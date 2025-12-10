FacebookTwitterYoutubeInstagram
Cortisol Level: हर छोटी बात पर लेते हैं तनाव? रोज रात में इन ड्रिंक्स को पीकर सोने से कम होगा स्ट्रेस हॉर्मोन

Drink At Night To Lower Cortisol: अगर आपको हर छोटी बात पर तनाव होने लगता है, तो रोजाना रात में सोने से पहले ये ड्रिंक्स पीकर सोएं. इससे तनाव की समस्या से आपको राहत मिल सकती है. दरअसल, इस ड्रिंक को पीने से (Cortisol) कॉर्टिसोल लेवल  (एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन) कम होता है.

Abhay Sharma

Updated : Dec 10, 2025, 10:49 PM IST

Drink At Night To Lower Cortisol: तनाव की समस्या इन दिनों आम हो गई है. खराब जीवनशैली, भागदौड़ भरी जिंदगी, घर-दफ्तर की बढ़ती जिम्मेदारी इसकी पीछे की बड़ी वजह है. इसके अलावा अन्य कई कारण भी हैं, जो तनाव की समस्या को बढ़ाते हैं. अगर आप भी छोटी-छोटी बात पर तनाव लेते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्ट्रेस को कम करने के लिए जीवनशैली बेहतर करने के साथ एक्सरसाइज़ करना चाहिए.

साथ ही डाइट को अच्छा कर कुछ खास ड्रिंक्स को डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए. आज हम आपको ऐसे ही कुछ हेल्दी देसी ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नर्वस सिस्टम को आराम देते हैं और स्ट्रेस को रिलीज करने में मदद करते हैं. 

रात में ये ड्रिंक्स पीकर सोएं

कैमोमाइल टी

स्ट्रेस और एंग्जायटी को कम करने का ये एक नेचुरल इलाज है. ये चाय एपिजेनिन जैसे कंपाउंड की वजह से आराम और बेहतर नींद को बढ़ावा देने में मददगार मानी जाती है, जो ब्रेन रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं और टेंशन कम करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं. यह चाय जनरल एंग्जायटी और नींद की क्वालिटी में मदद करती है.

यह भी पढ़ें: Homemade Scrub: नमक-नारियल तेल से मिनटों में तैयार करें स्क्रब, डेड स्किन के साथ निकल जाएगी त्वचा की सारी गंदगी

अश्वगंधा

इसके अलावा अश्वगंधा एक शक्तिशाली एडाप्टोजेन है जो स्ट्रेस से निपटने और उसे कंट्रोल करने में मदद करता है, खासतौर से यह हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है. इसकी वजह से चिंता, खराब नींद और थकान जैसे लक्षण घटते हैं और शरीर का संतुलन सुधरता है.  

मसाला मिल्क

मसाला दूध स्ट्रेस कम करने और आराम देने में मददगार माना जाता है, खासतौर से इसके इंग्रीडिएंट्स, जैसे गर्म दूध, केसर और इलायची के आराम देने वाले गुणों की वजह से. यह एक पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा है, जिसे आमतौर पर सोने से पहले दिमाग को शांत करने और अच्छी नींद लाने के लिए लिया जाता है. 

शहद और आंवला जूस

इसके अलावा शहद के साथ आंवला जूस का सेवन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है,  यह कोर्टिसोल को संतुलित करने में मददगार हो सकता है. क्योंकि आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो तनाव हार्मोन को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क को क्षति से बचाने में मददगार है. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

