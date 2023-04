Most Expensive Areas of Delhi: ये हैं दिल्ली के सबसे महंगे रिहायशी इलाके, लग्जरी फ्लैट से जमीन तक की करोड़ों में है कीमत 

ये हैं दिल्ली के सबसे महंगे रिहायशी इलाके

डीएनए हिंदीः These Are The Most Expensive Areas Of Delhi- देश की राजधानी दिल्ली में मुंबई के बाद सबसे अधिक अरबपति रहते हैं. 'ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट’ के अनुसार दिल्ली में 30 अरबपति रहते हैं, जो मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर है. बता दें कि मुंबई में रहने वाले अरबपतियों की संख्या 50 है. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) के बारे में, यहां के कुछ पॉश इलाकों के बारे में जो बेहद महंगे हैं (Expensive Areas Of Delh).

दिल्ली को राजनीति, शिक्षा, नौकरी और फैशन का केंद्र माना जाता है. इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यहां के कुछ पिन-कोड सबसे महंगे हैं और लोग ऐसे इलाकों में रहने का सपना देखते हैं (Posh Areas In Delhi). आज हम आपको दिल्ली के कुछ ऐसे महंगे रिहायशी इलाकों यानी पॉश रेजिडेंशियल एरिया के बारे के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के कोठी और फ्लैट की कीमत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे.

गोल्फ लिंक्स, दिल्ली (Golf Links, Delhi)

दिल्ली के मशहूर खान मार्केट से कुछ ही दूरी पर मौजूद गोल्फ लिंक्स दिल्ली की पॉश इलाकों में से एक है. हाल ही में पेटीएम (Paytm) के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने इसी इलाके में 82 करोड़ का घर लिया है. यहां की प्रॉपर्टी की कीमत 12 करोड़ से 82 करोड़ रुपये तक है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली-एनसीआर के इन मार्केट में करें शादी की शॉपिंग, कम दामों में मिलेगा डिजाइनर कलेक्शन

शांति निकेतन, साउथ दिल्ली (Shanti Niketan, South Delhi)

शुरुआत में शांति निकेतन सरकारी लोगों के लिए बसी आवासीय कॉलोनी थी, लेकिन अब यह दिल्ली का एक नामी पॉश इलाका है. यह चाणक्यपुरी और वसंत विहार से करीब है, इस वजह से इसकी अहमियत और बढ़ जाती है. शांति निकेतन की प्रॉपर्टी की कीमतें 5 करोड़ से लेकर 80 करोड़ रुपये तक हैं.

जोर बाग, दक्षिण दिल्ली (Jor Bagh, South Delhi)

जोर बाग सफदरजंग मकबरे और जोर बाग मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद है. कुछ अहम जगहों से बेहतर कनेक्टिविटी, ऐतिहासिक इमारतें और खुशनुमा माहौल होने की वजह से इसे दिल्ली के टॉप 10 महंगे रिहायशी इलाकों में गिना जाता है. यहां के प्रोपर्टी की कीमत 13 करोड़ रुपये से लेकर 78 करोड़ तक जाती है.

सफदरजंग, दिल्ली (Safdarjung, Delhi)

सफदरजंग दिल्ली की नामी जगहों में से एक है. यहां से शहर के बाकी इलाकों से अच्छी कनेक्टिविटी है. इसके अलावा कई नामी अस्पताल, शिक्षा संस्थान, शॉपिंग मॉल्स, पार्क और हैंगआउट जोन्स इस इलाके के करीब मौजूद हैं. यहां सामान्य रूप से संपत्ति की कीमतें 50 करोड़ रुपये तक होती है.

गुलमोहर पार्क, दिल्ली (Gulmohar Park, Delhi)

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा बनाया गया गुलमोहर पार्क शहर के पॉश इलाकों में से एक है. इसे और उसके आसपास के इलाके को बसाने में पत्रकारों के एक समूह ने मदद की थी. यहां पर कई नामी बॉलीवुड सितारे, वरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकार और टॉप बिजनेस मैन रहते हैं. यहां की प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपये से लेकर 30 करोड़ रुपये तक होती है.

यह भी पढ़ें- कपड़े-जूते और इलेक्ट्रॉनिक्स तक कुछ भी चाहिए तो दिल्ली के चोर बाजार आइए, 500 रु में भर जाएगा बैग

हौज खास, दिल्ली (Hauz Khas, Delhi)

हौज खास में दिल्ली के कई शानदार बंगले हैं. यहां की प्रॉपर्टी की रेंज 2 करोड़ रुपये से लेकर 78 करोड़ तक होती है. इसके अलावा स्वतंत्र घरों के लिए आकार और सुविधाओं के हिसाब से 10 लाख रुपये प्रति माह चुकाना पड़ता है.

पंचशील इन्क्लेव, दक्षिण दिल्ली (Panchsheel Enclave, Delhi)

दक्षिण दिल्ली का पंचशील इन्क्लेव साउथ दिल्ली के महंगे इलाकों में से एक है. यहां पंचशील मेट्रो स्टेशन है और इलाके में सारी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं. यहां की प्रॉपर्टी की रेंज 1 करोड़ से 30 करोड़ तक होती है. इसके अलावा पंचशील एनक्लेव में किराये पर प्रॉपर्टी के लिए आपको 15 हजार से 4.5 लाख रुपये प्रतिमाह तक देना पड़ सकता है.

ग्रीन पार्क, दिल्ली (Green Park, Delhi)

ग्रीन पार्क दिल्ली की नामी जगहों में से एक है जो कि मेन और एक्सटेंशन दो हिस्से में बंटा हुआ है. यहां 200 से 1500 वर्ग गज के प्लॉट हैं. इसके अलावा यहां की प्रॉपर्टी की कीमत 1.20 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक है.

ग्रेटर कैलाश, दिल्ली (Greater Kailash, Delhi)

ग्रेटर कैलाश भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में बंटा हुआ है. यहां पर कई नामी हस्तियों और राजनेताओं का घर है. इसके अलावा यहां कई बड़े रिटेल ब्रांड्स भी हैं. यहां 1 आरके की कीमत 30 लाख रुपये तक है जबकि प्रॉपर्टी की कीमत 50 करोड़ तक जाती है. यहां आपको कई शानदार अपार्टमेंट, विला और घर मिल जाएंगे.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर