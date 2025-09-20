नवरात्रि 2025: Delhi-NCR की इन 3 जगहों पर मिलेगा Garba-Dandiya का जबरदस्त मजा, बिल्कुल न करें मिस

Garba-Dandiya Nights in Delhi-NCR: नवरात्र के दिनों में गरबा और डांडिया का जिक्र जरूर होता है. अगर आप पिछली बार डांडिया मिस कर दिए थे, तो चलिए हम आपको पहले ही Delhi-NCR के कुछ खास जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप इस बार जाकर गरबा-डांडिया का असली मजा उठा सकते हैं.

Delhi-NCR Places for Garba-Dandiya: इस वर्ष की नवरात्रि (Navratri 2025) पर, Delhi-NCR के कुछ चुनिंदा स्थानों पर होने वाली गरबा और डांडिया नाइट्स आपके लिए शानदार साबित हो सकती है. इन जगहों पर आपको केवल संगीत और नृत्य का ही नहीं, बल्कि गुजरात की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक उत्साह का भी अनूठा संगम देखने को मिलेगा. तो आइए, बिना देर किए जान लीजिए दिल्ली-एनसीआर की वो 3 प्रमुख जगहें, जहां इस नवरात्र गरबा का रंग सिर चढ़कर बोलेगा.

द्वारका, दिल्ली

दिल्ली में रहने वाले गरबा प्रेमियों के लिए द्वारका एक विशेष पहचान रखता है. यहां की गरबा नाइट्स ऊर्जा और उल्लास से भरपूर होती हैं, जो आपको सीधे गुजरात के उत्सव जैसा माहौल प्रदान करती हैं. हर साल नवरात्रि में यहां भव्य डांडिया नाइट्स आयोजित की जाती हैं, जहाँ प्रतिभागी रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजकर आते हैं. ढोल की ताल और गुजराती लोकगीतों की धुन पर जब सैंकड़ों लोग एक लय में गरबा करते हैं, तो वह दृश्य सचमुच दर्शनीय होता है. पारंपरिक गरबा का अनुभव लेने के लिए यह स्थान एकदम सही है.

नोएडा स्टेडियम, नोएडा

नोएडा में गरबा का सबसे भव्य और विशाल आयोजन नोएडा स्टेडियम में होता है. यह जगह न केवल नृत्य के लिए, बल्कि अपनी शानदार सजावट और बड़े पैमाने के प्रबंधन के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां हर साल हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे पूरे स्टेडियम में एक विशाल उत्सव का माहौल बन जाता है. इस आयोजन में प्रसिद्ध कलाकार और गायक भी अपनी प्रस्तुति देते हैं, जो माहौल को जीवंत बना देते हैं. डांडिया के साथ-साथ, यहां कई तरह के फ़ूड स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जहां आप गरबा के बाद स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं.

इंडिया हैबिटेट सेंटर, दिल्ली

जो लोग भीड़-भाड़ से दूर, एक शांत और क्लासिक वातावरण में गरबा का लुत्फ उठाना चाहते हैं, उनके लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर एक अच्छा विकल्प है. यहां का आयोजन पारंपरिक गरबा से थोड़ा भिन्न होता है. गरबा के अलावा, यहां पारंपरिक नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए है जो गरबा की पारंपरिक कला को समझना चाहते हैं और इसे एक सांस्कृतिक अनुभव के रूप में देखते हैं. यहां का माहौल आपको शांत और सुकून का अनुभव देगा.

