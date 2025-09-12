Nepal Famous Food: मोमो के अलावा नेपाल के ये 5 डिशेज भी हैं फेमस, जिन्हें खा कर आप भी हो जाएंगे दीवाने

Tooth Sensitivity Remedies: दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत
Famous Food In Nepal: नेपाल, घूमने के लिए जितनी खूबसूरत जगह है, उतना ही वहां की डिशेज सिंपल और टेस्टी होती है. इस देश में खाने की भरपूर वैराइटी मिलती है, जिन्हें एक बार खाने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे.
भारत का पड़ोसी देश नेपाल में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, पर आज हम यहां विवाद और प्रदर्शन से परे नेपाल की कुछ फेमस फुड के बारे में बताने वाले हैं. दरअसल, भारत से सटे होने के कारण नेपाल का खानपान यहां से काफी मिलता-जुलता है. जैसे कि भारत में ज्यादातर लोगों का पसंदीदा भोजन दाल-भात है, वैसे ही नेपाल में भी इस डिश को बड़े चाव के साथ खाया जाता है. नेपाल में सिर्फ नॉन वेजिटेरियन्स के लिए ही नहीं, बल्कि वेजिटेरियन्स के लिए भी खाने के ढेर सारे विकल्प आपको मिल जाएंगे. आपको मोमो के बारे में तो पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि नेपाल में खाने की और भी कई वैराइटी अवेलेबल हैं, जिन्हें खाकर आप दीवाने हो जाएंगे. चलिए, बिना देर किए अब हम आपको नेपाल के फेमस फुड्स के बारे में बताते हैं.
नेपाल के फेमस स्ट्रीट फूड्स में से एक सेल रोटी दिखने में बिल्कुल डोनट जैसी ही होती है. हालांकि, यह डोनट के मुकाबले कम मीठी होती है. नेपाल में, त्योहारों के दिनों में लगभग हर घरों में यह फूड बनता है और लोग बड़े खुश होकर इसका स्वाद चखते हैं.
दाल-भात भी नेपाल की पारंपरिक डिश है, जो आपको यहां के रेस्टोरेंट्स में भी मिल जाएगा. अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो सीजनल सब्जियो के साथ बनाई जाने वाली दाल खाकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा. वहीं आप अगर नॉन वेजिटेरियन का ताड़का चाहते हैं, तो यहां पर मीट करी का भी ऑप्शन है. दाल-भात एक तरह की पूरी मील है.
थुकपा, नेपाल का एक फेमस डिश है, जो कि सूप और सब्जियों से भरपूर होता है. यह नूडल्स और सब्जियों का कॉम्बिनेशन है. आपको बता दें कि थुकपा वेज और नॉनवेज दोनों तरह से तैयार किया जा सकता है. अगर आप नेपाल जाएं, तो इसे ट्राई कर सकते हैं.
यह एक सलाद की तरह होती है, जो आलू, मिर्च, प्याज, मूंगफली, धनिया पत्ते और मसालों के साथ बनाई जाती है. सांधेको, नेपाल का बेहद मशहूर स्नैक्स है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है.
मोमोज का असली स्वाद अगर चखना है, तो आप नेपाल का मोमो ट्राई कर सकते हैं. बारीक कटी सब्जियों वाली मोमो या चिकन मोमो की अलग-अलग वैराइटी आपको मिल जाएगी. यहां पर स्टीम या फिर डीप फ्राई करके तीखी लाल मिर्च की चटनी के साथ मोमोज सर्व किया जाता है.
