Mobile Addiction: सुबह उठते ही चलाने लगते हैं फोन, सेहत पर भारी पड़ सकती है ये आदत, जानें नुकसान

Mobile Addiction Problems: कई लोगों को फोन की इतनी गंदी लत लग जाती है कि, वह सुबह उठते ही फोन चलाना शुरू कर देते हैं. आप भी सुबह उठते ही फोन चलाने लगते हैं तो इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 13, 2025, 11:06 AM IST

Mobile Addiction Health Issue: घंटों तक फोन चलाना और रील्स स्क्रॉल करना आजकल के लोगों का लाइफस्टाइल बन गया है. लोग सुबह उठते ही फोन चलाना शुरू कर देते हैं और घंटों तक ऐसे ही समय बिता देते हैं. सुबह-सुबह फोन चलाने की गंदी आदत लत में बदल सकती है जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है. इसके कारण कई गंभीर नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. चलिए आपको फोन चलाने की आदत के नुकसान और इसे दूर करने के तरीकों के बारे में बताते हैं.

सुबह-सुबह फोन चलाने की आदत के नुकसान

मेंटल हेल्थ पर असर

सुबह उठते ही फोन चलाना दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता है. आप ऐसा करते हैं तो यह मेंटल हेल्थ पर बुरा असर करता है. फोन के अधिक इस्तेमाल से दिमाग थक जाता है. इससे सोचने और समझने की क्षमता भी कम होती है.

तनाव

फोन का अधिक इस्तेमाल और लगातार नोटिफिकेशन के कारण तनाव हो सकता है. सोशल मीडिया के अपडेट और खबरें स्ट्रेस का कारण बन सकती है.

हाथों में नजर आते हैं High Cholesterol के लक्षण, नजर आते ही हो जाइए सावधान!

स्लीप साइकिल बिगड़ना

आप फोन का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो इससे स्लीप साइकिल पर असर पड़ सकता है. सोने से पहले और बाद में फोन चलाते हैं तो इससे आप घंटों तक लेटे रहते हैं और नींद नहीं आती है. यह स्लीप साइकिल में बाधा डालता है.

आंखों को नुकसान

फोन का घंटों तक इस्तेमाल करना आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है. इससे आंखों पर जोर पड़ता है. स्क्रीन देखने से आपकी आंखों में दर्द या सूखापन की शिकायत हो सकती है.

ऐसे करें बचाव

फोन का इस्तेमाल करने से बचने के लिए सुबह अखबार पढ़ने से दिन की शुरुआत करनी चाहिए. व्यायाम, ध्यान लगाने, योग करने से आप इस आदत को छोड़ सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

