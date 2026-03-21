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Navratri Special: इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर बॉडी डिटॉक्स तक, जानिए व्रत में नींबू पानी क्यों है जरूरी

चैत्र नवरात्र के नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा की पूजा के साथ 9 दिन का व्रत भी रखते हैं. इस दौरान शरीर को ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है. इस दौरान भारी खाना नहीं खाया जाता है. ऐसे में नींबू पानी एक आसान, प्राकृतिक और हेल्दी विकल्प हो सकता है, जो प्यास बुझाने के साथ-साथ शरीर को कई फायदे भी देता है. 

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Abhay Sharma

Updated : Mar 21, 2026, 08:50 PM IST

Navratri Special: इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर बॉडी डिटॉक्स तक, जानिए व्रत में नींबू पानी क्यों है जरूरी

Navratri Fasting Tips- Lemon Water Benefits (AI Image)

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Navratri Fasting Tips- Lemon Water Benefits:  चैत्र नवरात्र के नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा की पूजा के साथ 9 दिन का व्रत भी रखते हैं. इस दौरान आप नींबू पानी को डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो  इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर बॉडी डिटॉक्स तक में फायदेमंद माना जाता है. बता दें कि भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी इस घरेलू उपाय को फायदेमंद मानता है. सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में ताजा नींबू मिलाकर पीना शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है. नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और साइट्रिक एसिड होता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं. व्रत के दौरान शरीर में कमजोरी आ सकती है, लेकिन नियमित रूप से नींबू पानी पीने से सर्दी-जुकाम, थकान और इंफेक्शन से बचाव में मदद मिलती है. 

इन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा!

व्रत में अक्सर पेट फूलना, गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं. लेकिन गुनगुना नींबू पानी पाचन तंत्र को सक्रिय रखता है, एसिडिटी को कम करता है और आंतों को साफ करता है. इससे व्रत आसानी से पूरा होता है और शरीर हल्का महसूस होता है. साथ ही यह लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. व्रत के दौरान शरीर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे लिवर स्वस्थ रहता है और ऊर्जा बनी रहती है. नींबू पानी वजन नियंत्रण में भी सहायक है. व्रत में मीठे-तले भोजन से परहेज करने के बावजूद कई लोगों का वजन बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या भविष्य में होने वाली बीमारियों का संकेत देता है आपका DNA? जानें क्या बताता है Genetic Testing

मिलते हैं ये अनोखे फायदे

गुनगुना नींबू पानी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, फैट बर्न करने में मदद करता है और भूख को नियंत्रित रखता है. व्रत के बाद भी इसे जारी रखने से वजन संतुलित रहता है. त्वचा के लिए भी यह रामबाण है. व्रत में पानी कम पीने से त्वचा रूखी हो सकती है. नींबू में मौजूद विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट मुंहासे, दाग-धब्बे कम करते हैं और चेहरा चमकदार बनाते हैं. नियमित सेवन से त्वचा जवां और स्वस्थ दिखती है. 

क्या है नींबू पानी बनाने का तरीका? 

नींबू पानी बनाने का तरीका भी आसान है. इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें. स्वाद के लिए थोड़ा शहद मिला सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल न डालें. बहुत गर्म पानी न लें, सिर्फ गुनगुना ही इस्तेमाल करें. व्रत में फलाहार के साथ या दिन में 2-3 बार पी सकते हैं. इनपुट--आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

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