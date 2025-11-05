FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

HAM प्रत्याशी ज्योति मांझी पर पत्थर और रॉड से हमला, अस्पताल में भर्ती; पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी 

Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी

IND vs SA Test Series: ऋषभ पंत की वापसी, मोहम्मद शमी बाहर... साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

IND vs SA Test Series: ऋषभ पंत की वापसी, मोहम्मद शमी बाहर... साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

Zohran Mamdani: युगांडा में जन्मे, न्यूयॉर्क में पढ़ाई... जानें संपत्ति से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर बनने की कहानी

Zohran Mamdani: युगांडा में जन्मे, न्यूयॉर्क में पढ़ाई... जानें संपत्ति से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर बनने की कहानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी 

Methi Water Benefits: आज हम आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक पानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका सेवन अगर ठंड में लगातार एक महीने तक कर लिया जाए तो जोड़ों का दर्द छूमंतर हो जाएगा. इतना ही नहीं इसके मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारी भी कंट्रोल में रहेगी.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 05, 2025, 07:44 PM IST

Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी 

Ayurvedic Yellow Water: Methi Water Benefits 

Add DNA as a Preferred Source

Methi Water Benefits: जिन लोगों को गठिया रोग है, उन्हें ठंड के मौसम में भयंकर जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक पानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका सेवन अगर ठंड में लगातार एक महीने तक कर लिया जाए तो जोड़ों का दर्द छूमंतर हो जाएगा. इतना ही नहीं इसके मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारी भी कंट्रोल में रहेगी.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं, मेथी के पानी के बारे में, जिसका रंग थोड़ा लाल होता है. इस मौसम में इस पीले पानी का सेवन शरीर में गर्माहट लाने के लिए भी किया जा सकता है. आइए जानें इस पानी के फायदे क्या हैं और इसे पीने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

मेथी का पानी

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मेथी का पानी शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनता है. इसके अलावा इसे पीने से वजन कम और पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है. हालांकि बहुत ज्यादा समय तक मेथी पानी पीने से कुछ गंभीर नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: Dengue Fever में तेजी से गिरने लगा है Platelet Count? इन चीजों को बना लें डाइट का हिस्सा

बता दें कि लगातार 1 महीने मेथी पानी पिया जा सकता है, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और डायबिटीज में भी फायदा मिलता है. इसके अलावा अगर आप वेट लॉस करने की ओर बढ़ रहे हैं तो मेथी पानी असरदार फायदे पहुंचाएगा. हालांकि, इसके सेवन से पहले डायटिशियन की सलाह जरूर लें. 

कब पिएं मेथी का पानी?

मेथी के पानी का पूरा फायदा उठाने के लिए सुबह खाली पेट इसे पीना चाहिए. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि मेथी पानी पीने के बाद कम से कम आधा घंटे तक कोई दूसरी चीज नहीं खाएं-पिएं. आमतौर पर सुबह खाली पेट मेथी पानी पीना सबसे असरदार माना जाता है. इसके अलावा आप चाहें तो सुबह खाली पेट 1 कप मेथी की चाय भी पी सकते हैं. 

क्या हैं इसके फायदे? 

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मेथी में जिंक,  सोडियम, फॉस्फोरस, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और आयरन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं और मेथी में विटामिन ए, बी और सी होता है, फाइबर से भरपूर होती है और इसमें प्रोटीन, स्टार्च, फॉस्फोरिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो शरीर को कई मायनों में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं.

मेथी का पानी पीने से बैड कोलेस्ट्राल कम होता है और इस पानी को पीने से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम होता है.  साथ ही 1 महीने तक मेथी पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी 
Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी
IND vs SA Test Series: ऋषभ पंत की वापसी, मोहम्मद शमी बाहर... साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान
IND vs SA Test Series: ऋषभ पंत की वापसी, मोहम्मद शमी बाहर... साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान
Zohran Mamdani: युगांडा में जन्मे, न्यूयॉर्क में पढ़ाई... जानें संपत्ति से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर बनने की कहानी
Zohran Mamdani: युगांडा में जन्मे, न्यूयॉर्क में पढ़ाई... जानें संपत्ति से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर बनने की कहानी
जॉब के पहले ही दिन ऑफिस से चुराई कॉफी, कंपनी ने सबक सिखाने के लिए उठाया ऐसा कदम
जॉब के पहले ही दिन ऑफिस से चुराई कॉफी, कंपनी ने सबक सिखाने के लिए उठाया ऐसा कदम
Bihar Chunav 2025: न कट्टा लहराना, न गाली-गलौज... बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले सख्त चेतावनी
Bihar Chunav 2025: न कट्टा लहराना, न गाली-गलौज... बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले सख्त चेतावनी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप
PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे
अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'
अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'
जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग
जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE