पद्मश्री एसजीपीजीआईएमएस की प्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट डॉ. सोनिया नित्यानंद ने इम्यून डिसऑर्डर में महत्वपूर्ण अनुसंधान का नेतृत्व किया है, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (Bone marrow transplantation) कार्यक्रम विकसित किया है, और भारत में उन्नत हेमेटोलॉजी का विकास किया है.

डॉ. सोनिया नित्यानंद, चिकित्सा जगत में एक प्रतिष्ठित हस्ती हैं, जो वर्तमान में लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGIMS) में हेमटोलॉजी विभाग की प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं. तीन दशकों से अधिक के करियर के साथ, उन्होंने इम्यूनोलॉजी और हेमटोलॉजी दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

डॉ. नित्यानंद ने अपनी चिकित्सा यात्रा लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (KGMC) से शुरू की, जहां उन्होंने MBBS और बाद में मेडिसिन में MD की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद, उन्होंने स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रसिद्ध कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट से इम्यूनोलॉजी में पीएचडी की. उन्होंने अक्टूबर 1991 से नवंबर 1993 तक केजीएमसी में मेडिसिन में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना शिक्षण करियर शुरू किया. इसके बाद वह नवंबर 1993 में एसजीपीजीआईएमएस में एक संकाय सदस्य के रूप में शामिल हुईं, शुरुआत में इम्यूनोलॉजी विभाग में, और बाद में हेमेटोलॉजी विभाग में चली गईं, जहां वह अब टीम का नेतृत्व करती हैं.

पिछले कुछ सालों में डॉ. नित्यानंद ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं. इनमें इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी यंग साइंटिस्ट अवार्ड (1990), डीबीटी नेशनल बायोसाइंसेज करियर अवार्ड (2003-04), एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया द्वारा डॉ. जेसी पटेल और बीसी मेहता अवार्ड (2000), और एमडी के दौरान दो शीर्ष सम्मान, डॉ. एनएन गुप्ता गोल्ड मेडल और सर्वश्रेष्ठ मेडिकल छात्र के लिए चांसलर मेडल शामिल हैं.

उनका शोध ताकायासु धमनीशोथ जैसी बीमारियों के पीछे प्रतिरक्षा तंत्र पर केंद्रित है (Takayasu focuses on the immune mechanisms behind diseases like arteritis), जो एक दुर्लभ संवहनी स्थिति (Vascular conditions) है जो ज्यादातर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और जापान में युवा महिलाओं में पाई जाती है, और अप्लास्टिक एनीमिया (Aplastic Anemia)के प्रतिरक्षा संबंधी कारण.

उन्होंने इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं, जिनमें से कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं. अप्लास्टिक एनीमिया में एंटी-थाइमोसाइट ग्लोब्युलिन (ATG) कैसे काम करता है, इस पर उनका काम भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है.

डॉ. नित्यानंद का लक्ष्य स्पष्ट है:

वैज्ञानिक शोध का लाभ सीधे मरीजों तक पहुंचाना. उन्होंने एसजीपीजीआईएमएस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने में अहम भूमिका निभाई और विभिन्न रक्त संबंधी बीमारियों के लिए 25 ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं. वह क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की भी खोज कर रही हैं.



