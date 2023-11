Nails Signs Of Health: नाखूनों पर पीले और सफेद धब्बे बयां करते हैं सेहत का हाल, इन बीमारियों का देते हैं संकेत

Nail Signs Of Health Problems: कई बार डॉक्टर मरीज के नाखून देखकर बीमारी के बारे में पता लगाते हैं. नाखून के निशान बीमारियों के बारे में संकेत देते हैं.

डीएनए हिंदीः व्यक्ति के नाखून भी उसकी सेहत के बारे में बताते हैं. नाखून का रंग बदलना यह उनकी बनावट (Nail signs) से हेल्थ के बारे में जान सकते हैं. नाखून पर दिखने वाल सफेद निशान भी हेल्थ प्रॉब्लम (Nail signs of health problems) के कारण होते हैं. कई बार डॉक्टर भी मरीज के नाखून देखकर बीमारी (Nail indicate health problems) के बारे में पता लगाते हैं. आइये आज आपको बताते हैं कि नाखून के किस तरह के लक्षण किन बीमारियों (Nails tell about health) के बारे में बताते हैं.

नाखून से मिलते हैं इन बीमारियों के संकेत

नाखून का पीला पड़ना

कई लोगों के नाखून पीले पड़ जाते हैं. नाखून का पीला पड़ना थायरॉइड, डायबिटीज और फेफड़ों की बीमारियों की ओर संकेत करता है. कई बार बायोटिन यानी विटामिन-बी की कमी से भी नाखून सफेद हो जाते हैं.

नाखून पर सफेद धब्बे

कई लोगों के नाखून के बीच में सफेद निशान हो जाते हैं यह सफेद निशान विटामिन बी, प्रोटीन और जिंक की कमी के कारण होते हैं. अगर नाखूनों पर ऐसे निशान दिखते हैं तो विटामिन बी, प्रोटीन और जिंक की कमी को दूर करने के उपाय करने चाहिए.

नीले और काले धब्बे

नाखून पर अगर नीले और काले धब्बे हो गए है तो यह इस बात का संकेत है कि ब्लज सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है. दिल से संबंधित बीमारियों के होने पर भी नाखून नीले और काले होने लगते हैं.

नाखून टूटना

नाखून टूटना और नाखूनों का बीच में से कट जाना खून की कमी की ओर इशारा करता है. नाखून का टूटना थॉयराइड की वजह से भी हो सकता है.

नाखून का मोटा होना

अगर नाखून मोटे हो गए हैं तो यह ब्लड शुगर, फेफड़ों के इंफेक्शन की और इशारा करता है. कई लोगों के नाखून पर धारियां दिखने लगती हैं जो विटामिन बी की कमी के कारण होती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

