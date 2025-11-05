Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी 

Methi Water Benefits: आज हम आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक पानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका सेवन अगर ठंड में लगातार एक महीने तक कर लिया जाए तो जोड़ों का दर्द छूमंतर हो जाएगा. इतना ही नहीं इसके मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारी भी कंट्रोल में रहेगी.

Methi Water Benefits: जिन लोगों को गठिया रोग है, उन्हें ठंड के मौसम में भयंकर जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक पानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका सेवन अगर ठंड में लगातार एक महीने तक कर लिया जाए तो जोड़ों का दर्द छूमंतर हो जाएगा. इतना ही नहीं इसके मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारी भी कंट्रोल में रहेगी.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं, मेथी के पानी के बारे में, जिसका रंग थोड़ा लाल होता है. इस मौसम में इस पीले पानी का सेवन शरीर में गर्माहट लाने के लिए भी किया जा सकता है. आइए जानें इस पानी के फायदे क्या हैं और इसे पीने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

मेथी का पानी

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मेथी का पानी शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनता है. इसके अलावा इसे पीने से वजन कम और पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है. हालांकि बहुत ज्यादा समय तक मेथी पानी पीने से कुछ गंभीर नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है.

बता दें कि लगातार 1 महीने मेथी पानी पिया जा सकता है, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और डायबिटीज में भी फायदा मिलता है. इसके अलावा अगर आप वेट लॉस करने की ओर बढ़ रहे हैं तो मेथी पानी असरदार फायदे पहुंचाएगा. हालांकि, इसके सेवन से पहले डायटिशियन की सलाह जरूर लें.

कब पिएं मेथी का पानी?

मेथी के पानी का पूरा फायदा उठाने के लिए सुबह खाली पेट इसे पीना चाहिए. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि मेथी पानी पीने के बाद कम से कम आधा घंटे तक कोई दूसरी चीज नहीं खाएं-पिएं. आमतौर पर सुबह खाली पेट मेथी पानी पीना सबसे असरदार माना जाता है. इसके अलावा आप चाहें तो सुबह खाली पेट 1 कप मेथी की चाय भी पी सकते हैं.

क्या हैं इसके फायदे?

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मेथी में जिंक, सोडियम, फॉस्फोरस, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और आयरन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं और मेथी में विटामिन ए, बी और सी होता है, फाइबर से भरपूर होती है और इसमें प्रोटीन, स्टार्च, फॉस्फोरिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो शरीर को कई मायनों में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं.

मेथी का पानी पीने से बैड कोलेस्ट्राल कम होता है और इस पानी को पीने से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम होता है. साथ ही 1 महीने तक मेथी पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

