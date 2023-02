सर्दी में पैदा हुई बेटी के लिए परफेक्‍ट रहेंगे ये नाम

डीएनए हिंदी: Winter Modern Indian Baby Girl And Boy Names Meaning- जब भी घर में कोई नन्हां मेहमान आने वाला होता है तो परिवार में सभी सदस्य बच्चे के लिए यूनिक और ट्रेंडी नाम खोजने लगते हैं. क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे का नाम सबसे हटकर हो (Unique Baby Names). कुछ लोग बच्चे का नाम अपनी पसंदीदा चीज के तर्ज पर रखते हैं. आज कल लोग अपने बच्चे का नाम मौसम के तर्ज पर भी रख रहे हैं. ये नाम सुनने में बहुत ही प्यारे और यूनिक लगते हैं (Baby Names With Meanings). ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसा ही नाम ढूंढ रहे हैं तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे नामों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिसका मतलब ठंड या बर्फ होता है. ये नाम सर्दी के मौसम पर आधारित हैं (Unique Modern Trendy Names Of Baby), जिसे आप अपने बच्चे के लिए चुन सकते हैं. तो आइए जानते हैं विंटर सीजन से जुड़े बच्‍चों के नामों के बारे में.

अहलादिता

इस नाम का अर्थ है 'खुश और अच्छे मूड में' अगर आपकी बेटी सर्दी के मौसम में हुई है, तो आप उसे यह नाम दे सकते हैं क्‍योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्‍हें ठंड का मौसम काफी पसंद होता है और उनका मूड इस मौमस में अच्‍छा रहता है.

अमेया

अगर आपकी बेटी का नाम 'अ' अक्षर से रखना चाहते हैं तो आप अमेया नाम को चुन सकते हैं. इस नाम का अर्थ होता है असीम या जिसकी कोई सीमा ना हो. यह नाम आपके बेटे पर काफी जंचेगा.

हाइमा

अगर आप बहुत ठंडे स्थान पर रहते हैं या आपके यहां पर बर्फबारी होती है और आपको बर्फबारी पसंद है तो आप इस नाम पर विचार कर सकते हैं. इस नाम का अर्थ है 'बर्फ' यह नाम आपकी बेटी पर बेहद प्यार लगेगा.

ईरा

इस नाम को लोग बहुत पसंद करते हैं. ईरा वेल्‍श नाम है और आप यह नाम अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं. ईरा नाम का अर्थ होता है स्‍नो यानि की बर्फ.

हिमानी

यह नाम भी बहुत पसंद किया जाता है. हिमानी नाम का अर्थ होता है बर्फ. आप अपनी बेटी के लिए यह प्यारा नाम चुन सकते हैं.

नेवा

नेवा एक स्‍पेनिश नाम है. इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग के पास रूस में एक नदी को नेवा कहा जाता है. इस नाम का अर्थ होता है बर्फ.

तुषारिका

अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई यूनिक नाम खोज रहे हैं तो तुषारिका नाम को चुन सकते हैं. यह एक अनोखा नाम है जिसका अर्थ है 'स्नो फ्लेक'. यह नाम आपकी बेटी पर खूब जंचेगा.

रिधुष्णि

यह नाम भी बहुत ही प्‍यारा और अनोखा है. इस नाम का अर्थ होता है 'ऋतु'. आप अपने बच्‍चे को यह यूनिक नाम दे सकते हैं. इस नाम को लोग काफी पसंद करते हैं.

तुहिना

इस शब्द का अर्थ होता है 'बर्फ'. आप अपनी बेबी गर्ल को तुहिना नाम दे सकते हैं. यह नाम बहुत ही प्‍यारा और यूनिक है.

