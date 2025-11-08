FacebookTwitterYoutubeInstagram
‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक

ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

घर के पंखे जितने काले हो रहे अब फेफड़ें, दिल्ली-एनसीआर के पॉल्यूशन से लंग्स पर जम रही कर्बन की लेयर

हर हफ्ते साफ पंखे काले हो रहे तो समझ लें आपके फेफड़ों पर कार्बन कोटिंग जम गई है, दिल्ली-NCR का पॉल्यूशन का खतरनाक स्तर

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

OYO का पूरा नाम क्या है? क्या आप सोशल मीडिया पर BYB, BTW और ASAP शब्दों का मतलब जानते हैं?

आइए आज आपको कुछ ऐसे ही ट्रेंडिंग अंग्रेजी शॉर्टफॉर्म का मतलब हिंदी में बताते हैं जिनका यूज आप अकसर करते ही होंगें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 08, 2025, 11:31 AM IST

OYO का पूरा नाम क्या है? क्या आप सोशल मीडिया पर BYB, BTW और ASAP शब्दों का मतलब जानते हैं?

chat shortforms

आज की डिजिटल दुनिया में हम रोज़ाना नए-नए शब्द सुनते हैं, कभी सोशल मीडिया पर, कभी ऑफिस में, तो कभी दोस्तों के साथ चैट में. ये शब्द इतने ट्रेंड में हैं कि हर कोई इनका इस्तेमाल तो करता है, लेकिन बहुतों को इनका सही मतलब और फुल फॉर्म नहीं पता होता.

उदाहरण के लिए, आपने "OYO", "IDK", "FOMO", "DIY" या "ASAP" जैसे शब्द सुने होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है और इनका मतलब क्या है?
तो, आइए आज के जानकारीपूर्ण लेख में कुछ ऐसे ही ट्रेंडिंग अंग्रेजी शॉर्टफॉर्म के मराठी अर्थ और पूर्ण रूप जानें.

OYO का पूरा नाम क्या है?

OYO का पूरा नाम "ऑन योर ओन" है. OYO होटल श्रृंखला का उद्देश्य यात्रियों को उनकी सुविधानुसार और उनके बजट के अनुसार आवास प्रदान करना है.

IDK का पूर्ण रूप क्या है?

IDK चैटिंग या सोशल मीडिया में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही आम मुहावरा है. इसका पूरा नाम "I Don't Know" है.

BYB का पूर्ण रूप क्या है?

तो आपने दोस्तों के साथ बातचीत में BYB शब्द ज़रूर सुना होगा. इसका मतलब है, "हर समय आपके साथ रहना". कभी-कभी इसका मतलब बदल सकता है, लेकिन भावना हमेशा दोस्ताना ही रहती है.

BTW का पूर्ण रूप

BTW “By The Way” का पूर्ण रूप है, जिसका अर्थ है “ओह हाँ, वैसे” या “जैसा है”.

ASAP का पूर्ण रूप

ASAP शब्द का इस्तेमाल अक्सर ऑफिस, ईमेल या मैसेज में किया जाता है. इसका पूरा नाम "As Soon As Possible" है, जिसका मतलब है "जितनी जल्दी हो सके".

DIY का क्या मतलब होता है?

DIY Do It Yourself, अर्थात इसे स्वयं करें (रचनात्मक या घरेलू परियोजनाओं में प्रयुक्त).
 
एटीएम

ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी वह एटीएम मशीन जिससे हम पैसे निकालते हैं.

वैसे, ASAP, LOL (लाफ आउट लाउड), BRB (बी राइट बैक) आज के इंटरनेट जगत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं.
 
आज के डिजिटल युग में, अंग्रेज़ी संक्षिप्ताक्षरों को समझना न सिर्फ़ मज़ेदार है, बल्कि यह संचार को ज़्यादा प्रभावी और तेज़ भी बनाता है. इसलिए अगली बार जब कोई "IDK," "ASAP," या "FOMO" कहे, तो आप आसानी से समझ पाएँगे कि उनका क्या मतलब है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

