Murabba in Winter : सर्दियों में खाएं ये 4 तरह के मुरब्बे, ब्लड शुगर से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक रहेगा दूर, इम्युनिटी होगी बूस्ट

आपको लगता है कि मुरब्बे केवल गर ्मियों में खाए जाते हैं तो जान लें चार तरह के मुरब्बे अगर आपने सर्दियों में खा लिए तो कई बीमारियां पास भी नहीं फटकेगी.

डीएनए हिंदीः मुरब्बा (Murabba) सेहत के लिए बेहद फायदेमंद (Healthy Diet) माना जाता है. बस आप इसे बनाने के लिए चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग (Use Jaggery Instead of Sugar) करें. फाइबर युक्त फलों (Fiber Rich Fruits) के कारण ये अपने आप में काफी पोषक होते हैं और गुड़ से बने होने के कारण इसमें कई और औषधिय गुण (Medicinal Properties) और समाहित हो जाते हैं. सर्दियों में रोज एक मुरब्बा (Take Daily Marmalade in Winter) खा कर आप न केवल डायबिटीज (Diabetes) में मीठे की क्रेविंग (Craving of Sweets) को कम कर सकेंगे, बल्कि हाई कोलेस्ट्रॉल (High Choleterol), बीपी (Blood Pressure) और पाचन संबंधित समस्याओं (Digestion Related Problem) के साथ ही अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉग बना लेंगे.

सर्दियों में ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसकी तासीर गर्म (Eaten Warming Effect Things) हो. गुड़ की तासीर गर्म होती है और जब ये फलों के रस के साथ मिलता है तो इसके औषधिय गुण भी बढ़ जाते हैं. तो चलिए जानें कि सर्दियों में किन-किन चीजों से बने मुरब्बे खाने आपकी सेहत को खूब फायदे होंगे.

केवल आंवले से ही नहीं मुरब्बा कई और चीजों से भी तैयार होता हैकेवल आंवले से ही नहीं मुरब्बा कई और चीजों से भी तैयार होता है

मुरब्बा खाने के फायदे (Benefits of Marmalade)

आंवला मुरब्बा के फायदे (Amla Marmalade)

आंवला का मुरब्बा (Amla ka murabba) भी सेहत को एक नहीं कई तरह के फायदे पहुंचाता है. आंवला मुरब्बा में विटामिन्स, क्रोमियम, जिंक और कॉपर की अच्छी मात्रा होती है. आंवला मुरब्बा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है. इसके साथ ही आंवले का मुरब्बा खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और पाचन क्रिया दुरुस्त होती है. स्किन संबंधी दिक्कतों को दूर करने में भी आंवला मुरब्बा काफी मदद करता है. ये चेहरे की झुर्रियों और मुंहासे की दिक्कत से भी निजात दिलाता है.

गाजर मुरब्बा के फायदे (Carrot Marmalade)

गाजर का मुरब्बा (Gajar ka murabba) भी सेहत को एक नहीं बल्कि कई तरह के फायदे एक साथ देता है. इसको खाने से एनर्जी तो मिलती ही है. साथ ही इसमें विटामिन ए होता है जो आंखों की रौशनी को बढ़ाने में मदद करता है. इसके साथ ही इस मुरब्बे में मौजूद एंटी-ऑक्सिडेंट हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटिड प्रॉब्लम के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं. गाजर का मुरब्बा बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल भी सही रखता है. साथ ही इसको खाने से पेट की जलन, भूख न लगने की दिक्कत भी दूर होती है.

सेब मुरब्बा के फायदे (Apple Marmalade)

केवल सेब ही नहीं बल्कि सेब का मुरब्बा (Seb ka murabba) भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. ये एंटी-ऑक्सीडेंट, फ्लैनोनोड्स और फाइबर जैसे तत्वों से भरपूर होता है. इसको डाइट में शामिल करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. साथ ही वीकनेस और मेंटल स्ट्रेस से भी निजात मिलती है. सेब का मुरब्बा अनिद्रा, सिरदर्द और भूलने की दिक्कत से भी छुटकारा दिलाता है. इसके साथ ही बाल झड़ने और चेहरे की झुर्रियों को दूर करने में भी सेब का मुरब्बा मदद करता है. सेब का मुरब्बा खाने से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी कंट्रल में रहता है और हाजमा भी दुरुस्त रहता है.

बेल मुरब्बा के फायदे (Bell Marmalade)

बेल का मुरब्बा भी विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है.इसी वजह से सेहत के लिए ये काफी फायदेमंद होता है. बेल का मुरब्बा खाने से इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है. जिससे अपच और कब्ज़ जैसी दिक्कतों से निजात मिलती है. इतना ही नहीं बेल का मुरब्बा खाने से डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और वजन को कम करने में मदद मिलती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर