बहुत खराब स्तर पर रहता है, जिससे सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता है. ऐसे में लोग घरों के भीतर एयर प्यूरीफायर या पौधों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये समाधान सीमित और व्यक्तिगत स्तर तक ही प्रभावी हैं.

AQI आधारित टाउनशिप: कॉन्सेप्ट कितना नया?

मेरठ-शामली एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर विकसित हो रही श्रीकुंज ग्रीन्स टाउनशिप एक नए तरह के शहरी मॉडल के रूप में सामने आ रही है. यहां हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए AQI आधारित एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम को शामिल किया गया है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह मॉडल प्रभावी साबित होता है तो भविष्य में शहरी आवास योजनाओं का नया मानक बन सकता है.

और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

22 मार्च को लॉन्च इस टाउनशिप के लग्जरी विला केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि एक हेल्थ-फोकस्ड लिविंग स्पेस तैयार करने की दिशा में कदम है. यहां घरों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन बेहतर तरीके से मिल सके, जिससे अंदर की हवा की गुणवत्ता भी सुधरे.

सुरक्षा और तकनीक पर फोकस

परियोजना में बिजली और इंटरनेट की अंडरग्राउंड व्यवस्था की गई है, जिससे खुले तारों का खतरा कम होता है. साथ ही, भवनों को भूकंप-रोधी तकनीक के अनुसार तैयार किया जा रहा है. पूरे परिसर में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और 24 घंटे एंबुलेंस सेवा जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं.

स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल पर संभावित असर

रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार, अगर इस तरह की परियोजनाएं सफल होती हैं, तो यह लोगों के रहने के तरीके को बदल सकती हैं. स्वच्छ हवा और बेहतर वातावरण बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. हालांकि, विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि ऐसे दावों की वास्तविक प्रभावशीलता का आकलन समय के साथ ही संभव होगा.

क्या यह शहरी जीवन का नया मॉडल बनेगा?

मेरठ की यह पहल प्रदूषण से जूझते शहरों के लिए एक वैकल्पिक मॉडल पेश करती है. यह दिखाती है कि रियल एस्टेट सेक्टर अब केवल इमारतें नहीं, बल्कि स्वास्थ्य-केंद्रित जीवनशैली पर भी ध्यान दे रहा है. आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह मॉडल बड़े स्तर पर अपनाया जाता है और क्या यह वाकई शहरी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना पाता है.

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