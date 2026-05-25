आज से शुरू हुआ नौतपा! अगले 7 दिन झुलसाएगी गर्मी, IMD ने कई राज्यों के लिए जारी किया हीटवेव अलर्ट

25 मई से नौतपा शुरू हो चुका है और इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर तेज होने लगा है. सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते तक उत्तर भारत, मध्य भारत और कुछ दक्षिणी राज्यों में तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंचेगा.

25 मई से शुरू हुए नौतपा के साथ देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीटवेव का खतरा बढ़ गया है. IMD ने अगले एक हफ्ते तक उत्तर भारत, मध्य भारत और कुछ अन्य क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी दी है. दिल्ली-एनसीआर, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की राहत मिलने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार इस बार नौतपा के दौरान कई शहरों में पारा 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. खास चिंता की बात यह है कि अब सिर्फ दिन ही नहीं, रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहने वाला है. यानी लोगों को रात में भी राहत कम मिलेगी.

क्या होता है नौतपा और क्यों बढ़ जाती है गर्मी

भारतीय परंपरा में नौतपा उस 9 दिन के दौर को कहा जाता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है. माना जाता है कि इसी समय साल की सबसे तेज गर्मी पड़ती है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे असर डालती हैं और जमीन तेजी से गर्म होती है. हालांकि इस बार मौसम विशेषज्ञ सिर्फ पारंपरिक मान्यताओं की वजह से नहीं, बल्कि लगातार बढ़ती हीटवेव परिस्थितियों को लेकर भी चिंतित हैं. IMD ने साफ कहा है कि अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रह सकती है.

दिल्ली-एनसीआर और यूपी में सबसे ज्यादा असर

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मी लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है. मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो और कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. रात का तापमान भी सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है. यही वजह है कि लोगों को रात में भी उमस और बेचैनी महसूस हो सकती है.

लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा जैसे शहरों में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. दोपहर के समय बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पारा पहुंच सकता है 47 डिग्री तक

राजस्थान और मध्य भारत के कई इलाकों में नौतपा सबसे ज्यादा असर दिखा सकता है. जयपुर, कोटा, ग्वालियर, भोपाल, रायपुर और आसपास के इलाकों में तेज लू चलने की संभावना है. कुछ जगहों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में कम निकलने की सलाह दी है.

विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार गर्म हवाएं शरीर में पानी की कमी, चक्कर, सिरदर्द और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती हैं. बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वालों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है.

दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में कुछ राहत के संकेत

जहां उत्तर और मध्य भारत तेज गर्मी से जूझेंगे, वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में हल्की बारिश और बादल राहत दे सकते हैं. केरल, कर्नाटक, असम, मेघालय और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. हालांकि तटीय इलाकों में उमस बढ़ सकती है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मई के आखिरी दिनों में कुछ इलाकों में प्री-मानसून गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं, जिससे हल्की राहत मिलने के संकेत हैं.

गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, जेब और सेहत दोनों पर असर डाल रही

इस बार की गर्मी सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है. बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रही है. AC, कूलर और पंखों के बढ़ते इस्तेमाल ने बिजली बिल और पावर डिमांड दोनों बढ़ा दिए हैं. डॉक्टरों के अनुसार लगातार गर्मी शरीर को अंदर से कमजोर कर सकती है. डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, थकान और नींद की समस्या तेजी से बढ़ रही है. यही वजह है कि अब हीटवेव सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि हेल्थ इमरजेंसी की तरह देखी जा रही है.

अगले 7 दिन क्या करें और क्या न करें

मौसम विभाग ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और खाली पेट धूप में न निकलने की सलाह दी है. बाहर निकलते समय सिर ढकना और ORS या नींबू पानी जैसे पेय लेना मददगार हो सकता है. विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि सिर्फ प्यास लगने पर पानी पीना काफी नहीं है. शरीर को लगातार हाइड्रेट रखना जरूरी है, क्योंकि तेज गर्मी में शरीर तेजी से पानी खोता है.

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