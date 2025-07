Monsoon Health Tips: बारिश में भीग जाने के तुरंत बाद क्या करें? जान लीजिए ये काम की बातें वरना हो जाएंगे बीमार

Health Tips: मानसून का सीजन चल रहा है ऐसे में रोजाना कभी हल्की, तो कभी मूसलाधार बारिश आती रहती है. लोग घर से बाहर होते हैं तो बारिश में भीग जाते हैं. बारिश में भीगने पर तबीयत खराब हो सकती है. इससे बचने के लिए आपको बारिश में भीगने के बाद क्या करना चाहिए चलिए बताते हैं.

Health Care After Getting Wet in Rain: कई लोग बारिश में गलती से भीग जाते हैं तो कई लोगों को बारिश में नहाना पसंद होता है और घंटों तक भीगते रहते हैं. कारण चाहे कोई भी लेकिन आप बारिश में भीगने के कारण बीमार पड़ सकते हैं. बीमारियों से बचे रहने के लिए आपको सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए. अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो बारिश में भीगने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

बारिश में भीगने के बाद क्या करें?

कपड़े बदलें

बारिश में भीगने के बाद कपड़ों के सूखने का इंतजार न करें. बारिश में भीग जाए तो तुरंत कपड़े बदल लें. गीले कपड़े उतारकर साफ और सूखे कपड़ें पहनें.

गुनगुने पानी से नहाएं

अगर आप काफी देर तक बारिश में भीगे हैं और ठंड लग रही है तो हल्के गुनगुने पानी से नहाएं. इससे शरीर का तापमान सामान्य रहता है और सर्दी-जुकाम नहीं होता है.

बालों को सूखाएं

नहाने के बाद आपको बाल अच्छे से सुखाने चाहिए. वरना बाल भीगे रहने से सिर पर सर्दी चढ़ सकती है जिसके कारण सिर दर्द हो सकता है.

गर्म चीजें खाएं

बारिश में भीगने के बाद शरीर को बाहर से ही नहीं अंदर से भी गर्म करना चाहिए. इसके लिए आपको गर्म चीजें खानी चाहिए. सूप, खिचड़ी और अदरक वाली चाय का सेवन करें.

हेल्दी डाइट

इन सभी के अलावा आपको बीमारियों से बचने के लिए मानसून में नींबू पानी, आंवला, संतरा, अदरक, हल्दी वाला दूध और ताजे फलों को डाइट में शामिल करना चाहिए. इन चीजों को खाने से इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और बीमार पड़ने से बचे रह सकते हैं.

यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

