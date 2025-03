लाइफस्टाइल

Ramadan 2025: रमजान के पाक महीने में घर आया है नन्हा मेहमान, यहां से चुनें बेटी या बेटी के लिए नाम

Names for Baby Girls and Boys Born on Ramadan: रमजान महीने में जन्मे बच्चे के लिए मुस्लिम लोग इन नाम को चुन सकते हैं. यहां बेटे और बेटी दोनों के नामों की लिस्ट दी गई है.