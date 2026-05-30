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Health Tips: गर्मियों में मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द बढ़े तो तुरंत हो जाएं अलर्ट, गंभीर समस्याओं का हो सकता है संकेत

भीषण गर्मी में शरीर लगातार पानी खोता रहता है. पसीने के जरिए सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि जरूरी मिनरल्स भी बाहर निकल जाते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार यह स्थिति धीरे-धीरे मांसपेशियों के कामकाज को प्रभावित करती है.

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Nitin Sharma

Updated : May 30, 2026, 01:38 PM IST

Health Tips: गर्मियों में मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द बढ़े तो तुरंत हो जाएं अलर्ट, गंभीर समस्याओं का हो सकता है संकेत

Muscle Cramp In Summer 

(Credit Image AI)

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तेज धूप, पसीना और लगातार बढ़ता तापमान सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी शरीर को कमजोर कर रहा है, इसी में सोचने वाली बात है कि आखिरी गर्मियों में ही अचानक मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन क्यों बढ़ जाती है, ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इसे सामान्य थकान समझना बड़ी गलती हो सकती है. यही लापरवाही आगे चलकर गंभीर परेशानी का कारण बन सकती है.

गर्मी में शरीर के अंदर क्या बदल रहा है

भीषण गर्मी में शरीर लगातार पानी खोता रहता है. पसीने के जरिए सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि जरूरी मिनरल्स भी बाहर निकल जाते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार यह स्थिति धीरे-धीरे मांसपेशियों के कामकाज को प्रभावित करने लगती है. कुछ लोग ज्यादातर इस समस्या को थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल में यह शरीर इसकी की वजह से असंतुलित होने लगता है. यही ऐंठन और दर्द की वजह बनता है. 

इलेक्ट्रोलाइट की कमी क्यों बन रही है असली वजह

डॉक्टरों के अनुसार सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स मांसपेशियों के सही काम के लिए बेहद जरूरी हैं. जब शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है तो इनकी कमी हो जाती है.इस कमी का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे-धीरे मांसपेशियों में खिंचाव, अकड़न और दर्द शुरू हो जाता है, जो लोग लंबे समय तक धूप में काम करते हैं, जिम जाते हैं या ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए यह खतरा और बढ़ जाता है. 

डिहाइड्रेशन कैसे बढ़ा देता है मांसपेशियों की परेशानी

जब शरीर में पानी कम हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा पड़ जाता है. इससे मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषण सही तरीके से नहीं पहुंच पाता. नतीजा यह होता है कि मांसपेशियां जल्दी थकने लगती हैं और उनमें दर्द या ऐंठन बार-बार होने लगती है. कई मामलों में लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन यही शुरुआती संकेत आगे चलकर शरीर की कमजोरी को बढ़ा देते हैं.

कौन लोग ज्यादा खतरे में हैं और क्यों जरूरी है सावधानी

धूप में काम करने वाले मजदूर, आउटडोर वर्कर्स, एथलीट और जिम जाने वाले लोगों पर इसका खतरा सबसे ज्यादा रहता है. इसके अलावा जो लोग पानी कम पीते हैं या लंबे समय तक बाहर रहते हैं, उनके लिए जोखिम और बढ़ जाता है. वहीं अगर चलने में परेशानी, अचानक मांसपेशियों में अकड़न या लगातार थकान महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार यही शुरुआती संकेत आगे चलकर हीट रिलेटेड बीमारी का रूप ले सकते हैं.

साधारण आदतें जो बड़ा अंतर ला सकती हैं

विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मियों में शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत हाइड्रेशन की होती है. सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि ओआरएस, नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी जैसे पेय इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाये रखने में मदद करते हैं. वहीं प्यास लगने का इंतजार करना गलत आदत है. आपको बिना प्यास भी थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए. ये शरीर को स्थिर रखने में मदद करता है. इसके अलावा डाइट में दही, दाल, केला, हरी सब्जियां को शामिल करना चाहिए. इनमें मिलने वाला प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद करता है.

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