Whiten Teeth: ब्रश घिसकर भी साफ नहीं हो रहे दांत तो खाएं ये 4 फल, अच्छी सेहत के साथ पीले दांतों से मिल जाएगा छुटकारा 

Fruits For Whiten Teeth

डीएनए हिंदी: (Know How To Get Whiten Teeth) दमकते चेहरे के साथ ही पीले दांतों की वजह से कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है. ऐसी स्थिति से बचने और दांतों से पीलापन छुटाने के लिए लोग काफी देर तक ब्रश करते हैं. इतना ही नहीं सुबह से लेकर रात तक कई बार ब्रश करने से लेकर टूथ पेस्ट बदलने पर भी इसे छुटाकारा नहीं मिल पाता. ऐसे में सिर्फ अपनी डाइट में कुछ फलों को शामिल कर दांतों के पीले रंग से मुक्ति पा सकते हैं. इन फलों के सेवन से सेहत को तो फायदा मिलेगा ही दांत भी मोती की तरह चमक उठेंगे. आइए जानते हैं वो फल, जिन्हें खाने से सेहत के साथ दांतों को फायदा मिल जाएगा..

दरअसल, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड और मैग्नीशियम जैसे कंपाउंड जिन फलों में पाएं जाते हैं. वे पीले दांतों को सफेद कर सकते हैं. ये फल आपकी सेहत के साथ ही दांतों की सफाई में भी मदद करते हैं.

इन फलों के सेवन से चमचमाने लगेंगे दांत

तरबूज

तरबूज से लेकर स्ट्राॅबेरी में मैलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह सेहत को फायदा पहुंचाने के साथ ही दांतों पर जमा पीलेपन को साफ को देता है. यह मुंह में लार पैदा करते हैं, जो दांतों तक पहुंचती है. इसे दांतों का पीलापन साफ होने लगता है.

सेब

सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण फलों में से एक सेब में साइट्रिक और मौलिक एसिड पाएं जाते हैं. यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ ही दांतों पर जमा पीला पन हटा देते हैं. सेब का रस दांतों में लगने पर स्क्रब करने लगता है. सेब के छिलकों को दांतों पर घिसने से इसका पीलापन भी खत्म हो जाता है.

स्ट्राॅबेरी

स्ट्राॅबेरी सेहत के लिए जितनी ज्यादा फायदेमंद हैं. उतनी ही ज्यादा दांतों के लिए भी है. इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड और मौलिक एसिड दांतों के दाग धब्बों को हटाते हैं. इनमें मिलने वाला ब्लीचिंग कंपाउंड दांतों को साफ कर देते हैं.

अनानास

दांत पेलिकल या लार वाले प्रोटीन से ढके होते हैं. यह परत दांतों की सुरक्षा करती है. आप जिस भी तरह का भोजन करते हैं. यह उसके रंग को अवशोषित कर लेती है. इसकी वजह से ही दांत पीले हो जाते हैं. ऐसे में अनानास का जूस या फिर इस फल को नियमित खाने से इसमें मिलने वाले ब्रोमेलेन एंजाइम पेलिकल की परत को साफ कर देते हैं. इसे दांतों का रंग सफेद होने के साथ ही इनकी चमक भी बढ़ जाती है. दांत साफ हो जाते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

