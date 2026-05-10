Family Issues और बीमारी… भारत में खुदकुशी की दो बड़ी वजहें आई सामने, आखिर क्यों हार मान रहे हैं लोग? 

NCRB Report 2026: भारत में टूटते- बिखरते परिवार की ऐसी तमाम कहानियां हैं, जिसकी वजह से लोग अंत में परेशान होकर खुदकुशी कर लेते हैं. साल दर साल भारत में खुदकुशी के आंकड़े बढ़ रहे हैं. हाल ही में आए NCRB की रिपोर्ट चौंकाने वाली है.

NCRB Report 2026 - Family Issues, Illness or Suicide: भारत में टूटते- बिखरते परिवार की ऐसी तमाम कहानियां हैं, जिसकी वजह से लोग अंत में परेशान होकर खुदकुशी कर लेते हैं. साल दर साल भारत में खुदकुशी के आंकड़े बढ़ रहे हैं. हाल ही में आए NCRB की रिपोर्ट चौंकानी वाली है. 8 मई 2026 को जारी National Crime Records Bureau (NCRB) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पारिवारिक समस्याएं (Family Issues) और बीमारी भारत में खुदकुशी के पीछे की 2 सबसे प्रमुख कारण बनकर उभरे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आत्महत्या की दर प्रति लाख जनसंख्या पर 12.2 रही है. पहले की बात करें तो भारत में आत्महत्या की दर 2023 में 12.3 प्रतिशत थी, जो 2024 में थोड़ी घटकर 12.2 प्रतिशत हो गई है.

भारत में खुदकुशी के पीछे की 2 बड़ी वजहें

आंकड़ों के मुताबिक (2024-2025), खुदकुशी की प्रमुख वजह में सबसे बड़ा है पारिवारिक मुद्दा, जो कुल मामलों का लगभग 33.5% से (34 % तक है. इसमें वैवाहिक कलह (Marital discord), घरेलू हिंसा और अन्य पारिवारिक विवाद शामिल हैं.

दूसरी बड़ी वजह है बीमारी, जो कुल मामलों में 17.9% से 19\%\ तक जिम्मेदार है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियां शामिल हैं. इसके अलावा अन्य कारणों में नशे की लत, दिवालियापन या कर्ज (15% की वृद्धि), बेरोजगारी, प्रेम संबंध और परीक्षा में असफलता शामिल है.

इस उम्र के लोग ज्यादा कर रहें खुदकुशी

एक और चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा खुदकुशी के मामले 18 से 30 वर्ष और 30 से 45 वर्ष के बीच के लोगों में देखे गए हैं. इसके अलावा आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले काफी ज्यादा रही, कुल मामलों में 73.5 प्रतिशत पुरुष और 26.5 प्रतिशत महिलाएं थीं. वहीं, करीब 69 प्रतिशत पुरुष और 63.2 प्रतिशत महिला पीड़ित शादीशुदा थे.

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आखिर जिंदगी से हार मान रहे हैं लोग?

विशेषज्ञों का कहना है कि आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं और न ही समय रहते मदद नहीं ले पा रहे हैं. दूसरी ओर परिवारों में बातचीत की कमी, रिश्तों में बढ़ती दूरियां और अकेलापन लोगों को अंदर ही कमजोर कर रहा है. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि, डिप्रेशन, चिंता, तनाव और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत भावनात्मक सहारे और सही इलाज की होती है.

इन स्थितियों में कई बार लोग समाज के डर, शर्म या ‘लोग क्या कहेंगे’ जैसी सोच के कारण अपनी परेशानी खुलकर साझा नहीं कर पाते हैं. यही चुप्पी इंसान को धीरे-धीरे अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, जो आगे चलकर खतरनाक रूप ले सकती है.

समाधान क्या है?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि परिवारों को सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक-दूसरे को समझना और सुनना भी जरूरी है. छोटी-छोटी बातें, समय पर बातचीत, भावनात्मक सपोर्ट और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग जैसी मदद लेनी चाहिए, यह सबसे आसान रास्ता है लोगों के लिए अपने परिवार के सदस्यों की जिंदगियों को बचाने का. किसी भी मुश्किल समय में परिवार, दोस्त और समाज की संवेदनशीलता बहुत मायने रखती है.

सबसे जरूरी बात मदद मांगना कमजोरी नहीं

इन स्थितियों में फसे लोग कई बार लोग समाज के डर, शर्म या ‘लोग क्या कहेंगे’ जैसी सोच के कारण अपनी परेशानी खुलकर साझा नहीं कर पाते हैं और मदद नहीं मांगते. लेकिन, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि मदद मांगना कमजोरी, डर या शर्म की बात नहीं, बल्कि यह हिम्मत की निशानी है. सही समय पर सपोर्ट, इलाज और बातचीत से किसी की जिंदगी बचा सकती है.

एक और बात यह है कि आज के समय में समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना और लोगों को खुलकर बात करने के लिए सुरक्षित माहौल देना सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है.

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