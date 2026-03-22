Navdurga 9 Plants: इन 9 औषधीय पौधों में बसती हैं नवदुर्गा, सेहत के लिए वरदान से कम नहीं!  

Navdurga 9 Plants: आयुर्वेद के अनुसार, इन 9 औषधीय पौधों में नवदुर्गा का वास होता है और ये आयुर्वेदिक पौधे सेहत और मानसिक संतुलन के लिए लाभकारी होते हैं. आइए जानते हैं इन पौधों के बारे में..

Navdurga 9 Plants: नवरात्र के दौरान पूजी जानें वाली नौ देवियां केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का भी संदेश देती हैं. कहते हैं इन 9 देवियों का संबंध नौ अलग-अलग आयुर्वेदिक औषधीय पौधों से होता है, जिनमें प्राकृतिक रूप से कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. आयुर्वेद के अनुसार ये पौधे न सिर्फ रोगों से बचाव में सहायक होते हैं, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, मानसिक शांति बनाए रखने और पूरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. नवरात्र का पर्व केवल आध्यात्मिक साधना ही नहीं, बल्कि प्रकृति और आयुर्वेद के जरिए सेहतमंद जीवन जीने का भी संदेश देता है.

इन 9 औषधीय पौधों में बसती हैं नवदुर्गा

- पहले दिन पूजी जाने वाली मां शैलपुत्री का संबंध हरड़ से माना जाता है, यह पौधा पाचन तंत्र को मजबूत करने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है.

- दूसरे दिन पूजी जाने वाली मां ब्रह्मचारिणी का संबंध ब्राह्मी से माना जाता है, यह दिमाग को तेज करने और तनाव कम करने में बेहद उपयोगी है.

- तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को पूजा जाता है, इनसे जुड़ा चंद्रसूर पौधा पेट को ठंडक देता है और गैस, कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है.

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- चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है. इनका संबंध कुम्हड़ा (पेठा) से माना जाता है, जो शरीर को ठंडक देता है और ऊर्जा प्रदान करता है.

- पांचवें दिन की देवी स्कंदमाता का संबंध अलसी से जुड़ा है, जो शरीर में वात-पित्त को संतुलित और दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है.

- छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिनका संबंध मोइया से है. यह औषधीय पौधा कफ और पित्त से जुड़ी समस्याओं में राहत देता है.

- सातवें दिन की देवी मां कालरात्रि का संबंध नागदौन से है, जिसमें कई शक्तिशाली औषधीय गुण मौजूद होते हैं, यह कई तरह के संक्रमण से बचाता है.

- आठवें दिन की देवी महागौरी का संबंध तुलसी के पौधे से है, तुलसी को आयुर्वेद में अमृत माना गया है. यह इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारियों से रक्षा करता है.

- नौवें दिन पूजी जाने वाली मां सिद्धिदात्री का संबंध शतावरी से है, जो शरीर की कमजोरी को दूर कर ताकत और ऊर्जा प्रदान करती है. इनपुट --आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. आयुर्वेदिक पौधों का उपयोग करने से पहले किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

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