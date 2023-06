भूलकर भी इस्तेमाल न करें Hotel Rooms में रखा Water Kettle, लोग करते हैं इनमें गंदी हरकतें

Aman Maheshwari | Updated: Jun 10, 2023, 09:15 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदीः लोग अक्सर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो होटलों में समय गुजारते हैं. होटलों में लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं. होटलों में आप सोने रहने के साथ ही टॉयलेट में रखें साबुन शैंपू से लेकर गीजर तक सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि सभी चीजों का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है. कई चीजों का इस्तेमाल आपके लिए भारी पड़ सकता है.

होटलों में रखी कई चीजें बहुत ही गंदी होती हैं ऐसे में आपको इन चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए. इन्हीं में से एक वॉटर केटल भी है. अगर आप भी होटलों के रूम में रखे वॉटर केटल का इस्तेमाल करते हैं तो इसे बंद (Never Use Electric Water Kettle In Hotel) कर दें. ऐसा इसलिए क्योंकि लोग होटलों के रूम में रखें वॉटर केटल में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं. आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं.

कभी न करें होटलों में रखें वॉटर केटल का इस्तेमाल (Never Use Electric Water Kettle In Hotel)



दरअसल, सोशल मीडिया पर एक एयरहोस्टेस ने इस बात का खुलासा किया है कि लोग वॉटर केटल में बहुत ही गंदी हरकते करते हैं. इन डर्टी सीक्रेट्स को जानने के बाद आप भी इन केटल का इस्तेमाल बंद कर देंगे.

इस तरह इस्तेमाल करते हैं लोग वॉटर केटल



एयरहोस्टेस ने इस बात का खुलासा किया कि वह कई बार इन केटल में अपने अंडरवियर धोती है इन्हीं केटल का लोग इस्तेमाल कर लेते हैं. लोग इनमें अपने लिए कॉफी बनाते हैं. एयरहोस्टेस की शुरू की गई इस थ्रेड में एक व्यक्ति ने बताया कि वह इन केटल में चिकन पका लेते हैं. इस तरह की बात सामने आने के बाद आप भी होटल रूम में रखे केटल का इस्तेमाल बंद कर देंगे.

