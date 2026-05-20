25 मई से शुरू होगा ‘नौतपा’, 2 जून तक बरसेगी आग! जानिए क्यों इस दौरान बढ़ जाता है तापमान, क्या है महत्व

What is Nautapa, Heatwave Alert India: इन दिनों देश के कई अलग-अलग राज्यों में लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं. आपको बता दें कि ये गर्मी अब और भी बढ़ने वाली है.गर्मी और बढ़ने के पीछे की वजह है नौतपा, दरअसल, 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जो 2 जून तक चलेगा. आइए जानें इस दौरान क्यों बढ़ जाती है तपिश...

What is Nautapa, Heatwave Alert India: इन दिनों देश के कई अलग-अलग राज्यों में लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं. आपको बता दें कि ये गर्मी अब और भी बढ़ने वाली है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, नई दिल्ली में मंगलवार को तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया, ये तपन अभी रुकने वाली नहीं है. बताया जा रहा है कि दिल्ली-NCR समेत देश के कई हिस्सों में तापमान बढ़ेगा. इसको लेकर भारत सरकार ने हीटवेव को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है. गर्मी और बढ़ने के पीछे की वजह है नौतपा, दरअसल, 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जो 2 जून तक चलेगा. ऐसे में इन 9 दिनों में धरती खूब तपेगी और भीषण गर्मी के साथ लू चलने की संभावना है.

नौतपा क्या है, जानें इसका महत्व

‘नौतपा’ यानी नौ दिनों की भारी तपिश. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और इस बार 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, जिसके कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी. इस दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे और तेजी से पड़ती हैं, जिससे गर्मी बेहद बढ़ जाती है और इन नौ दिनों में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहता है. इस दौरान भयंकर लू का प्रकोप देखने को मिलता है.

लेकिन, नौतपा सिर्फ गर्मी से जुड़ा नहीं है, यह मानसून और कृषि के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि जितनी भीषण गर्मी और सूखा नौतपा के दौरान पड़ेगा, मानसून उतना ही अच्छा और लंबा हो सकता है, इसकी काफी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है. दरअसल, नौतपा के गर्म और शुष्क दिन समुद्र के पानी को गर्म करते हैं और इससे बादल बनने की प्रक्रिया तेज होती है, इससे खरीफ फसलों को अच्छी बारिश मिलती है.

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क्या है नौतपा का धार्मिक महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और सूर्य की तेज उपस्थिति में चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है. ऐसे में इन दिनों गर्मी का प्रभाव ज्यादा रहता है. नौतपा के दौरान क्या करें और क्या न करें, ज्योतिष में इसकी भी सलाह दी जाती है. मान्यता है कि नौतपा के दौरान सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, इस दौरान तांबे के लोटे में चावल, गुड़, रोली व लाल फूल डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें और धूप-दीप दिखाएं. इसके अलावा भीषण गर्मी के 9 दिनों के दौरान जरूरतमंदों को शरबत, सत्तू, ठंडा पानी, पंखा और मौसमी सब्जियां व फल दान करें.

इस दौरान भारी या बासी भोजन को त्यागकर जितना हो सके सात्विक और ताजा भोजन करना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, इस दौरान पौसरा लगाना, पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करना भी पुण्यदायी होता है.

भूलकर भी न करें ये काम

इसके अलावा नौतपा के दौरान कुछ कामों को नहीं करने की सलाह भी मिलती है, मान्यता है कि नौतपा में विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, समेत अन्य मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए. इसके अलावा कोई नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से भी बचना चाहिए.

सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी

नौतपा के दौरान दोपहर में घर से बाहर निकलने से परहेज करने के साथ लंबी यात्राएं टालें क्योंकि यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. इसके अलावा इस दौरान दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर कतई न निकलें. खूब पानी पिएं, छाता लेकर चलें और हल्के रंग के कपड़े पहनें. इसके अलावा इस दौरान बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है. इनपुट-आईएएनएस

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