Menstrual Hygiene Day: झिझक नहीं, खुलकर करें बात... पीरियड्स के दौरान योग, हाइजीन और सही खानपान जरूरी

Menstrual Hygiene: पीरियड्स से जुड़ी भ्रांतियों और गलत धारणाओं को खत्म करने और महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 28 मई को ‘विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस’ मनाया जाता है. जिसका उद्देश्य पीरियड्स को लेकर स्वच्छता, सुरक्षित देखभाल और सही जानकारी के प्रति जागरूक करना है..

Menstrual Hygiene Day 2026: मासिक धर्म यानी पीरियड्स महिलाओं के जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है पर आज भी पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लोगों को बात करने में झिझक होती है. जागरूकता की कमी की वजह से आज भी समाज में इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां और गलत धारणाएं मौजूद हैं, जिसका सामना कई महिलाएं और किशोरियां हर रोज करती हैं. इन्हीं भ्रांतियों और गलत धारणाओं को खत्म करने और महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 28 मई को ‘विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस’ मनाया जाता है.

इसका उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को पीरियड्स को लेकर स्वच्छता, सुरक्षित देखभाल और सही जानकारी के प्रति जागरूक करना है. यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इसे लेकर जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है. इसलिए इस दिवस की महत्ता और भी बढ़ जाती है.

खुलकर बातचीत और सही जानकारी देना समय की जरूरत

विशेषज्ञों का कहना है कि माहवारी को लेकर खुलकर बातचीत और सही जानकारी देना समय की जरूरत है. इससे न केवल महिलाओं और किशोरियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि समाज में फैली भ्रांतियां भी दूर होंगी. मासिक स्वच्छता जागरूकता दिवस इसी संदेश को मजबूत करने का प्रयास है कि माहवारी कोई शर्म का विषय नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है.

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सामाजिक भेदभाव और असहज परिस्थितियां

यूनिसेफ के अनुसार, मासिक धर्म किशोरियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, लेकिन कई बार उन्हें इस दौरान सामाजिक भेदभाव और असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. वहीं, ट्रांसजेंडर पुरुष और गैर-बाइनरी लोग भी अपनी पहचान के कारण जरूरी सुविधाओं और स्वच्छता उत्पादों से वंचित रह जाते हैं. ऐसे में समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है.

स्वच्छता बनाए रखना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी

नेशनल हेल्थ मिशन के मुताबिक, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. इस समय साफ और सुरक्षित सेनेटरी उत्पादों का उपयोग करना चाहिए. साथ ही हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि संक्रमण से बचा जा सके. स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने वाली महिलाओं और लड़कियों को अपने साथ अतिरिक्त सेनेटरी पैड, पानी की बोतल और डिस्पोजल बैग रखना चाहिए. इसके अलावा, इस दौरान आरामदायक और ढीले कपड़े पहनने की सलाह भी दी जाती है.

हल्के व्यायाम, योग और खानपान का ध्यान रखना जरूरी

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीरियड्स के दौरान सुझाए गए हल्के व्यायाम और योग करने से शरीर को आराम मिलता है और दर्द में भी राहत मिल सकती है. सोते समय साफ और नया सेनेटरी पैड इस्तेमाल करना जरूरी माना जाता है. सही दिनचर्या अपनाकर इस दौरान होने वाली असुविधाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ खानपान को भी इस दौरान बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं. पौष्टिक और हल्का भोजन शरीर को एनर्जी देने के साथ पाचन को भी बेहतर बनाए रखता है. इनपुट --आईएएनएस

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