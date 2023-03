Cholesterol Cure: गंदे कोलेस्ट्राल से जकड़ गई नसें भी होंगी साफ अगर खा लें ये 5 चीजें, ब्लड में जमा फैट तेजी से पिघल जाएगी

High Cholesterol Diet

डीएनए हिंदीः हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल (High Cholesterol Levels) यानी नसों और शरीर में गंदे वसा का जमाव (Fat Deposit in Blood and Body)है. लेकिन कुछ चीजें रोज अगर आप अपनी डाइट (Diet In Cholesterol) में लेना शुरू कर दें तो आसानी से खून में जमी वसा को बाहर कर सकेंगे.

कोलेस्ट्रॉल ब्लड जरूरी है लेकिन ये LDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए. गुड कोलेस्ट्रॉल भी हमारे ब्लड में वो मोम जैसा चिपचिपा और लिसलिसा सा फैट होता है जो सेल्स को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है. लेकिन जब एलडीएल की जगह नसों और ब्लड में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे गलत खानपान से बढ़ता है तो ये ज्यादा रिस्की होता है. तब ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक,, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन जाता है.

किचन में मौजूद 5 मसालों को डाइट में करें शामिल, साफ हो जाएगा नसों से चिपका बैड कोलेस्ट्रॉल

तो चलिए जानें कि अगर आपकी नसों और ब्लड में गंदा कोलेस्ट्रॉल चिपक गया है तो क्या चीजे नेचुरली इसे शरीर से बाहर निकाल सकती हैं.

ओट्स: ओट्स एक प्रकार के फाइबर से भरपूर होते हैं जिन्हें बीटा-ग्लूकन कहा जाता है, जो एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए दिखाया गया है. रोजाना सिर्फ 3 ग्राम बीटा-ग्लूकन का सेवन, जो लगभग एक कटोरी दलिया है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को 5% तक कम करने में मदद कर सकता है.

मेवे: बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे मेवे मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसेचुरेटेड वसा से भरपूर होते हैं, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं. नाश्ते के रूप में रोजाना मुट्ठी भर नट्स खाने या उन्हें सलाद और अन्य व्यंजनों में शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है.

फैटी फिश: सैल्मन, टूना और मैकेरल जैसी फैटी फिश ओमेगा -3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती हैं. हफ्ते में कम से कम दो बार वसायुक्त मछली खाने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करने में मदद मिल सकती है.

फल और सब्जियां: फल और सब्जियां फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं, जो स्वास्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, जैसे सेब, संतरा, तरबूज, अंगूर, खीरा, बंद गोभी, सेम आदि.

खून में जमी गंदगी को बाहर कर देंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां, कंट्रोल हो जाएगा यूरिक एसिड

नींबू: नींबू जैसे खट्टे फलों में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करती है और शरीर में सूजन को कम करती है. खट्टे फलों में हेस्पेरिडिन होता है, जिसमें उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम करने की क्षमता होती है.

Cholesterol Treatment: ये लाल फूल गंदे कोलेस्ट्रॉल की है दवा, नसों की सिकुड़न और खून में जमी वसा को गला देगा

इन चीजों को रोज खाने से कुछ ही दिनों में आपके शरीर में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल बाहर आने लगेगा, लेकिन इसके साथ एक्सरसाइज भी जरूर करें.

