रोज यूज होने वाली इन 7 चीजों से खून से लेकर दिमाग तक में जमा हो रहा माइक्रोप्लास्टिक, जानिए क्या है इसके खतरनाक रिस्क

Microplastics Worst Effects: रोज इस्तेमाल होने वाली कई चीजों के जरिए माइक्रोप्लास्टिक अब शरीर के अंदर पहुंच रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक ये बेहद छोटे प्लास्टिक कण हार्मोन, पाचन तंत्र और दिल की सेहत पर असर डाल सकते हैं. चिंता की बात यह है कि इनके नुकसान धीरे-धीरे सामने आते हैं.

International Plastic Free Day: रोज सुबह पानी की बोतल से लेकर रात के खाने तक, हमारी जिंदगी प्लास्टिक से इतनी घिर चुकी है कि अब यह सिर्फ घर के बाहर नहीं, बल्कि शरीर के अंदर भी पहुंचने लगा है. सबसे चिंता की बात यह है कि जिन चीजों को लोग सुरक्षित और सामान्य मानकर हर दिन इस्तेमाल करते हैं, वही धीरे-धीरे माइक्रोप्लास्टिक के जरिए शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि माइक्रोप्लास्टिक अब हवा, पानी और खाने तक में पहुंच चुका है. ये बेहद छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन धीरे-धीरे शरीर के अंदर जमा हो सकते हैं. वैज्ञानिकों को इंसानी खून, फेफड़ों और यहां तक कि शरीर के दूसरे हिस्सों में भी इनके संकेत मिल चुके हैं. तो चलिए जानें आज इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे पर जानें कैसे खून से लेकर शरीर के दूसरे अंगों यहां तक की दिमाग में भी जमा हो रहा माइक्रोप्लास्टिक.

प्लास्टिक की बोतल से शुरू हो रही सबसे बड़ी गलती

गर्मी बढ़ते ही लोग दिनभर प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीते रहते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि धूप या गर्मी में रखी प्लास्टिक बोतलें ज्यादा जोखिम पैदा कर सकती हैं. तापमान बढ़ने पर प्लास्टिक के बेहद छोटे कण पानी में घुलने लगते हैं.

सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को माना जाता है जो एक ही प्लास्टिक बोतल को बार-बार लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं. कई लोग कार में रखी गर्म बोतल का पानी भी पी लेते हैं, जो शरीर में माइक्रोप्लास्टिक पहुंचाने का बड़ा कारण बन सकता है.

टी बैग, फूड पैकेजिंग और डिस्पोजेबल कप भी बन रहे वजह

कई लोगों को लगता है कि सिर्फ प्लास्टिक की चीजें ही नुकसान करती हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स चाय के टी बैग और फूड पैकेजिंग को लेकर भी चिंता जता रहे हैं. कुछ टी बैग्स में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक फाइबर गर्म पानी के संपर्क में आने पर छोटे प्लास्टिक कण छोड़ सकते हैं.

इसके अलावा ऑनलाइन फूड डिलीवरी और गर्म खाने की प्लास्टिक पैकिंग भी बड़ा कारण बन रही है. गर्म खाना जब लंबे समय तक प्लास्टिक कंटेनर में रहता है, तो माइक्रोप्लास्टिक के खाने में मिलने का खतरा बढ़ सकता है.

किचन की ये रोजमर्रा की चीजें भी बढ़ा रहीं खतरा

विशेषज्ञों के मुताबिक नॉन-स्टिक बर्तन, प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड और सिंथेटिक स्पंज जैसी चीजें भी माइक्रोप्लास्टिक का स्रोत बन सकती हैं. खासकर जब नॉन-स्टिक कोटिंग खराब होने लगे या प्लास्टिक बोर्ड पर बार-बार कट लगें, तो बेहद छोटे कण खाने में शामिल हो सकते हैं. कई लोग माइक्रोवेव में सीधे प्लास्टिक कंटेनर रखकर खाना गर्म करते हैं. एक्सपर्ट्स इसे सबसे आम लेकिन खतरनाक आदतों में गिनते हैं. कुछ जानवरों पर हुई रिसर्च (animal studies) में माइक्रोप्लास्टिक के कण ब्रेन तक पहुंचते देखे गए हैं. वैज्ञानिक अभी यह समझने में लगे हैं कि ये कण ब्रेन-ब्लड बैरियर को कितनी आसानी से पार करते हैं

कपड़ों और घर की धूल से भी शरीर में पहुंच रहा प्लास्टिक

एक नया और कम चर्चा वाला एंगल कपड़ों से जुड़ा है. पॉलिएस्टर और सिंथेटिक कपड़ों से धुलाई के दौरान बेहद छोटे फाइबर निकलते हैं, जो पानी और हवा में मिल जाते हैं. घर की धूल में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने लगे हैं. यानी अब प्लास्टिक सिर्फ खाने या पानी से नहीं, बल्कि सांसों के जरिए भी शरीर तक पहुंच सकता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे आने वाले समय की बड़ी लाइफस्टाइल हेल्थ चुनौती मान रहे हैं.

माइक्रोप्लास्टिक के शरीर में जमा होने से क्या नुकसान है?

माइक्रोप्लास्टिक शरीर में जाकर तुरंत बड़ा नुकसान नहीं दिखाता, लेकिन यह धीरे-धीरे सेहत पर असर डाल सकता है. रिसर्च के मुताबिक ये छोटे कण शरीर में जाकर हल्की सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. इनमें मौजूद कुछ केमिकल्स हार्मोन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे मूड, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर पड़ने की आशंका है. ये कण सांस और खाने के जरिए फेफड़ों व पाचन तंत्र तक पहुंच सकते हैं. कुछ स्टडी में ये ब्लड में भी मिले हैं, यानी शरीर में फैल सकते हैं. इसका असर धीमा और लंबे समय में सामने आता है.

क्या पूरी तरह बचना संभव है?

डॉक्टरों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि आज की जिंदगी में प्लास्टिक से पूरी तरह बचना मुश्किल जरूर है, लेकिन कुछ आदतें जोखिम कम कर सकती हैं. जैसे स्टील या कांच की बोतल इस्तेमाल करना, गर्म खाना प्लास्टिक में रखने से बचना और डिस्पोजेबल कप-कंटेनर का कम इस्तेमाल करना.

विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि घर में वेंटिलेशन अच्छा रखें और सिंथेटिक कपड़ों की जगह कॉटन जैसे प्राकृतिक फैब्रिक ज्यादा इस्तेमाल करें. सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रोप्लास्टिक का असर तुरंत दिखाई नहीं देता. यही वजह है कि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते. लेकिन धीरे-धीरे बदलती छोटी आदतें भविष्य में शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए बड़ा फर्क ला सकती हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

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