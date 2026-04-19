Mosquito Killer: ना कोई केमिकल, ना धुआं... मच्छर भगाने का ये है देसी जुगाड़, सोते समय रखें अपने पास

Mosquito Repellent Without Smoke: आज हम आपको कुछ ऐसे देसी जुगाड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप नेचुरल तरीकों से मच्छरों को घर से दूर रख सकते हैं. अगर आप रात में सोते समय इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके आसपास एक भी मच्छर नहीं भटकेंगे.

Natural Mosquito Repellent: रात में अगर सोते समय मच्छर आ जाएं तो नींद खराब होनी तय है, वैसे तो लोग मच्छरों को भगाने के लिए कॉइल, अगरबत्ती जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन, इनमें मौजूद केमिकल सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे देसी जुगाड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप नेचुरल तरीकों से मच्छरों को घर से दूर रख सकते हैं. अगर आप रात में सोते समय इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके आसपास एक भी मच्छर नहीं भटकेंगे. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ देसी और आसान घरेलू उपायों के बारे में...

मच्छरों को घर से ऐसे भगाएं (Home Remedies to get Rid Of Mosquito)

अगर आप मच्छरों को नेचुरल तरीके से भगाना चाह रहे हैं तो नीम, तुलसी, लेमनग्रॉस या फिर तेजपत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये पत्ते मच्छरों को भगाने में रामबाण की तरह काम करते हैं. इन पत्तों से आने वाली तेज महक मच्छरों के नर्वस सिस्टम को परेशान कर करती है, इससे वो दूर भागते हैं. आइए जानें इन खास पत्तों के बारे में और इनके इस्तेमाल का तरीका...

इन पत्तों का करें इस्तेमाल

नीम के पत्ते: इसके लिए मु्ट्ठी भर नीम के पत्तों को मसलकर एक जालीदार पोटली में बांधकर अपने सिर के पास रखें. इसकी तेज गंध से मच्छर दूर रहेंगे. आपके लिए ये आसान और असरदार उपाय साबित हो सकता है.

तुलसी की पत्ती: इसके अलावा तुलसी की पत्तियां और उसकी टहनियों की खुशबू से भी मच्छर दूर भाग सकते हैं. रात को सोते समय इनको अपने तकिए के पास रख लें.

तेज पत्ता और कपूर: इसके अलावा रात को सोते समय आप तेज पत्ता को कपूर को एक पोटली में बांधकर अपने सिराहने रख लें. इसकी तेज महक से भी मच्छर दूर भागते हैं.

नीम की पत्ती और कपूर: अगर आपको धुएं से दिक्कत नहीं है और बहुत ज्यादा मच्छर लग रहे हैं तो सूखी नीम की पत्तियों को कपूर के साथ जलाकर कमरे में रख दें. इसके धुएं से मच्छर दूर भागते हैं. बता दें कि ये धुआं कॉइल से हजार गुना बेहतर और सुरक्षित है. इन उपायों के साथ शाम होते ही कमरे की दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर लें, इसी समय मच्छर घर में घुसते हैं.

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