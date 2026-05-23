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कौन सी 5 आदतें आपके पुण्यकर्म को खत्म कर देती हैं? नाम-पैसा-सक्सेस सबका हो जाता है नाश 

Chanakya Niti life lessons: अगर आप रोज पूजा-पाठ करते हैं तो भी उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा अगर आपके अंदर ये 5 आदतें हैं. ये आदतें आपके संचित कर्मों को भी खा जाती हैं. चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे लोगों के पास भले ही नाम-पैसा-सम्मान या सफलता क्यों न हो,वह उसे अपनी आदतों से गंवा देते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 23, 2026, 06:29 AM IST

कौन सी 5 आदतें आपके पुण्यकर्म को खत्म कर देती हैं? नाम-पैसा-सक्सेस सबका हो जाता है नाश 

These Habits Nullify Your Good Deeds. (Photo AI)

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क्या कभी आपको लगा है कि मेहनत और अच्छे कर्म करने के बावजूद जिंदगी में शांति नहीं मिल रही? कई लोग पूजा-पाठ और दान तो करते हैं, लेकिन उनकी कुछ आदतें धीरे-धीरे उन्हें रिश्तों, सम्मान और सफलता से दूर कर देती हैं. आचार्य चाणक्य ने ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में चेतावनी दी थी, जो इंसान को पतन की ओर धकेल सकती हैं.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये बातें सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन से भी जुड़ी हुई मानी जा रही हैं. यही वजह है कि चाणक्य की सीख आज भी लोगों के लिए बेहद प्रासंगिक मानी जाती है.

क्रोध और अहंकार इंसान को कर देते हैं अकेला

चाणक्य नीति के अनुसार जरूरत से ज्यादा गुस्सा और अहंकार इंसान की सोचने-समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है. ऐसे लोग अक्सर छोटी-छोटी बातों पर भड़क जाते हैं और धीरे-धीरे अपने करीबी लोगों को खोने लगते हैं.

आज के कॉर्पोरेट और सोशल लाइफ में भी यह बात साफ दिखती है. कई लोग टैलेंटेड होने के बावजूद सिर्फ अपने व्यवहार की वजह से अच्छे रिश्ते और मौके गंवा देते हैं. चाणक्य मानते थे कि विनम्रता इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है.

गलत संगत बदल सकती है पूरी जिंदगी

जिस माहौल में इंसान रहता है, उसका असर उसकी सोच और फैसलों पर पड़ता है. चाणक्य ने बुरी संगत को इंसान के पतन का बड़ा कारण बताया है. अगर कोई व्यक्ति सही सलाह देने वालों को नजरअंदाज करके गलत लोगों की बातों में आने लगे, तो उसका निर्णय कमजोर होने लगता है.

आज सोशल मीडिया और दिखावे के दौर में यह समस्या और बढ़ गई है. लोग कई बार गलत ट्रेंड और गलत लोगों से प्रभावित होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं, जिनका असर करियर और परिवार दोनों पर पड़ता है.

आलस्य और टालमटोल बना सकते हैं असफल

चाणक्य के अनुसार समय की कद्र न करना भी जीवन को पीछे धकेल देता है. जो लोग हर काम को कल पर टालते हैं, उनके हाथ से धीरे-धीरे मौके निकलने लगते हैं. यही आदत आर्थिक परेशानी और तनाव का कारण भी बन सकती है.

दिलचस्प बात यह है कि आज कई मोटिवेशन एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि अनुशासन और समय प्रबंधन से मिलती है. छोटी-छोटी लापरवाहियां लंबे समय में बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं.

धन और ताकत का गलत इस्तेमाल पड़ सकता है भारी

चाणक्य नीति कहती है कि पैसा और शक्ति मिलने के बाद इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है. अगर कोई व्यक्ति अपने पद या धन का इस्तेमाल दूसरों को दबाने या अपमानित करने के लिए करने लगे, तो उसका पतन तय माना जाता है.

समाज में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां घमंड और शक्ति के गलत इस्तेमाल ने लोगों की छवि और करियर दोनों खराब कर दिए. चाणक्य मानते थे कि दया, दान और संतुलित व्यवहार ही धन को सार्थक बनाते हैं.

कर्तव्य भूलना जीवन को भटका सकता है

जब इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं और सुखों में खो जाता है, तो वह अपने कर्तव्यों से दूर होने लगता है. यही स्थिति धीरे-धीरे मानसिक अशांति और असंतोष को जन्म देती है. चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, वह कभी सुधार की राह पर नहीं बढ़ पाता.

विशेषज्ञ मानते हैं कि आत्मनिरीक्षण और अनुशासित जीवनशैली आज के समय में मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी हो चुकी है. रोज कुछ समय ध्यान, परिवार और सकारात्मक सोच के लिए निकालना जीवन को संतुलित बना सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी चाणक्य नीति के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. 

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