Morning Walk In Fog: सर्दियों में चारों तरफ छाई है धुंध, जानें ऐसे घने कोहरे में मॉर्निंग वॉक करना सही या गलत

डीएनए हिंदीः सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है. मॉर्निंग वॉक (Morning Walk) से शरीर को एनर्जी मिलती है और शरीर दिनभर एक्टिव रहता है. हालांकि सर्दियों में कोहरे के बीच सुबह की सैर करने को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है कि कोहरे में मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए या नहीं (Morning Walk in Fog Good or Bad) करनी चाहिए. सर्दियों में चारों तरफ घना कोहरा रहता है. दिल्ली में भी पिछले कई दिनों से कोहरा छाया हुआ है. एक्सपर्ट्स की मानें तो कोहरे में मॉर्निंग वॉक (Morning Walk) पर जाने से बचना चाहिए.

कोहरे में प्रदूषण भी होता है जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ (Morning Walk In Dense Fog Unhealthy) सकता है. ऐसे में कोहरे में रनिंग या मॉर्निंग वॉक करने से सेहत बिगड़ सकती है. खासकर सांस के मरीजों को कोहरे और प्रदूषण में सैर करने से बचना (Take A Walk in Dense Fog) चाहिए. आइये बताते हैं कि कोहरे में मॉर्निंग (Morning Walk in Fog) वॉक कैसे खतरनाक है और इससे क्या नुकसान होता है.

कोहरे में न करें मॉर्निंग वॉक (Morning Walk in Fog Unhealthy)

सर्दी में कोहरे के बीच मॉर्निंग वॉक करने से बचना चाहिए. कोहरे में मॉर्निंग वॉक करने से कई परेशानी हो सकती हैं. 40 से अधिक वर्ष के लोगों के लिए इस मौसम में मॉर्निंग वॉक सही नहीं है. हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और सांस की बीमारी वाले लोगों को भी इस कोहरे में सुबह की सैर करने से बचना चाहिए. प्रदूषित हवा में सांस लेने से लंग कैंसर की समस्या हो सकती है. हार्ट अटैक, सीने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है.

सर्दियों में मॉर्निंग वॉक के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

सुबह-सुबह घने कोहरे में मॉर्निंग वॉक से परहेज करना चाहिए. हालांकि आप सैर पर जाना चाहते हैं तो कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. सुबह सैर पर बहुत जल्दी जाने की बजाय कोहरा कम होने और हल्की धूप निकलने के बाद जाएं. सैर पर जाने से पहले शरीर को अच्छे से गर्म कपड़ों से ढक लें वरना ठंड लगने पर बीमार पड़ सकते हैं. टहलकर आने के बाद गुनगुना पानी जरूर पिएं.

(Disclaimer: यह लेख केवल आपकी जानकारी के लिए है. इस पर अमल करने से पहले अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें.)

