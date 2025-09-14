Hair Care Tips: बालों को कलर करने के लिए भारती सिंह ने बताया आसान घरेलू उपाय, मंहगे हेयर डाई की नहीं पड़ेगी जरूरत

Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर
लाइफस्टाइल
DIY Hair Dye Tips: कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने हेयर डाई करने का सबसे आसान घरेलू तरीका बताया है, जिसे वो खुद भी फॉलो करती हैं. यह बिल्कुल केमिकल फ्री ट्रीटमेंट है और इससे बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा. बालों को कलर करने का यह तरीका आपके पैसे भी बचाएंगे.
बालों का सफेद होना आजकल की आम समस्या है. सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, कम उम्र के लोग भी इससे परेशान हैं. यहां तक कि टीनएजर्स भी सफेद बालों की समस्या से अछूते नहीं हैं. आज की लाइफस्टाइल और खान-पान पहले के मुकाबले काफी अलग है. इस तरह की परेशनियों के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि पानी से लेकर विटामिन-मिनरल की कमी तक सबकुछ शामिल हैं. कई लोग तो अपने सफेद बालों को छिपाने के लिए कम उम्र से ही हेयर डाई का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि बालों को धीरे-धीरे और खराब ही कर देता है. ऐसे में, घरेलू नुस्खा अपनाना ज्यादा असरदार होता है. इसी बीच टीवी जगत की भारती सिंह ने भी हाल ही में बालों को नेचुरल तरीके से कलर करने का सस्ता और आसान तरीका शेयर किया है, जिसे वो खुद काफी समय से आजमा रही हैं. आइए कॉमेडी क्वीन भारती सिंह के नेचुरल हेयर डाई का तरीका बताते हैं.
अपने पॉडकास्ट में भारती सिंह ने बालों को काला और हेल्दी रखने के टिप्स देते हुए बताया कि वे खुद कैसे हेयर डाई करती हैं. भारती ने होममेड डाई का तरीका बताते हुए कहा कि वे अपने बालों को कभी भी कैमिकल युक्त कलर से ब्लैक नहीं करती और ना ही इसके लिए पार्लर जाती हैं. वह पंजाब में भी बालों में मेहंदी लगाती थीं और आज भी उसी तरीके को आजमा रही हैं.
