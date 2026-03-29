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थकान-कमजोरी या रात में पसीना आने जैसे ये 8 संकेत कभी हल्के में न लें, ये ब्लड कैंसर का भी हो सकता है इशारा

रक्त कैंसर (Blood Cancer) एक प्रकार का कैंसर है जो रक्त कोशिकाओं और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है. यह श्वेत रक्त कोशिकाओं (White blood cells) के असामान्य उत्पादन के कारण होता है. यदि इसके लक्षणों का शीघ्र पता चल जाए, तो इसका उपचार संभव है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 29, 2026, 11:50 AM IST

थकान-कमजोरी या रात में पसीना आने जैसे ये 8 संकेत कभी हल्के में न लें, ये ब्लड कैंसर का भी हो सकता है इशारा

Signs of Blood Cancer. Photo Credit: AI
 

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भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी-मोटी दिक्कतों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन कभी-कभी यही सामान्य लगने वाले लक्षण किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, ब्लड कैंसर के शुरुआती संकेत समय पर पहचान लिए जाएं तो इलाज की संभावना काफी बढ़ जाती है. इस कैंसर के संकेत कई बार बहुत ही सामान्य से लगते हैं लेकिन अगर ये सामान्य समस्या बार-बार हो रही तो इसे बिलकुल भी हल्के में न लें.

ब्लड कैंसर क्या है और क्यों है गंभीर?

ब्लड कैंसर वह स्थिति है जिसमें शरीर की ब्लड कोशिकाएं—खासतौर पर श्वेत ब्लड कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और सही तरीके से काम नहीं करतीं. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है. मुख्य रूप से इसके तीन प्रकार होते हैं, ल्यूकेमिया, लिंफोमा और मायलोमा, जो अस्थि मज्जा और लसीका तंत्र को प्रभावित करते हैं.

लगातार थकान और बार-बार संक्रमण 

अगर पर्याप्त आराम के बाद भी शरीर थका हुआ महसूस करता है, तो यह लाल ब्लड कोशिकाओं की कमी का संकेत हो सकता है. वहीं, बार-बार बुखार, सर्दी-जुकाम या संक्रमण होना इस बात का संकेत है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है. यह स्थिति तब बनती है जब असामान्य श्वेत ब्लड कोशिकाएं सही तरीके से काम नहीं कर पातीं.

अचानक वजन घटना और शरीर में दर्द

बिना किसी डाइट या एक्सरसाइज के तेजी से वजन कम होना एक चेतावनी संकेत हो सकता है. इसके साथ ही हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और वहीं असामान्यता होने पर दर्द महसूस हो सकता है.

त्वचा पर निशान और असामान्य ब्लीडिंग

अगर शरीर पर बिना चोट के नीले या काले धब्बे दिखाई दें या मामूली कारण से खून बहने लगे, जैसे मसूड़ों या नाक से तो यह प्लेटलेट्स की कमी का संकेत हो सकता है. ऐसे लक्षणों को अक्सर लोग सामान्य समझकर टाल देते हैं, जबकि यह गंभीर समस्या की शुरुआत हो सकती है.

रात में पसीना और सूजी हुई गांठें

रात में अचानक ज्यादा पसीना आना या गर्दन, बगल या जांघ के पास बिना दर्द की सूजन दिखना लिंफोमा जैसे ब्लड कैंसर का संकेत हो सकता है. ये लक्षण धीरे-धीरे बढ़ते हैं, इसलिए समय रहते पहचान बेहद जरूरी है.

ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य बीमारियों जैसे लगते हैं, जिससे लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन अगर ये संकेत लगातार बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है. सही समय पर पहचान ही इस बीमारी से बचाव का सबसे मजबूत उपाय है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है, हर व्यक्ति पर इसका असर अलग हो सकता है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट बदलने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह लें. 

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