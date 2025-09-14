Mouth Ulcer Remedies: मुंह के छालों से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये उपाय, इन चीजों को खाने से मिलेगा आराम

Mouth Ulcer Treatment: मुंह के छालों से परेशान हैं तो आप इस समस्या को दूर करने के लिए घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. मुंह में छाले होने पर कई चीजों को खाने से आराम मिलता है.

Home Remedies for Mouth Ulcer: मुंह में छाले होना एक आम समस्या है यह समस्या पेट की गर्मी की वजह से होती है. मुंह में घाव पैदा हो जाते हैं, मुंह में छालों की वजह से मसूड़ों, जीभ, आंतरिक गाल, होंठ या तालू के नरम सतह पर छाले होते हैं. मुंह में छाले होने से खाने-पीने में दर्द का सामना करना पड़ता है. इन छालों का रंग पीला और बाहर लाल होता है. इस समस्या से जूझ रहे लोगों को गर्म और तीखा खाने में दिक्कत होती है. यह समस्या 2 हफ्ते तक में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ये ज्यादा दिन तक रहे तो ये किसी बड़ी बीमारी की वजह बन सकता है.

मुंह में छाले होना, इसके निकलने की कोई भी एक खास वजह नहीं है. मुंह में छाले निकलने की सबकी अलग-अलग वजह होती है. वैसे मुंह में छालों के होने के कुछ कारणों की बात करे तो यह हार्मोनल में असंतुलन (Imbalance in harmonal), ऐसिडिटि (acidity), कब्ज (Kabj), विटामिन-B और C (Vitamin B and C) के कम होने की वजह से शरीर में आयरन और अन्य पोषक तत्वों के कम होने की वजह से ये समस्या होती हैं. धूम्रपान, मसालेदार खाना, दांत से जीभ या गाल के अंदर की स्किन का काटना, तनाव, गर्भावस्था और जेनेटिक की वजह से हो सकता है. आप इस समस्या को घरेलू उपायों से दूर कर सकते हैं.

इन चीजों को खाने से दूर होगी मुंह में छालों की समस्या (Mouth Ulcer Remedies)

तुलसी के पत्ते

तुलसी के पत्तों का धार्मिक महत्व होता है. इसके साथ ही इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. पुराने समय से इसका इस्तेमाल शरीर की समस्याओं के लिए किया जाता था. मुंह के छालों को ठीक करना है तो तुलसी की पत्तियों को चबाएं साथ ही थोड़ा पानी भी पीएं. कुछ ही दिन में छालों की समस्या से आराम मिल जाएगा.

एलोवेरा जूस

मुंह के छालों को ठीक करना है तो रोजाना नियम से एलोवेरा जूस का सेवन करें. इससे आपको आराम मिलेगा, एलोवेरा में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं. एलोवेरा की तासीर ठंडी होती है जिस वजह से ये पेट की गर्मी को शांत करता है और मुंह के छालों को ठीक करने में मदद करता है.

मुलेठी

छालों को ठीक करने में मुलेठी बहुत मदद कर सकती है, इसका सेवन पानी या शहद के साथ किया जा सकता है. इसकी तासीर ठंडी होती है साथ ही ये पेट को साफ करती है और छालों को होने वाली समस्या से बचाव करती है. आप मुलेठी को चबाकर मुंह के छालों को दूर कर सकते हैं.

दही

दही के सेवन से छालों को ठीक किया जा सकता है. दही की तासीर ठंडी होती है साथ ही इसके खाने से पेट की गर्मी खत्म हो जाती है. अल्सर से जलन की समस्या होती है, इसीलिए जिन्हें भी छालें हैं उन्हें मसाले और गर्म खाने से दूर ही रहना चाहिए. दही में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो एसिडिटी की परेशानी को खत्म करके पेट को ठंडा रखने में मदद करते हैं. आप इन चीजों के सेवन से मुंह के छालों की समस्या को दूर कर सकते हैं.

