Kitchen Hacks: बरसात में नमी से खराब हो जाते हैं नमक और चीनी, बचाने के लिए अपनाएं ये उपाय

Monsoon Kitchen Hacks: मानसून में कई बार नमक और चीनी नमी के कारण खराब हो जाते हैं ऐसे में आपको इन्हें बचाने के लिए ये काम करने चाहिए.

डीएनए हिंदीः मानसून आते ही बारिश (Monsoon Season) के मौसम में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बरसात के मौसम में कीट-पतंगों की समस्या के कारण खाने का सामान भी खराब हो जाता है. कई बार खाने की चीजों पर इनके मंडराने से खाना अशुद्ध हो जाता है. ऐसे ही बारिश में पानी के कारण सीलन की समस्या भी होती है. सीलन की समस्या सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि खाने की चीजों में नमी (Kitchen Hacks) के रूप में भी देखने को मिलती है. खाने की चीजें नमी के कारण खराब हो जाती है. कई बार यह नमी नमक और चीनी (Protect Sugar And Salt From Moisture) में भी देखने को मिलती है. ऐसे में यह नमी के कारण सीलन से खराब हो जाते हैं. तो चलिए आज आपको नमक और चीनी को सीलन से बचाने (Protect Sugar And Salt From Moisture) के लिए क्या करना चाहिए इस बारे में बताते हैं.

चीनी और नमक को नमी से बचाने के लिए करें ये उपाय (Protect Sugar And Salt From Moisture)

कांच के जार में रखें नमक और चीनी



बारिश के मौसम में नमक और चीनी में सबसे जल्दी नमी आती है. ऐसे में ये चीजें खराब हो जाती है. आपको इन्हें बचाने के लिए कांच के जार का इस्तेमाल करना चाहिए. ध्यान रहे कि जार का ढक्कन एकदम टाइट होना चाहिए. अगर आप इसमें नमक और चीनी को रखते हैं तो यह खराब नहीं होंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे.

लौंग का करें इस्तेमाल

चीनी में नमी आ जाने से यह चिपकने के कारण इसकी गांठ बन जाती है. ऐसे में चीनी को अच्छे से स्टोर करने के लिए आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है. आपको चीनी के जार में लौंग डालकर रखनी चाहिए. नमक में भी लौंग डाल दें. ऐसा करने से इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी. लौंग नमी को सोखने में मदद करती है.

चावल

चीनी और नमक को नमी से बचाने के लिए जार में एक कपड़े में थोड़े चावल बांधकर जाल दें. इसके बाद इसमें नमक और चीनी स्टोर करें. ऐसा करने से चावल की पोटली इसके अंदर की नमी को सोख लेगी. बारिश और मानसून के कारण आपका नमक और चीनी खराब नहीं होंगे.

ब्लोटिंग पेपर

ब्लोटिंग पेपर नमी को सोखने में मदद करता है. यह नमक और चीनी के जार में रखने से उसकी नमी को अवशोषित कर लेता है. इसे नमक और चीनी के जार में रख दें. ऐसा करने से यह इनकी एक्स्ट्रा नमी को सोख लेगा. इसके साथ ही आप जार में दालचीनी के टूकड़े डालकर भी इसे नमी से बचा सकते हैं.

