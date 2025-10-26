बच्चों के लिए दूध अमृत लेकिन बड़ों के लिए बीमारी का कारण, जानें इसका DNA कनेक्शन और किस उम्र तक ही पीना चाहिए डेयरी मिल्क

ज़्यादातर वयस्कों को दूध पीने में परेशानी क्यों होती है और कई बीमारियों की वजह भी बनता है ये दूध. वैज्ञानिक बताते हैं कि यह डीएनए और एंजाइम्स का मामला है, जो उम्र के साथ बदलते रहते हैं. तो किस उम्र तक दूध पीना चाहिए उसके बाद डेयरी मिल्क न पीएं.

क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में आप आसानी से दूध पी लेते थे, लेकिन बड़े होने पर वही दूध आपके पेट के लिए परेशानी का सबब बन जाता है? क्या आपके शरीर ने सचमुच दूध पीना बंद कर दिया है, या यह सिर्फ़ एक जैविक चाल है? वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें डीएनए और एक खास एंजाइम, लैक्टेज़, शामिल होता है, जो उम्र के साथ बदलता है. अब, आइए देखें कि ऐसा क्यों और कैसे होता है.



आपने अक्सर देखा होगा कि जब वयस्कों को पेट फूलने जैसी समस्या होती है, तो डॉक्टर अक्सर दूध या चाय पीने की सलाह नहीं देते. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए जानें.



दुनिया की लगभग 75% वयस्क आबादी को ज़्यादा दूध पीने में दिक्कत होती है, जबकि ज़्यादातर लोग बचपन में आसानी से दूध पी लेते थे. ऐसा क्यों है? इसका जवाब है लैक्टोज़ असहिष्णुता. दरअसल, बचपन में लगभग हर किसी में दूध पीने की क्षमता होती है क्योंकि शरीर में लैक्टेज नामक एक खास एंजाइम बनता है. यह एंजाइम दूध में मौजूद लैक्टोज शुगर को तोड़कर उसे उपयोगी ऊर्जा में बदल देता है. यही वजह है कि बच्चे दूध पीने से आसानी से पोषण प्राप्त कर पाते हैं.



लेकिन ज़्यादातर लोग समय के साथ यह क्षमता खो देते हैं. कुछ लोग तीन साल की उम्र तक दूध नहीं पी पाते, कुछ 20 की उम्र तक, और कुछ तो उससे भी ज़्यादा समय तक, जबकि कुछ लोग यह क्षमता कभी नहीं खोते. जिन लोगों में बचपन में यह लैक्टेज़ जीन सक्रिय होता है, वे दूध पी सकते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह क्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती है. जो लोग वयस्क होने पर भी दूध पी सकते हैं, उनमें एक विशिष्ट डीएनए उत्परिवर्तन होता है.



वैज्ञानिक इसे लैक्टेज़ पर्सिस्टेंस कहते हैं. इसका मतलब है कि उनके शरीर में लैक्टेज़ का उत्पादन जारी रहता है, जिससे लैक्टोज़ को पचाना आसान हो जाता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक प्राकृतिक विकास प्रक्रिया है.

यह जीन उत्परिवर्तन उन लोगों में अधिक पाया गया जो अधिक डेयरी उत्पादों का सेवन करते थे, जबकि जिन लोगों को दूध पीने की आदत नहीं थी, उनमें से अधिकांश वयस्क होने के बाद दूध पचाने में असमर्थ थे.

किस उम्र तक ही पीना चाहिए दूध

दूध पीना बच्चों और किशोरों के विकास के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन D जैसे तत्व हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं. लेकिन 25 साल की उम्र के बाद, जब शरीर का विकास पूरा हो जाता है, तो डेयरी मिल्क की ज़रूरत कम हो जाती है. इस उम्र के बाद ज़्यादा दूध पीने से लैक्टोज इनटॉलरेंस, पेट फूलना या वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए 25 के बाद लोग चाहें तो डेयरी दूध की जगह प्लांट-बेस्ड दूध (जैसे बादाम, सोया या ओट मिल्क) का सेवन कर सकते हैं — यह हल्का, पौष्टिक और पचने में आसान होता है.

