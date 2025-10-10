रूखी-बेजान त्वचा फिर से करने लगेगी ग्लो, बस रात में सोने से पहले अपना लें ये Skin Care Routine

Night Skin Care Routine For Glowing Skin: ग्लोइंग स्किन पाने के रात में सोने से पहले कुछ छोटी-छोटी टिप्स को फॉलो करना जरूरी है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे महज एक ही हफ्ते के अंदर खुद-ब-खुद पॉजिटिव असर दिखाई देने लगेगा..

Night Skin Care Routine For Glowing Skin: ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आमतौर पर महिलाएं कई तरह के नुस्खे आजमाती हैं. हालांकि, सभी नुस्खे उतने कारगर नहीं होते हैं, जितनी उम्मीद होती है. बता दें कि त्वचा को ग्लोइंग और चमकदार बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना. ऐसे में अगर आप अपनी त्वचा के ग्लो को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी त्वचा की देखभाल करें.

इसके लिए रात में सोने से पहले भी कुछ छोटी-छोटी टिप्स को फॉलो करना जरूरी है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे महज एक ही हफ्ते के अंदर खुद-ब-खुद पॉजिटिव असर दिखाई देने लगेगा. आइए जानते हैं इस खास नाइट स्किन केयर रूटीन के बारे में...

सबसे पहले करें ये काम

ग्लोइंग स्किन पाना चाहती हैं तो रात में सबसे पहले फेस वॉश करें, क्योंकि दिन भर चेहरे पर जमा हुई धूल-मिट्टी को रिमूव करने के लिए मुंह धोना बेहद जरूरी है. इसके अलावा मेकअप अप्लाई किया हुआ है, तो रात में सोने से पहले मेकअप हटाने के बाद ही सोएं, वरना त्वचा बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है. सीधे तौर पर कहें तो सुबह घर से बाहर निकलते समय ही नहीं बल्कि रात में सोने से पहले भी चेहरे की साफ-सफाई करना जरूरी है...

