Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

Bahraich News: रोती बिलखती रही मां, दूध पी रहे मासूम को चारपाई से उठा ले गया भेड़िया, पूरे इलाके में आदमखोर का आतंक

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दुबई की पिच

नवरात्रि 2025: Delhi-NCR की इन 3 जगहों पर मिलेगा Garba-Dandiya का जबरदस्त मजा, बिल्कुल न करें मिस

'पर्दे के पीछे वाले डायलॉग, बुलडोजर स्टंट नहीं ...', CM योगी पर बनी फिल्म पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी

क्या थी दिल्ली-NCR के आसमान में दिखी रहस्यमयी चमकती चीज? वैज्ञानिकों ने दूर किया लोगों के मन का भ्रम, देखें वीडियो

Mukesh Ambani के बाद पिंडदान करने पहुंचीं Draupadi Murmu, जानें मोक्ष प्राप्ति के लिए आखिर क्यों इतना प्रसिद्ध है गया जी?

Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद

पीएम मोदी का गुजरात दौरा: भावनगर में रोड शो के बाद करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bahraich News: रोती बिलखती रही मां, दूध पी रहे मासूम को चारपाई से उठा ले गया भेड़िया, पूरे इलाके में आदमखोर का आतंक

Bahraich News: रोती बिलखती रही मां, दूध पी रहे मासूम को चारपाई से उठा ले गया भेड़िया, पूरे इलाके में आदमखोर का आतंक

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दुबई की पिच

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दुबई की पिच

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद

इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद

पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?

पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

नवरात्रि 2025: Delhi-NCR की इन 3 जगहों पर मिलेगा Garba-Dandiya का जबरदस्त मजा, बिल्कुल न करें मिस

Garba-Dandiya Nights in Delhi-NCR: नवरात्र के दिनों में गरबा और डांडिया का जिक्र जरूर होता है. अगर आप पिछली बार डांडिया मिस कर दिए थे, तो चलिए हम आपको पहले ही Delhi-NCR के कुछ खास जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप इस बार जाकर गरबा-डांडिया का असली मजा उठा सकते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 20, 2025, 04:06 PM IST

नवरात्रि 2025: Delhi-NCR की इन 3 जगहों पर मिलेगा Garba-Dandiya का जबरदस्त मजा, बिल्कुल न करें मिस
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi-NCR Places for Garba-Dandiya: इस वर्ष की नवरात्रि (Navratri 2025) पर, Delhi-NCR के कुछ चुनिंदा स्थानों पर होने वाली गरबा और डांडिया नाइट्स आपके लिए शानदार साबित हो सकती है. इन जगहों पर आपको केवल संगीत और नृत्य का ही नहीं, बल्कि गुजरात की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक उत्साह का भी अनूठा संगम देखने को मिलेगा. तो आइए, बिना देर किए जान लीजिए दिल्ली-एनसीआर की वो 3 प्रमुख जगहें, जहां इस नवरात्र गरबा का रंग सिर चढ़कर बोलेगा.

द्वारका, दिल्ली

दिल्ली में रहने वाले गरबा प्रेमियों के लिए द्वारका एक विशेष पहचान रखता है. यहां की गरबा नाइट्स ऊर्जा और उल्लास से भरपूर होती हैं, जो आपको सीधे गुजरात के उत्सव जैसा माहौल प्रदान करती हैं. हर साल नवरात्रि में यहां भव्य डांडिया नाइट्स आयोजित की जाती हैं, जहाँ प्रतिभागी रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजकर आते हैं. ढोल की ताल और गुजराती लोकगीतों की धुन पर जब सैंकड़ों लोग एक लय में गरबा करते हैं, तो वह दृश्य सचमुच दर्शनीय होता है. पारंपरिक गरबा का अनुभव लेने के लिए यह स्थान एकदम सही है.

नोएडा स्टेडियम, नोएडा

नोएडा में गरबा का सबसे भव्य और विशाल आयोजन नोएडा स्टेडियम में होता है. यह जगह न केवल नृत्य के लिए, बल्कि अपनी शानदार सजावट और बड़े पैमाने के प्रबंधन के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां हर साल हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे पूरे स्टेडियम में एक विशाल उत्सव का माहौल बन जाता है. इस आयोजन में प्रसिद्ध कलाकार और गायक भी अपनी प्रस्तुति देते हैं, जो माहौल को जीवंत बना देते हैं. डांडिया के साथ-साथ, यहां कई तरह के फ़ूड स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जहां आप गरबा के बाद स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं.

इंडिया हैबिटेट सेंटर, दिल्ली

जो लोग भीड़-भाड़ से दूर, एक शांत और क्लासिक वातावरण में गरबा का लुत्फ उठाना चाहते हैं, उनके लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर एक अच्छा विकल्प है. यहां का आयोजन पारंपरिक गरबा से थोड़ा भिन्न होता है. गरबा के अलावा, यहां पारंपरिक नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए है जो गरबा की पारंपरिक कला को समझना चाहते हैं और इसे एक सांस्कृतिक अनुभव के रूप में देखते हैं. यहां का माहौल आपको शांत और सुकून का अनुभव देगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद
इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद
पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?
पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?
Navratri Akhand Jyot Niyam: नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?
नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?
जन धन अकाउंट धारक ध्यान दें! 30 सितंबर तक निपटाएं ये काम, वरना खाता हो सकता है बंद
जन धन अकाउंट धारक ध्यान दें! 30 सितंबर तक निपटाएं ये काम, वरना खाता हो सकता है बंद
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE