‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक

ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

हर हफ्ते साफ पंखे काले हो रहे तो समझ लें आपके फेफड़ों पर कार्बन कोटिंग जम गई है, दिल्ली-NCR का पॉल्यूशन का खतरनाक स्तर

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

NASA आपके जन्मदिन पर आपको दे रहा है तोहफ़ा, कैसे और कहां? देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें

NASA एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है. लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि NASA हर किसी के जन्मदिन पर एक खास तोहफा देता है. बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते. अब आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि यह तोहफा कैसे और कहाँ दिया जाता है.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 08, 2025, 11:11 AM IST

NASA आपके जन्मदिन पर आपको दे रहा है तोहफ़ा, कैसे और कहां? देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें

 NASA देगा बर्थडे गिफ्ट

जन्मदिन हर किसी की ज़िंदगी में एक खास दिन होता है. कई लोग चाहते हैं कि इस दिन सभी उन्हें शुभकामनाएँ दें और तोहफ़े दें. कुछ लोग अपने जन्मदिन को लेकर इतने उत्साहित होते हैं कि वे सबको बता देते हैं कि उन्हें क्या तोहफ़ा चाहिए. लेकिन क्या आप जानते हैं, नासा भी आपको जन्मदिन का तोहफ़ा देता है?

नासा भी आपको जन्मदिन का तोहफ़ा देता है?
 
नासा की ओर से यह जन्मदिन का तोहफ़ा हबल स्पेस टेलीस्कोप या जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई अंतरिक्ष तस्वीरों का एक संग्रह है. इसमें ब्लैक होल, चमकती आकाशगंगाओं, नीहारिकाओं, या यहाँ तक कि पृथ्वी से ली गई तस्वीरें भी शामिल हैं. ये तस्वीरें आपको मुफ़्त में मिलेंगी.
 
आपको नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर 'एस्ट्रोनॉमी पिक्चर ऑफ द डे' (APOD) सेक्शन में जाना होगा. यहाँ आपको अपनी जन्मतिथि और दिन दर्ज करना होगा. उस तारीख को ली गई अंतरिक्ष की कौन-कौन सी तस्वीरें आपके सामने आ जाएँगी. उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्मदिन 1 जनवरी है, तो 2010 में हबल ने 'सृष्टि के स्तंभों' की तस्वीर ली थी. ये गैस के विशाल स्तंभ हैं जो नए तारों का निर्माण करते हैं.

नासा भी आपको जन्मदिन का तोहफ़ा देता है?
 
इन तस्वीरों को हाई रेज़ोल्यूशन में डाउनलोड किया जा सकता है. इसके बाद, आप इन्हें प्रिंट करके वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. यह जानकारी इंस्टाग्राम अकाउंट @shorterer.ig पर दी गई है.

नासा भी आपको जन्मदिन का तोहफ़ा देता है?
 
APOD की शुरुआत हबल के प्रक्षेपण के बाद हुई थी, जहाँ हर दिन एक नई अंतरिक्ष तस्वीर, उसके विवरण के साथ साझा की जाती है. 2022 से, इंस्टाग्राम पर #NASABirthdayGift ट्रेंड कर रहा है, जहाँ लोग अपनी तस्वीरें साझा करते हैं. लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं था. क्या आपको इसके बारे में पता था? और हमें हमारे सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको नासा का यह जन्मदिन का तोहफ़ा कैसा लगा.

Read More

 

‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी
IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप
IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल
OYO का पूरा नाम क्या है? क्या आप सोशल मीडिया पर BYB, BTW और ASAP शब्दों का मतलब जानते हैं?
‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के बाद पिता Shahrukh संग फिल्म बनाएंगे Aryan Khan? जानें तीसरे प्रोजेक्ट को लेकर क्यों हो रही ऐसी चर्चा
क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक
ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती
हर हफ्ते साफ पंखे काले हो रहे तो समझ लें आपके फेफड़ों पर कार्बन कोटिंग जम गई है, दिल्ली-NCR का पॉल्यूशन का खतरनाक स्तर
Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी
मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
