Babies Names: नए साल पर नन्हें मेहमान के आने की है उम्मीद, इन 20 ट्रेंडिंग नामों में से अपने बच्चे के लिए चुने एक नाम

इन 20 लेटेस्ट और ट्रेंडिंग नामों में से अपने बच्चे के लिए चुने एक नाम

डीएनए हिंदी: New Year Latest Baby Names With Meanings - घर में नन्हें मेहमान के आने पर परिवार के सभी लोग उसके स्वागत के लिए उत्साहित हो जाते हैं. बच्चे के जन्म को लेकर कई तरह के योजनाएं बनाने लगते हैं. इनमें से सबसे पहला ख्याल आता है बच्चे का नाम क्या रखा जाए. सभी माता पिता अपने बच्चे को ऐसा नाम देना चाहते हैं, जो उसकी पहचान बने, साथ ही उसे अन्य सभी से अलग और खास बनाए (Unique Modern Trendy Names Of Baby).

घर में नए मेहमान के आने से खुशियां बढ़ जाती हैं और अगर नए साल में बच्चे का जन्म हो तो ये खुशियां दोगुनी हो जाती हैं. ऐसे में अगर आपके घर में भी नए साल में नन्हें मेहमान के आने जी उम्मीद है और आप अपने होने वाले बच्चे के लिए नाम ढूंढ रहे हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे नामों के बारे में जो इस साल ट्रेंड (Trendy Baby Girl Names) में रहे और जिन्हें खूब पसंद किया गया है. तो चलिए देखते हैं लेटेस्ट और ट्रेंडिंग बेबी नेम्स के लिस्ट (Latest Indian Baby Names).

लड़कियों के लिए लेटेस्ट और ट्रेंडिंग नाम (Latest and Trendy Indian Baby Names For Girls)

आरिका - आरिका का अर्थ होता है सुंदर और आकर्षक

आर्ना - सम्पन्नता व धन की देवी मां लक्ष्मी का एक नाम

चार्वी - इस नाम का अर्थ होता है मनोहर और सुंदर

धृति - धृति के अर्थ है हिम्मती, साहसी

दीता - यह नाम भी धन की देवी लक्ष्मी के कई नामों में से एक है

इवा - इस नाम का अर्थ होता है जीवन, लम्बी उम्र

मायरा- मायरा का अर्थ होता है सुंदर, प्यारी

निविथा - इसका अर्थ है क्रिएटिविटी से भरपूर या सुंदर रचना

ओशी - ओशी नाम का अर्थ है ओजस्वी और दिव्य

रागी - इस नाम का अर्थ होता है प्यार दर्शाने वाली या दूसरों से प्रेम करने वाली

लड़कों के लिए लेटेस्ट और ट्रेंडिंग नाम (Latest and Trendy Indian Baby Names For Boys)

इन दिनों लड़कों के नाम के लिए ट्रेडिशनल नाम अधिक पसंद किए जाते हैं. इसके अलावा संस्कृत या अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित नामों को भी खूब पसंद किया जा रहा है.

रीधान - इस नाम का अर्थ है जो संभावना से भरा हो, उत्सुक हो या नयी चीजों की खोज करने वाला व्यक्ति

शार्विक - यह भगवान कृष्ण का एक नाम है, जिसका अर्थ है शिव और पवित्र

अयांश - इस नाम का संबंध है सूरज,जीवन दाता या सूर्य से

अहान - इस नाम का अर्थ है जो अमर हो, अजेय या विजेता

आरूष - इस नाम का अर्थ है तेजस्वी और प्रतिभा से भरपूर

कार्तिक - यह मुरूगन स्वामी का एक नाम है जो कि शिव के पुत्र कार्तिकेय थे, इसके अलावा हिंदू कैलेंडर का एक शुभ माह भी होता है.

दिविज - यह नाम आसमान से संबंधित है यानी कि नभ का बेटा

इशिन - इस नाम का अर्थ है नेता, अग्रणी, जिसके आदेश का पालन सब करते हैं.

निमय - इस नाम का अर्थ है प्राप्त होने वाली सुंदर वस्तु

तविश - लविश नाम का अर्थ होता है साहसी और मजबूत

