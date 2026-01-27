FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से निकाला, किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी बड़ी ख़बर, अविमुक्तेश्वरानंद पर टिप्पणी करने पर निकाला, 'ममता कुलकर्णी की टिप्पणी से सहमत नहीं हैं'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi News: 400 करोड़ रुपये की लागत से होगा दिल्ली चिड़ियाघर का व्यापक पुनर्विकास, कायाकल्प की तैयारी तेज

400 करोड़ रुपये की लागत से होगा दिल्ली चिड़ियाघर का व्यापक पुनर्विकास, कायाकल्प की तैयारी तेज

मेनोपॉज़ से होता है दिमाग के टिशूज़ को नुकसान, बढ़ता है महिलाओं में डिमेंशिया का जोखिम, हैरान करेगा नया शोध 

मेनोपॉज़ से होता है दिमाग के टिशूज़ को नुकसान, बढ़ता है महिलाओं में डिमेंशिया का जोखिम, हैरान करेगा नया शोध

Babies Name-रोशनी और उम्मीद से भरे नाम आपके बेटे-बेटियों को देंगे अलग पहचान, बेबीज के मॉर्डन नेम की यहां देखें लिस्ट 

रोशनी और उम्मीद से भरे नाम आपके बेटे-बेटियों को देंगे अलग पहचान, बेबीज के मॉर्डन नेम की यहां देखें लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार

IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार

दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल

दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Babies Name-रोशनी और उम्मीद से भरे नाम आपके बेटे-बेटियों को देंगे अलग पहचान, बेबीज के मॉर्डन नेम की यहां देखें लिस्ट 

क्या आपको अपने बच्चों के लिए कुछ यूनिक और मॉर्डन नाम खोज रहे है तो आपके लिए कुछ ऐसे नाम लाए हैं जो न केवल बच्चे के जीवन में रोशनी लाएंगे बल्कि उम्मीद की किरणों से भी बांधे रहेंगे. क्योंकि ग्लोबली ये नाम उम्मीद और रोशनी से जुड़े हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 27, 2026, 06:21 PM IST

Babies Name-रोशनी और उम्मीद से भरे नाम आपके बेटे-बेटियों को देंगे अलग पहचान, बेबीज के मॉर्डन नेम की यहां देखें लिस्ट 

See the list of modern baby names here.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बच्चे का नामकरण सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि माता-पिता की पहली सोच और कामना का प्रतिबिंब होता है. आज के दौर में नाम केवल परंपरा से नहीं, बल्कि अर्थ, ऊर्जा और मानसिक प्रभाव को ध्यान में रखकर चुने जा रहे हैं. 2026 के नामकरण ट्रेंड बताते हैं कि आधुनिक माता-पिता ऐसे नाम चाहते हैं जो बच्चे के भीतर आत्मविश्वास, साहस और उज्ज्वल सोच को जन्म दें.

आज के माता-पिता के लिए बच्चे का नाम सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि भविष्य का संदेश होता है. यही वजह है कि जनवरी 2026 के ट्रेंड में ऐसे नामों की चर्चा तेज़ है जो प्रकाश, आशा, आनंद और मानसिक मजबूती का भाव लेकर आते हैं. माना जाता है कि अर्थपूर्ण नाम बच्चे के आत्मविश्वास, सोच और भावनात्मक संतुलन पर गहरा असर डालते हैं. चलिए आपको कुछ ऐसे यूनिक नाम के बारे में बताएं जो ग्लोबली यूनिक और भावनात्मक गहराई वाले हों और जिनका अर्थ बच्चे के पूरे जीवन को दिशा दे सके.

इलियोनिक्स - आशा की शक्ति
यह एक बहुत ही गंभीर और अनूठा नाम है. यह उस आशा का प्रतीक है जो अंधकार के बीच भी चमकती रहती है. यह नाम ऐसे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है जो चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके विजयी होगा. यह नाम उन माता-पिता के लिए उपयुक्त है जिन्हें सशक्त व्यक्तित्व पसंद है.

जीवारा - खुशी की किरण
यह नाम सुनने में काव्यात्मक है और सूर्य की किरणों की तरह सहजता से खुशियाँ फैलाने का गुण रखता है. यह नाम उन माता-पिता की पसंदीदा पसंद है जो हमेशा मुस्कुराते रहने वाले बच्चे को प्यार करते हैं. यह घर में हमेशा खुशनुमा माहौल बनाता है.
 
सोलेनिट - नई सुबह
उगते सूरज और नई शुरुआत से प्रेरित यह नाम भविष्य के लिए आशा और अच्छे दिनों के अग्रदूत का संदेश देता है. जिन लोगों को प्रकृति या आकाश से जुड़े अनूठे नाम पसंद हैं, उनके लिए यह नाम कलात्मक लगता है. यह बच्चे के जीवन के नए मार्ग का प्रतीक है.
 
हैमोरा - शाश्वत आनंद
यह नाम मन की शांति और प्रसन्नता का प्रतीक है. यह बच्चे को जीवन के उतार-चढ़ाव का साहस और सकारात्मकता के साथ सामना करने की शक्ति प्रदान करता है. जो माता-पिता अपने बच्चे में सौम्य और दयालु स्वभाव विकसित करना चाहते हैं, वे इस नाम का चुनाव कर सकते हैं.

लुमिराए - शांति का प्रकाश
यह एक सुंदर नाम है जो कोमल और गर्मजोशी भरी रोशनी का प्रतीक है. यह नाम, जो अंधेरे में प्रकाशस्तंभ की तरह काम करता है, एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है जो दुनिया में शांति और सकारात्मकता फैलाता है. इसका तात्पर्य यह है कि खुशी दिखावटी नहीं होती, बल्कि प्रकाश की तरह चुपचाप फैलती है.
 
एवेनलिथ - आशा का जन्म
यह एक काव्यात्मक नाम है जो आशा और आनंद का प्रतीक है. यह एक ऐसे व्यक्तित्व को दर्शाता है जो हमेशा आशा से भरा रहता है.
यह नाम बहुत ही सौम्य और भावनात्मक रूप से मधुर है. माता-पिता अपने बच्चे को यह नाम देकर आशा का बीज बो सकते हैं.
 
आज के आधुनिक युग में, ऐसे अर्थपूर्ण नाम चुनना आपके बच्चे को दिया जाने वाला पहला बड़ा उपहार है. ये सुंदर नाम आपके घर को हमेशा खुशियों और शांति से भर दें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार
IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार
दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल
दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल
T20I में सबसे बड़ा रन चेज करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख आंखों पर नहीं होगा यकीन
T20I में सबसे बड़ा रन चेज करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख आंखों पर नहीं होगा यकीन
Numerology: एक बेटी पूर्व जन्म का कार्मिक बंधन लेकर आती है, लेकिन ज्यादा बेटियां मां के लिए ले कर आती हैं ये खास संदेश
एक बेटी पूर्व जन्म का कार्मिक बंधन लेकर आती है, लेकिन ज्यादा बेटियां मां के लिए ले कर आती हैं ये खास संदेश
MORE
Advertisement
धर्म
Surya-Budh-Shukra Gochar: फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
Navgrah Mantra Chanting:कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
Vastu Tips: शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
MORE
Advertisement