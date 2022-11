Eat These Fruits in Winter: ठंड में जरूर खाएं ये हेल्दी फ्रूट्स, सर्दी-जुकाम नहीं होगा, शरीर रहेगा गर्म

सर्दियों में इन फलों का जरूर करें सेवन

डीएनए हिंदी: Eat These Fruits in Winter- खाने-पीने का जो मजा सर्दियों में मिलता है, वैसा मजा दूसरे मौसम में नहीं मिलता. सर्दियों के दौरान फल-सब्जियों की भरमार होती है. सर्दियों में ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे शरीर गर्म रह सके और इम्यूनिटी बूस्ट हो सके. इम्यूनिटी बूस्ट होने से सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है. इस मौसम में फलों लो भरमार होती है ऐसे में इस दौरान खासतौर पर हमें फलों का सेवन करना चाहिए. इनके सेवन से फलों इम्यूनिटी बूस्ट होती है साथ ही शरीर चुस्त-दुरुस्त भी रहता है. ठंड में ये कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें खाने से इम्युनिटी बढ़ेगी और ठंड कम लगेगी

सर्दियों में इन फलों का जरूर करें सेवन (Must Eat These Fruits To Keep The Body Warm In Winter)

नाशपाती (Pears)

सर्दियों में नाशपाती बड़ी आसानी से मिलती है. इस दौरान इसका सेवन काफी ज्यादा किया जाता है. नाशपाती का जूस स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है. नाशपाती आपके आंत को स्वस्थ रखने के साथ-साथ वजन घटाने में भी मदद करता है. इसके अलावा नाशपाती में मौजूद विटामिन E और C जैसे एंटीऑक्सीडेंट तमाम तरह की बीमारियों को दूर करते हैं. इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर में होने वाले सूजन को कम करता और शरीर को स्वस्थ रखता है.

अनार (Pomegranate)

सर्दी के मौसम में ब्लड से जुड़ी समस्या होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इसलिए सर्दियों में अनार का सेवन जरूर करना चाहिए इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इसके अलावा इस मौसम में स्किन पर निखार लाने और वजन को घटाने के लिए आप अनार का सेवन कर सकते हैं. अनार से शरीर में खून की कमी भी दूर होती है.

सेब (Apple)

सर्दी हो या गर्मी हर सीजन में सेब आपकी सेहत के लिए लाभकारी होता है. खुद को फिट रखना चाहते हैं तो रोजाना 1 सेब जरूर खाएं. सेब में विटामिन ए, फाइबर, पोटैशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ऐसे में सर्दियों में खुद को दुरुस्त रखने के लिए सेब या फिर सेब का जूस पिएं.

प्लम (Plum Aalu Bukhara)

सर्दियों में प्लम का सेवन करना भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है. आलूबुखारा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में काफी असरदार होता है. आलूबुखारा में कैंसररोधी गुण भी मौजूद होता है. इस मौसम में आलूबुखारा का सेवन करने से शरीर को मजबूती मिलती है.

संतरा (Orange)

सर्दियों में संतरा का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है. हालांकि, संतरा स्वाद में काफी खट्टा होता है, इसलिए शाम में या फिर रात के समय इसे न खाएं. दिन में आप संतरा का सेवन कर सकते हैं. यह एंटीऑक्सीडें और विटामिन-c से भपपूर होता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है.

मौसम्बी (Mosambi)

संतरे की तरह मौसम्बी का सेवन भी सर्दियों में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है. इसमें विटामिन-C भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है. ऐसे में खुद को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए आप नियमित रूप से आप गिलास मौसम्बी का जूस पी सकते हैं. इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जो कई तरह की बीमारियों को दूर करने में मदद करता है.

कीवी (Kiwi)

कीवी का सेवन सेवन डेंगू को दूर करने के लिए किया जाता है. इससे शरीर में सेल्स की कमी नहीं रहती इसके अलावा आपको सर्दियों में जुकाम, खांसी की समस्या रहती है तो कीवी जरूर खाएं इससे आपको राहत मिल सकता है.

शकरकंद (Sweet Potato)

सर्दी के मौसम में शकरगंद शरीर के लिए बेस्ट माना जाता है. शकरकंद के सेवन से शरीर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं. यह शरीर को ठंड से बचाता है और गर्म रखता है. अगर आप चाहे तो इसका फ्रूट चाट बना कर भी खा सकते हैं.

