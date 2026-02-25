एंडोमेट्रियल कैंसर में नई उम्मीद, डॉक्टर ने बताया कैसे कंट्रोल हो रही ये जानलेवा बीमारी, एडवांस स्टेज मरीजों के लिए बड़ी राहत

एंडोमेट्रियल कैंसर के इलाज में नई दवा Durvalumab से साढ़े पांच महीने ज्यादा फायदा मिला. जानिए कैसे इम्यूनोथेरेपी एडवांस स्टेज कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद बन रही है.आइए जानते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में एक्शन केयर सेंटर के ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉ. सारिका गुप्ता से.

एंडोमेट्रियल कैंसर यानी गर्भाशय की अंदरूनी परत का कैंसर महिलाओं में तेजी से बढ़ती एक गंभीर बीमारी है. अगर इसे शुरुआती चरण में पहचान लिया जाए तो इलाज आसान रहता है, लेकिन जब बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाए या इलाज के बाद दोबारा लौट आए, तो उपचार काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

ऐसे में नई दवाएं मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आती हैं. Durvalumab ऐसी ही एक महत्वपूर्ण इम्यूनोथेरेपी दवा है, जो कैंसर के इलाज में नई दिशा दे रही है.

कीमोथेरेपी की सीमाएं

एक्शन केयर सेंटर के ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉ. सारिका गुप्ता के मुताबिक, एडवांस स्टेज एंडोमेट्रियल कैंसर में आमतौर पर कीमोथेरेपी दी जाती है. यह दवाएं सीधे कैंसर कोशिकाओं को मारने की कोशिश करती हैं.

हालांकि कुछ मरीजों में अच्छे नतीजे मिलते हैं, लेकिन कई मामलों में कुछ समय बाद कैंसर दोबारा बढ़ने लगता है. रिसर्च के अनुसार, सिर्फ कीमोथेरेपी लेने वाले मरीजों में बीमारी औसतन 9.6 महीने तक नियंत्रित रहती है, इसके बाद कैंसर के फिर से बढ़ने का खतरा रहता है.

Durvalumab कैसे अलग तरीके से काम करती है?

Durvalumab एक इम्यूनोथेरेपी दवा है. यह सीधे कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने के बजाय शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है. आसान शब्दों में, यह शरीर को कैंसर से “लड़ने के लिए तैयार” करती है.

क्लिनिकल स्टडी में क्या सामने आया?

हालिया क्लिनिकल अध्ययन में Durvalumab को कीमोथेरेपी के साथ मिलाकर दिया गया. परिणाम बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं, Durvalumab + कीमो लेने वाले मरीजों में कैंसर 15.1 महीने तक नहीं बढ़ा. सिर्फ कीमो लेने वाले मरीजों में बीमारी 9.6 महीने तक नियंत्रित रही. यानी नई दवा जोड़ने से मरीजों को करीब 5.5 महीने का अतिरिक्त फायदा मिला.

किन महिलाओं के लिए खास है यह दवा?

डॉ. सारिका गुप्ता के मुताबिक, यह दवा खास तौर पर उन महिलाओं के लिए अहम है. जिनका कैंसर एडवांस स्टेज में है या जिनमें बीमारी इलाज के बाद दोबारा लौट आई है और जिनके पास उपचार के विकल्प सीमित हैं. ऐसे मामलों में हर नया इलाज मरीज की जिंदगी के लिए बेहद मायने रखता है.

डॉक्टर की सलाह क्यों जरूरी है?

हर मरीज की स्थिति अलग होती है, इसलिए Durvalumab हर किसी के लिए जरूरी या उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं. किसी भी नई दवा को शुरू करने से पहले ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह लेना बेहद जरूरी है.

Durvalumab जैसी नई इम्यूनोथेरेपी दवाएं यह दिखाती हैं कि कैंसर के इलाज में लगातार प्रगति हो रही है.सही जानकारी, समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह ही बेहतर इलाज की सबसे बड़ी कुंजी है.

