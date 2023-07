Monsoon Hair Care: मानसून में बढ़ गया है Hair Fall, केले और शहद से बने Hair Mask से दूर करें ये समस्या

Aman Maheshwari | Updated: Jul 09, 2023, 07:23 AM IST

डीएनए हिंदीः मानसून के सीजन (Monsoon Hair Care) में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करता है. लोग बदलते मौसम की वजह से बीमार पड़ जाते हैं तो वहीं कीट-पतंगों के बढ़ जाने से भी कई घातक बीमारी हो जाती है. मानसून के समय हवा (Monsoon Hair Care) में नमी आ जाती है जो बालों के लिए भी रुखापन और खुजली की समस्या (Monsoon Hair Care) लेकर आती है. मानसून में बाल झड़ने की भी समस्या होने लगती है. ऐसे में मानसून में बालों की एक्स्ट्रा केयर (Monsoon Hair Care) की जरूरत होती है. तो चलिए आपको मानसून में झड़ते बालों को रोकने और इनकी केयर (Monsoon Hair Care) करने के लिए घरेलू नुस्खे के बारे में बताते हैं. केले और शहद से हेयर मास्क (Banana And Honey Hair Mask) तैयार कर आसानी से हेयर केयर (Hair Care) कर सकते हैं.

मानसून के लिए केले और शहद का हेयर मास्क (Banana And Honey Hair Mask)

केले और शहद में दही और नारियल के तेल को मिलाकर आप हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं. केले में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और नेचुरल ऑयल बालों को मॉइस्चराइज करते हैं. केले से बाल मुलायम होते हैं और इनकी चमक बढ़ जाती है. शहद में मौजूद गुण बालों की ड्राईनेस को कम कर बालों में नमी बनाए रखते है. दही के लैक्टिक एसिड और नारियल के तेल के गुण भी बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं.

केले और शहद से ऐसे तैयार करें हेयर मास्क (How To Make Banana and Honey Hair Mask)

- हेयर मास्क बनाने के लिए 1 केले, 1 बड़े चम्मच शहद, 2 चम्मच दही और नारियल का तेल लेना है. केले को एतक कटोरे में मैश करके पेस्ट बना लें.



- केले को मसलने के बाद इसमें शहद, दही और नारियल का तेल मिला लें. इसे अच्छे से मिलाने के बाद गीले बालों में लगा लें.- बालों की जड़ों और सिरे तक पूरे में इसे अप्लाई करें और बालों को पूरी तरह हेयर मास्क से ढक लें. अच्छे से मालिश करने के बाद बालों को आधे घंटे क लिए ऐसे ही रहने दें- बालों को रेगुलर शैम्पू से साफ कर लें. ऐसा करने से बाल झड़ने कम हो जाएंगे.

