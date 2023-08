Morning Tips: क्या सुबह उठने के बाद भी घंटों रहती है थकान और सुस्ती, आजमाएं ये कुछ सिंपल टिप्स

Morning में उठने के बाद घंटों तक थकान, सुस्ती रहती है, इन कुछ उपाय को अपनाकर आप फ्रेश फील कर सकते हैं, आईए जानते हैं यहां

डीएनए हिंदी: Morning Freshness Tips- क्या सुबह उठने के बाद घंटों तक आपको सुस्ती महसूस होती रहती है, कुछ करने का मन नहीं होता और देर तक ऐसा ही होता है. क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है. इसके पीछे क्या कारण होते हैं, रात को नींद ठीक से नहीं होती या फिर सुबह की शुरुआत में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से आप फ्रेश (Morning Stiffness) फील नहीं करते. पूरे दिन मन करता है सोते ही रहें, या फिर उबासी आती रहती है, थकान लगती है. चलिए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिन्हें करने से आप पूरे दिन फ्रेश फील करेंगे.

सोने का टाइम फिक्स करें (Fix Sleeping Time)

सोने और उठने का एक वक्त तय कर लें, रोजाना उसी समय पर उठें और उसी समय पर सोएं, इससे आपके बॉडी का एक क्लॉक बन जाएगा और आप फ्रेश फील करेंगे. ऐसे में आपकी नींद भी समय पर पूरी होगी और पूरे दिन एनर्जी रहेगी

यह भी पढ़ें- अच्छी नींद के लिए लाइफस्टाइल में शामिल करें ये 19 चीजें

मोबाइल को दूर रखें (Keep Your Mobile Away Before Sleep)



सोने से एक घंटे पहले मोबाइल को अपने से दूर रखें, आप चाहें तो कोई अच्छी किताब या डायरी लिखकर या कोई संगीत सुनकर सो सकते हैं. जिससे आपको अच्छी नींद आएगी क्योंकि मोबाइल आपको बेचैन कर देगा और आपके अवचेतन मन को डिस्टर्ब भी करता है, ऐसे में आपकी नींद पूरी नहीं होती

सुबह उठते ही पानी पिएं (Drink water in Empty Stomach)



सुबह उठते ही सबसे पहले शरीर को पानी चाहिए, रात भर के गैप के बाद सीधे चाय न लें,बल्कि गुनगुना पानी पीने से शरीर में एनजी आती है. बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है.

यह भी पढे़ं- अच्छी नींद के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, दूर होगी नींद की परेशानी

एक्सरसाइज या प्राणायम (Exercise and Pranayam)



सुबह 15-20 मिनट कम से कम एक्सरसाइज या प्राणायम जरूर करें, इससे पूरे दिन एनर्जी रहती है. आपका दिन अच्छा जाता है, नींद कम आती है और काम में मन लगता है. ओम का जाप करें, कुछ स्ट्रेचिंग या फिर वॉकिंग कर सकते हैं.

सुबह का नाश्ता (Healthy Breakfast)



सुबह कोई तला या हेवी नाश्ता ना करें, बल्कि हल्का और हेल्दी नाश्ता करें, जैसे पोहा, ओट्स, मुसली, स्पाउ्ट्स, और नट्स खा सकते हैं, कई लोगों को जूस या ड्राई फ्रूट्स की आदत होती है, वे हर्बल टी भी ले सकते हैं.

Alert : कहीं आप भी तो नहीं डालते कबूतरों को दाना? जान लें नुकसान

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.