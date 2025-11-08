NASA आपके जन्मदिन पर आपको दे रहा है तोहफ़ा, कैसे और कहां? देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें

NASA एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है. लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि NASA हर किसी के जन्मदिन पर एक खास तोहफा देता है. बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते. अब आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि यह तोहफा कैसे और कहाँ दिया जाता है.

जन्मदिन हर किसी की ज़िंदगी में एक खास दिन होता है. कई लोग चाहते हैं कि इस दिन सभी उन्हें शुभकामनाएँ दें और तोहफ़े दें. कुछ लोग अपने जन्मदिन को लेकर इतने उत्साहित होते हैं कि वे सबको बता देते हैं कि उन्हें क्या तोहफ़ा चाहिए. लेकिन क्या आप जानते हैं, नासा भी आपको जन्मदिन का तोहफ़ा देता है?





नासा की ओर से यह जन्मदिन का तोहफ़ा हबल स्पेस टेलीस्कोप या जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई अंतरिक्ष तस्वीरों का एक संग्रह है. इसमें ब्लैक होल, चमकती आकाशगंगाओं, नीहारिकाओं, या यहाँ तक कि पृथ्वी से ली गई तस्वीरें भी शामिल हैं. ये तस्वीरें आपको मुफ़्त में मिलेंगी.



आपको नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर 'एस्ट्रोनॉमी पिक्चर ऑफ द डे' (APOD) सेक्शन में जाना होगा. यहाँ आपको अपनी जन्मतिथि और दिन दर्ज करना होगा. उस तारीख को ली गई अंतरिक्ष की कौन-कौन सी तस्वीरें आपके सामने आ जाएँगी. उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्मदिन 1 जनवरी है, तो 2010 में हबल ने 'सृष्टि के स्तंभों' की तस्वीर ली थी. ये गैस के विशाल स्तंभ हैं जो नए तारों का निर्माण करते हैं.





इन तस्वीरों को हाई रेज़ोल्यूशन में डाउनलोड किया जा सकता है. इसके बाद, आप इन्हें प्रिंट करके वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. यह जानकारी इंस्टाग्राम अकाउंट @shorterer.ig पर दी गई है.





APOD की शुरुआत हबल के प्रक्षेपण के बाद हुई थी, जहाँ हर दिन एक नई अंतरिक्ष तस्वीर, उसके विवरण के साथ साझा की जाती है. 2022 से, इंस्टाग्राम पर #NASABirthdayGift ट्रेंड कर रहा है, जहाँ लोग अपनी तस्वीरें साझा करते हैं. लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं था. क्या आपको इसके बारे में पता था? और हमें हमारे सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको नासा का यह जन्मदिन का तोहफ़ा कैसा लगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से